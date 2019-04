Horoscop SAPTAMANAL general 22-28 APRILIE 2019. Evenimente astrale cu o insemnatate speciala. Emotii intense

Emotii intense

Saptamana incepe puternic. Proaspat intrat in Taur, Soarele face conjunctie cu Uranus. Asteapta-te la surprize de tot felul, inca de luni. Se intampla lucruri din senin si toate vin sa-ti zdruncine credintele si sa-ti reaminteasca faptul ca singura certitudine este schimbarea. Obisnuieste-te cu ideea!

Planeta dragostei, Venus, face conjunctie cu Chiron aflat in Berbec. Relatiile sunt puse la incercare si sentimente puternice ies la iveala. Relatia este din interes sau din placere? Politetea nu este punctul forte pentru nimeni. Lumea are nevoie de onestitate. Adevarul va iesi la iveala brutal de dureros. Dar apoi ranile vor fi vindecate si totul va reveni pe fagasul normal.

Pluto stationar

Stationarea lui Pluto din miscarea sa retrograda in Capricorn infierbanta si mai mult atmosfera. Se simte tensiunea in aer si te impinge la schimbari majore. Trebuie sa-ti regandesti strategia, sa "sapi" adanc in sufletul tau si sa-ti gasesti adevaratul drum. De aici incolo nu mai exista cale de intoarcere. Trebuie sa gandesti serios fiecare moment.

Spre sfarsitul saptamanii, patrarul de luna din Varsator iti ofera o alta perspectiva. Marte in Gemeni face cuadratura cu Neptun in Pesti, sambata, si iti da o dispozitie foarte romantica. Iti exprimi cu usurinta sentimentele si treci la actiune. Poti cuceri si cele mai reci inimi.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, in aceasta saptamana trebuie sa-ti pastrezi prudenta, mai ales in ceea ce priveste relatiile interpersonale. Intalnirile pot sa nu aiba succesul pe care ti-l doresti, iar discutiile par sa nu duca in directia dorita de tine. Si, totusi, pastreaza-ti optimismul si starea entuziasta. Weekend-ul se anunta distractiv.

In zona profesionala, incearca sa nu iei decizii importante sau sa intri in discutii in contradictoriu. Nu lasa lucrurile in coada de peste si, mai ales, nu spune lucruri care pot fi interpretate. Ai grija la echilibrul veniturilor si cheltuielilor!

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, aceasta saptamana va fi foarte placuta pentru tine. Trebuie sa fii atent, insa, sa nu intri in discutii contradictorii. Fereste-te de cuvintele dure, fii mai relaxat! Weekend-ul sa anunta detensionat, de aceea este indicat sa nu ratezi nicio sansa de a te distra alaturi de prieteni si familie.

In zona profesionala, astrele sunt favorabile echilibrului. Evita pe cat de mult poti discutiile in contradictoriu. Poti face si compromisuri daca sunt in folosul tau. Cu banii trebuie sa fii atent pentru a nu cheltui pe lucruri de care chiar nu ai nevoie.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Geamanule, saptamana se anunta perfecta pentru tine. Da-ti voie sa-ti exprimi sentimentele cu sinceritate, clar, astfel incat sa nu poata fi interpretat niciun cuvant. Adevarul te va elibera. In weekend, rezerva-ti timp pentru mai multa odihna pentru a-ti reincarca bateriile.

In zona profesionala, fii mai maleabil. Apar oportunitati spre a avansa in cariera. La bani, fii atent cu economiile. Restrange-ti cheltuielile, mai ales cele din weekend. Fii atent sa nu cumperi lucruri care nu-ti sunt de trebuinta!

