Horoscop SAPTAMANAL general 27 mai – 2 iunie 2019. Un INTENS COCKTAIL ASTRAL cu succes, confuzie, tensiuni!

Este o saptamana de viziuni romantice si vise pentru ca planeta iubirii Venus si comunicatorul Mercur ambele sunt in contact cu Neptun in Pesti. Neptun ce raspunde de imaginatia si visele noastre este foarte activ in 2019, facandu-l un an pentru vise mari, pentru implinirea celor mai puternice idealuri ! Asta pentru ca Neptun se conecteaza atat cu Jupiter (viziune) cat si cu Saturn (realitatea concreta) asigurandu-se ca suntem stapani pe situatiile care ne duc spre punerea in practica a acelui vis indraznet pe care il avem !



Si ghici ce ? Venus care este in Taur, la ea acasa, se conecteaza pana la finele acestei saptamani atat cu Neptun cat si cu Saturn, deci te poti uita cu interes ca in zilele de joi 30 mai si vineri 31 mai sa ai parte de surprize minunate in iubire, tocmai bine ca sa fii pregatit pentru un weekend minunat !



Trioul Venus-Saturn-Neptun aduce cateva momente foarte romantice, luxoase si solide in relatiile tale de amor sau in ce cauti in iubire. Acum e timpul sa iti oficializezi o iubire sau sa te comiti unui partener in totalitate. Este excelent acum sa obtii profituri solide, sa intri in parteneriate sau sa monetizezi urmare a unui deal sau unei valori pe care o ai la vanzare.



Exista si putina confuzie in timp ce Universul ploua peste noi cu bunatati. Uneori nu suntem siguri ce se petrece chiar daca e spre bine nostru. Se intampla pentru ca Mercur in Gemeni are interactiuni in acelasi timp cu Neptun si cu Jupiter – intre miercuri si vineri – fortandu-te sa te gandesti serios la visele si viziunea ta. Si sa ramai totodata deschis la tot felul de posibilitati ce se deschid pentru tine. Iata cum te impacteaza in functie de zodie faptul ca Mercur este acasa in Gemeni !



Trioul Mercur-Jupiter-Neptun poate fi coplestitor uneori, ca si cum mintea sta sa iti explodeze supraincarcata de potential... Ramai pe faza si fa fata ! Poate te simti un pic confuz miercuri si joi incercand sa procesezi o avalansa date si sa iti dai seama ce e real si ce e vis sau viziune. Fii atent in special la neintelegeri, minciuni sau situatii pe care nu te mai poti baza desi credeai ca poti. Nu lasa pe nimeni sa te amageasca. Ai incredere ca iubirea are puterea de a te vindeca, revigora si transforma cu totul...



Luna se pregateste sa fie Luna Noua pe 3 iunie, adica luni peste o saptamana. Va veni un nou moment de a taia vechi legaturi, credinte, conexiuni si de a-ti intinde aripile spre viitor !



Savureaza si pregateste-te pentru aceasta saptamana astrologica fantastica si citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare :

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Draga Berbec, saptamana iti aduce dezvoltari pozitive si o energie unica, increder de sine si pasiune sa iti implinesti scopurile. La nivel social esti pe cale sa stabilesti contacte noi importante si sa castigi o cunoastere valoroasa intrucat opinia altor oameni va fi foarte importanta pentru tine. dragostea va avea mare importanta pentru tine ; vei experimenta pasiune intensa si o nevoie de a privi in profunzimea lucrurilor in cautarea de substanta. Fereste-te de tensiunile ce pot aparea spre finalul saptamanii. In iubire, poate fi saptamana care schimba totul.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Draga Taurule, va fi o saptamana foarte pozitiva pentru tine atat pe plan personal cat si profesional si vei primi influente pozitive de la astre. Starea de spirit iti va fi senzuala, cu pasiune si intensitate. Vei avea incredere de sine si agilitate care sa te ajute spre implinirea planurilor. Aceste zile sunt ideale daca doresti sa iti gestionezi cu brio obligatiile, sa te distrezi cu cei dragi, sa experimentezi emotii, sa te exprimi cu claritate si sa iti traiesti viata la maxim. Nu te lasa purtat de val de anumite enervari temporare ce pot aparea in weekend. Mentine-ti calmul. In iubire, poate fi saptamana care schimba totul.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)



Draga Gemeni, in aceasta saptamana toate caracteristicile tale vor fi mai intense decat de obicei si ti le vei exprima din plin prin dispozitia ta. Vei avea vremuri bune si stii cum sa ti le obtii. Esti totodata plin de inspiratie si ingeniozitate unde este nevoie sa fii. Dezvoltarile vor fi pozitive si starea de spirit calda. Te vei distra cu prietenii si cei dragi, poti aborda oameni care te intereseaza, te poti implica in conversatii profunde si pline de sens si poti flirta fara limite. Starea de spirit va fi pasionla si plina de mister. Spre weekend fii putin atent pentru ca pot aparea tensiuni si discutii in contradictoriu. In iubire, poate fi saptamana care schimba totul.



