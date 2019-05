Horoscop SĂPTĂMÂNAL general 6-12 mai 2019. Momente de rascruce în relaţii! Venus le pune la teste karmice!

Relatiile ni se pun la incercare. Din fericire, Jupiter retrograd in Sagetator vine sa salveze ce trebuie sa fie salvat.

Mercur in Taur se va intalni cu rebelul si socantul Uranus instalat in Taur pana in 2026 iar rezultatul va fi revolutionarea mintii si adaptarea ei, vrem nu vrem, pentru viitor. Ca sa supravietuim bine si orientati spre viitor, avem nevoie de un alt "calculator mental" in dotare si de asta se vor ocupa Mercur si Uranus. Iata deci o saptamana plina de evenimente orientate in special spre relatii si reasezarea lor. Ce aduce pentru tine saptamana ? Iata ce avem nevoie sa stim folositor din coordonatele generale astrale urmate de predictiile pentru fiecare zodie.

Luni 6 mai, planeta comunicarii si gandirii Mercur intra in Taur pana pe 21 mai, deci este timpul sa gandim lucruri ceva mai cu picioarele pe pamant. Gandeste-te si vorbeste despre bani. Iata ce schimbari importante aduce Mercur in Taur si ce inseamna pentru zodia ta AICI. Da dovezi palpabile de iubire si apreciere. Dar asteapta mai bine pana dupa miercuri, pentru ca...

Planeta iubirii Venus are cateva zile provocatoare in maneci pentru noi la inceput de saptamana. Venus in Berbec e in cuadratura cu Saturn retrograd, planeta karmei, dar si cu Nodurile Lunare ce raspund tot de karma si drumul nostru. Ele ne pun o relatie importanta la teste. Luni si Marti aduc puncte de rascruce pentru o relatie sau pentru un parteneriat de afaceri. Va merge mai departe pe termen lung ? Daca supravietuiesc de aceasta saptamana, raspunsul este cu siguranta DA ! Asadar, acorda totala maturitate si atentie acestei saptamani. Nu sari in aceste zile sa declari iubire sau sa ceri bani. Sentimentele nu sunt generoase acum si poti primi feedbackuri care dor. Foloseste mai bine aceste zile ca sa faci actiuni corectoare si sa fii atent la ce conteaza cu adevarat pentru tine. Poate descoperi ca nu relatia in sine e cel mai important lucru din viata ta acum, asa cum te pacalea mintea sa crezi.

Miercuri 8 mai aduce o brusca schimbare de ritm ! Idei noi apar in scena din pricina intalnirii Mercur cu Uranus. Este o nebunie sau un acces de geniu ? Fii deschis la solutii inovatoare pe orice domeniu, gandeste in afara limitarilor ! Doar asa avansam spre viitor cu succes, nu aplicand modele vechi si uzate.

Noteaza ziua de Joi 9 mai pentru iubire, romantism, distractie si placere. Atunci are loc o intalnire frumoasa intre Soare si visatorul Neptun si Venus cu norocosul Jupiter ! Va exista un sentiment de generozitate si nevoia de a scapa de probleme si a trai amplu si bine. Placerea, romantismul si inspiratia creativa te vor chema si pe tine. Exista o atmosfera chiar foarte fierbinte la orizont din pricina cuadraturii lui Venus cu Pluto retrograd, cam prea intensa si pasionala. Simte si tu caldura !

Saptamana se incheie intr-o nota stabila datorita aspectelor dintre Soare, Saturn si Nodurile Lunare. Vineri 10 mai si Sambata 11 mai sunt momente bune karmice. Astrele ne dau aprobarile lor. Esti pregatit sa faci ceva sa fie oficial ? Securizeaza ce ai castigat deja si construieste mai departe de aici.

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in acest horoscop saptamanal:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, e o saptamana relativ calma pentru tine, cu intelegere, stare destul de relaxata si influente pozitive la modul general. Vei putea actiona dinamic si decis in multe zone ale vietii, in timp ce relatiile si colaborarile iti sunt favorizate in mod particular. Pregateste-te pentru o perioada de schimbari care te vor ajuta sa evoluezi si progresezi ca individ. Lucrurile nu vor fi dificile pentru tine, insa tot trebuie sa fii mai atent ca in alte saptamani la relatiile tale.

Comunicarea clara – si fara vorbe cu dublu inteles sau in plus – este absolut esentiala daca doresti sa eviti neintelegeri ce pot avea urmari proaste. Cineva te-ar putea provoca sa spui doar ceea ce doreste persoana sa spui sau ar putea sa iti rastalmaceasca vorbele. Gestioneaza ambele asemenea situatii abordand o absoluta claritate si cat mai putine emotii. Nu e momentul sa iei nimic personal. Citeste din nou coordonatele astrale de la inceputul horoscopului ca sa stii la ce sa fii atent.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, aceasta saptamana iti va da oportunitatea sa te misti chiar dinamic ocupandu-te de lucrurile aflate in stare de asteptare, pentru ca vei avea energia si vitalitatea necesare. O noua perioada va incepe pentru relatia sau casnicia ta ori pentru o colaborare pe care o ai la nivel profesional. Acum poti face planuri de viitor si sa le lansezi, stiind ca schimbarile te vor face sa te simti mai bine. Te poti astepta si la o calatorie de afaceri sau de natura personala.

Prudenta ta naturala de zodie poate sta totusi in calea unor oportunitati. Nu te teme sa iesi din zona ta de confort pentru ca este singurul mod in care poti creste ! Oricat de tentant iti este sa spui NU, incearca sa spui DA si vezi ce se intampla.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, aceasta saptamana va curge calm, functionand ca o etapa pregatitoare inaintea unor mari schimbari ce se anunta a aparea. Relatiile si colaborarile sunt pe cale sa se schimbe. O afacere sau un angajament pe care il pregatesti si astepti de ceva vreme se va realiza, in sfarsit. Colaborarile iti sunt caracterizate de un ritm calm si stabil si te vei simti satisfacut si reasigurat. Rezultatele muncii sustinute vor deveni evidente. Daca muncesti in sectorul frumusetii, afacerile iti vor fi in mod special favorizate.

Fii atent in mod special la felul in care comunici cu persoana iubita acum. Este nevoie de mai multa onestitate. Impartaseste-ti sperantele, visele, fricile si dorintele fara sa le mai tii pentru tine. Asa intaresti relatia.

