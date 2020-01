HOROSCOP săptămânal Oana Hanganu: Vineri este o zi plină de cumpene, weekendul aduce surprize

Miercuri, Luna aflata in zodia Fecioara va fi in armonie cu Soarele si cu planetele Pluton si Saturn din Capricorn. Succesul va fi al celor care muncesc+respecta regulamente, legi si ierarhii. Intr-o astfel de zi sefii n-au chef de glume, dar sunt foarte corecti atunci cand evalueaza echipa si se gandesc la viitoarele recompense.

Horoscop Oana Hanganu: prima eclipsă din ianuarie 2020 aduce schimbări ale karmei, norocul fuge de multe zodii

Joi, planeta Mercur va intra in zodia Varsator si ne va incuraja sa ne exprimam in mod liber, original si creativ, ideile. Relatiile cu prietenii vor fi, de asemenea, favorizate de astre, la fel ca si activitatea ”pe internet”.

Vineri, tensiunea dintre Luna aflata in Balanta si planetele din Capricorn se va regasi si in relatiile noastre cu cei dragi, daca nu vor gasi echilibrul intre viata personala si responsabilitatile profesionale.

In weekend, Soarele se va pregati sa intre in zodia Varsator (unde va ajunge luni seara), iar Luna se va afla in Scorpion, zodia puterii, a sentimentelelor intense si a pasiunii. Si, cum Luna va fi in armonie cu Venus aflata in Pesti, viata celor indragostiti va fi foarte ”dinamica” pentru ca vor avea parte si de momente de romantism, dar si de pasiune, gelozie si suspiciune. Mai multe detalii, pe oanahoroscop.com