HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU NOIEMBRIE 2019. Karma pozitivă, sunt ele mai norocoase zodii ale toamnei, toate vin servite pe platou

HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU NOIEMBRIE 2019. Desi Jupiter in Scorpion are foarte mult tendinta de a forta norocul, in anumite situatii, fie el si fortat, sper ca fiecare a ajuns unde si-a dorit. Daca nu, Venus, Micul Benefic ce anul trecut a avut o traiectorie retrograda, tocmai in zodia voastra, inca mai poate aduce, precum un valet ce a adunat de pe drum un cadou scapat din greseala de mai marele Sol, Jupiter, ceea ce acesta din urma doar a creat posibil, dar inca fara rezultat, scrie astrostar.ro.

Acest lucru este posibil inca de la data postarii acestui Horoscop cu cateva zile inainte de finalul anului. Daca ceea ce ati obtinut in 2018 a fost, cum spuneam mai sus, fortat, fie din graba de a va asigura ca toate sunt la locul lor sau din instinctul de a tine lucrurile sub control, fie prin munca excesiva si epuizare, depasindu-va limitele pentru a mentine un standard impus, 2019 ar trebui sa va puna in fata a doua situatii corespondente celor doua situatii.

O data va trebui sa mentineti de aici inainte ceea ce ati realizat, insa energia lui 2019 nu mai este la fel ca anul trecut. Asa ca reintroduc aceeasi idee pe care o amintesc de fiecare data cand vorbesc despre aceasta zodie si anume faptul ca trebuie sa adoptati o strategie diferita si anume sa faceti o schimbare cu voi insiva. A doua directie, sa va relaxati putin, sa faceti mai mult ceea ce simtiti, fara atatea tinte complicate, fara a conserva zile si luni intregi in care nu faceti altceva decat sa luptati pentru a va atinge un anumit scop.

Toate aceste lucruri duc la epuizare, iar a lasa acum lucrurile sa vina de la sine, ar fi cea mai buna solutie.

Daca scopul pe care l-ati urmarit sau poate il urmariti si acum este partea financiara, pot sa va anunt inca de pe acum ca este anul vostru norocos. Poate nu acesta a fost scopul, insa rezultatul este acelasi. Este unul dintre cei mai buni ani din punct de vedere financiar, asa ca aveti grija ce faceti cu aceasta energie, in sensul de a nu risipi. Jupiter se alfa pe casa banilor castigati prin munca, pentru ca exista si o alta casa astrologica, guvernata chiar de zodia voastra si ea se refera la banii altora de care beneficiati voi sau bani proveniti din alte resurse.

Pana pe 2 decembrie Jupiter, Marele Benefic va ajuta sa materializati, de data aceasta, eforturile din 2018. Exista oameni care "trag tare" sa stranga bani pentru diverse scopuri. Ii veti strange. Incep sa se vada roadele si sporul. Venus va fi si ea, pe aceasta casa a banilor in ianuarie si noiembrie, iar luna august aduce in plus aspecte frunoase ce leaga din nou realizarile profesionale de acest sector al castigurilor. Atentie, insa! Jupiter in Sagetator este cea mai rafinata definitie a adevarului si corectitudinii, asa incat totul trebuie sa fie extrem de clar, legal si transparent.

Nu cred ca este cazul sa mai reamintesc ca acest tranzit are si o dimensiune profund spirituala si conectata la apectul teluric al banilor, cu cat veti invata sa va exprimati mai curat si profund in raport de zestrea voastra nativa de entitati aflate intr-o evolutie obligatorie, prin arderile karmice necesare, cu atat mai mult ajutor astral veti primi si din punct de vedere al sustinerii proiectelor voastre.

Cand Jupiter este pe casa banilor, aspectul nu face referire doar la bani, ci la intregul vostru sistem valoric, ce poate fi ajustat in functie de evolutia fiecaruia. Poate exista o revolutie in privinta resurselor financiare. Renuntati sa mai fiti prizonierul banilor castigati prin ore nesfarsite de munca, inchisi, poate intr-un birou si prin conexiunea cu Destinul ce traverseaza frumos pentru voi tot un semn de apa, tot pe o casa astrologica patronata de Sagetator, dorinta de explorare in cautarea Eu-lui autonom si eficient, in acelasi timp, este uriasa.

Va puteti deschide propriile voastre afaceri, pe masura ce realizati ca pe unde mergeti si pentru cine lucrati, voi sunteti cei care produc profit. Puteti sa ridicati standardul afacerii voastre printr-o marire a unor tarife si aici vorbesc de un standard dobandit si dovedit prin rezultatele voastre. Daca sunteti salariati, veti trece la un nivel superior de castig, apoi puteti investi in 2019, in special dupa 3 mai intr-o casa, obtinand chiar si un credit ca urmare a sigurantei dobandite din punct de vedere financiar, va confirmati propria valoare, stapaniti bine ceea ce stiti, iar dupa un an si jumatate cat a stat Destinul pe cariera, ati fi putut atinge un nivel culminant recunoscut si iata, azi, recompensat pe masura.

Cum Destinul se afla pana in iunie 2020 pe casa strainatatii si zodia traversata de Jupiter pe casa castigurilor este chiar zodia strainatatii, cred ca devine limpede ca celor aflati deja peste hotare le va merge foarte bine, poate vor semna contracte sau vor dobandi acte ce le atesta dreptul de munca legala, dar si faptul ca in 2019 multi vor gasi oportun sa munceasca si sa castige bani in tari straine sau colaborand cu parteneri straini. Pentru un Scorpion "exporturile" vor merge foarte bine. Cei care produc o serie de lucruri, sa indrazneasca sa participle la targuri internationale de profil, pentru ca Jupiter nu iti baga in traista, decat daca te vede ca esti dornic sa cauti, rareori actionand in sens pasiv.

Chiar la trecerea dintre ani, in jur de 4 dimineata, Marte, unul din guvernatorii vostri, intra in semnul Berbecului, aflat pentru Scorpion pe casa muncii. Impreuna cu Uranus reintors tot pe acest segment pana pe 7 martie, poate crea o explozie de energie, initiativa, idei, proiecte noi, indraznete, de avangarda, genereaza inceperea unor activitati pe care poate le coaceti de sapte ani, dar care pana acum nu au avut succes. Puteti hotari asa cum am amintit mai sus sa plecati din tara, dar exista si nevoia de a gasi resurse financiare noi. Puteti incerca in Romania proiecte ce au avut succes in alte tari, puteti cumpara franchize, iar in functie de domeniu puteti testa pentru prima oara voi insiva ceea ce altii, inca nu au apucat sa inteleaga prea bine. Exista o categorie de Scorpioni supusi unor riscuri ale locului de munca, riscuri de ordin colectiv, tot in primele 2 luni ale anului, insa cum casa banilor nu prezinta probleme, va veti putea reveni usor.

Acest tranzit nu este atat de bun din punct de vedere medical intre 1 ianuarie si 7 martie, dar nici profesional daca vorbim de accidente de munca. Atentie si la accidente in calatorii, mai ales la inceput de an, cand se merge la ski sau in tari calde si sunteti tentati sa folositi ambarcatiuni sau sa practicati diverse sporturi. Atentie la loviturile la cap, explozii, interventii chirurgicale de urgenta. Degeaba incasam asigurari, neplacerea este de partea turistului. In special la mijlocul lui februarie, 12, 13 ale lunii, evitati calatoriile in tari unde exista mereu risc de izbucnire a unor conflicte, dar si riscul producerii unor fenomene extreme ce va pot ingreuna planurile de calatorie. Atentie ce mancati pana la 3 mai. Tot anul, femeile insarcinate trebuie sa acorde o atentie deosebita sarcinii, fara escapade periculoase. Se mai pot produce inflamarii, stari febrile, infectii ale operatiilor, reactii adverse, insolatii, degradari ale campului vizual prin supunerea la anumiti factori de stres ai ochiului.

Uranus urmeaza sa intre pentru urmatorii sapte ani pe casa casatoriei, a partenerilor, dusmanilor, dar si proceselor. Apar probleme de ordin financiar in special cu cei cu care ati avut aliante pana acum. Sunt posibile procese si chiar pierderea unor case, in urma rupturii de un coproprietar. Cu casa sau proprietatile pot exista probleme pana la 3 mai, dar pe fondul unui an financiar bun, asa cum am spus mai sus, exista intentia de a rezolva capitolul domiciliu, cat mai curand posibil. Nu plecati sau nu vindeti de voie, ci de nevoie.

Cu dragostea este cam complicat si poate ar fi mai bine sa nu fie, decat sa fie prost. Luna neagra sau Lilith care in luna septembrie face conjunctie cu Neptun pregatesc terenul unor dezamagiri, daca nu sunteti atenti. Este alegerea voastra in ce intrati, dar un an e mult pentru a spune sa va vedeti de altele. Relatiile pot fi in regula, dar pot aparea probleme despre care nu ati stiut initial, intr-o relatie noua, cum ar fi ca partenerul uitase sa va spuna ca are unul sau doi copii dintr-o casnicie precedenta. Teritoriul mariajului, al casei, familiei si al iubirii este impredictibil, agitat, dar as zice sa aveti grija sa nu fiti chiar voi aceia care agita apele.

Din noiembrie 2018 axa Destinului a intrat pe ruta Rac/Capricorn si ar trebui sa fie mai simplu pentru voi de aici inainte. Daca pana acum ati raspuns la provocari, acum ar trebui sa faceti mai mult cee ace va place, ceea ce simtiti si ceea ce va aduce liniste. Tranzitul Destinului in Rac este ceva cat se poate de frumos. Calatoriti in tari straine, urmati studii superioare, dar nici latura spirituala nu trebuie omisa. In aceasta perioada, spiritualitatea, credinta, biserica ascund raspunsuri pe care nu le gasiti decat aici. Destinul este insa Destin si el aduce multe intamplari pe ariile amintite mai sus. La drum sau la facultate va puteti gasi iubirea vietii, insa pot avea loc o serie de evenimente predestinate. Va puteti recasatori si puteti pleca fara niciun plan anterior pe alte meleaguri, reinventandu-va viata.

Puteti dupa un an intreg 2019, sa obtineti diplome, documente, cetatetenii dincolo de granitele tarii. De ce spun dupa un an? Pentru ca Nodul Sud Karmic este pe casa actelor, iar Saturn o planeta lenta, ramanand blocata pe acest Nod Karmic din aprilie pana in octombrie, este o chestiune ce poate descrie faptul ca procesele se deruleaza greu, chiar la un moment dat se pot bloca. Cauzele pot fi multiple: birocratie, timpi morti, pierderea unor acte importante, diploma de absolvire a liceului, licente necesare, bani multi cheltuiti cu taxe. Scorpionii ce stiu de pe acum ca au de facut in 2019, demersuri ce necesita documente, trebuie sa inceapa sa si le adune, sa le ordoneze, pentru a nu risca, de plida, vanzarea unei proprietati din pricina unei documentatii de cadastru facute prost.

Pot aparea urmatoarele probleme referitoare la casa astrologica cu puternic impact karmic: anularea permisului auto, un examen auto ce se ia greu sau trebuie dat din nou dupa ani de zile, poate intr-o alta tara. Exista nevoia finalizarii studiilor medii in cazul unora, fara de care nu puteti merge inainte. Aveti nevoie sa invatati o limba straina. Cei care urmeaza studii gimnaziale si liceale, dar si scoli de meserii, au sentimentul ca lucrurile sunt mai dificile, examenele mai greoaie. Atentie, deoarece Saturn si Karma definesc arderi, pierderi. Deci aveti grija sa nu neglijati examenele, Bac-ul. Daca aveti de pregatit examene, nu pierdeti timpul. Saturn este planeta Timpului si creeaza un puternic efect de panica in legatura cu inadaptarea programului de invatare la timpul alocat. Apare senzatia aceea ca oricat invatati, informatia refuza a se stoca.

Nu este un an bun sa achizitionati un autoturism.

Mare atentie la comunicare. Vorbele voastre ar putea sa cantareasca greu. Puteti fi martori in anumite procese sau voi insiva puteti fi chestionati. Pot spune ca este un an in care trebuie sa vorbiti mai putin. Semnarea contractelor trebuie sa se realizeze cu maxima atentie. Riscati de exemplu sa semnati un contract pe un an, cand de fapt voi nu ramaneti intr-un loc mai mult de 3 luni. Asadar apare riscul unor pierderi sau chiar procese menite sa regleze aceste situatii. Semnati pe termene mai scurte.

Toate aceste lucruri, insa se deblocheaza din 2 decembrie cand intra Jupiter, Marele Benefic pe aceasta casa astrologica si veti cumpara sau vinde si o masina, veti lua si examenele. Pana atunci insa mai este, iar perioada eclipselor, cinci la numar, ianuarie (5/6, 21/21), iulie (2,16/17) si 26 decembrie agita spiritele si pentru ca tot am vorbit de masini, fiti atenti la accidente, inclusiv in iunie.

2019 este anul in care inspiratia, intuitia, instinctul, dar si Destinul, prin triada pe semne de apa, va poarta acolo unde trebuie sa ajungeti.