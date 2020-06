Horoscop SOLSTITIU de vara 2020. Influente majore pentru zodii!

SOLSTITIU de vara 2020. Sambata, 21 iunie 2020, Soarele intra in zodia Racului, unde va ramane pana in 22 iulie 2020. In emisfera nordica, Soarele aflat in Rac atinge punctul sau maxim din toata vara si are cea mai puternica lumina si caldura asupra tuturor. De indata ce Soarele rasare, ne simtim cu totii mai bine, suntem mai sociabili si viata pare mai promitatoare. In astrologie, Soarele determina cum ne simtim si ne exprimam in exterior.

Racul este planeta asociata cu emotiile, familia si casa. Astfel, Soarele in Rac ne incurajeaza sa ne ascultam de adevaratele sentimente si sa ne conectam cu sinele interior pentru a descoperi acolo care ne este adevarul.

Semnificatie Solstitiu de vara 2020 pentru noi?

Soarele si Luna sunt sursa noastra naturala de lumina, cele mai luminoase astre ceresti. Ele sunt conducatoarele zilelor si noptilor.

Sambata, 21 iunie 2020, spunem Bun venit solstitiului de vara, momentul cand Soarele atinge varful maxim pe Cer. Inca de la solstitiul de iarna din decembrie, lumina Soarelui a inceput sa creasca zi dupa zi. Iar aceasta saptamana atinge punctul de jumatate fata de momentul cand Soarele era in Capricorn la solstitiul de iarna, un semn zodiacal care ne intreaba "Si acum ce mai urmeaza?".

Acum este momentul sa te gandesti in spate la orice intentii, planuri si obiective pe care ti le-ai setat in preajma inceputului anului 2018. Saptamana aceasta este un moment potent sa verifici cum stai cu aceste intentii:

Au crescut ele sub lumina Soarelui?

Nu te ingrijora daca lucrurile nu au mers conform planului.

Unele intentii sunt asa: Au nevoie de mai mult timp si ingrijire ca sa devina realitate.

Solstitiul de vara ne ajuta sa ne conectam cu puterea noastra personala. Soarele actioneaza ca un reflector puternic, ne ajuta sa stralucim si sa vedem ce pasi avem de facut in acest sens.

Ai incredere ca lumina este aici pentru tine. Ai incredere ca urmatorul tau pas inainte este la indemana ta, imposibil de ratat.

Foloseste energiile puternice ale Soarelui ca sa iti setezi din nou orice intentii pentru urmatoarele sase luni sau sa stabilesti ceva nou, chiar daca ar fi doar sa te conectezi cu propria ta putere.

Ne putem gandi la Solstitiu de vara 2020 ca la un recipient in care ne punem sperantele si visele pentru urmatorul sezon, pentru ca acele intentii sa se deruleze precum o zi lunga si frumoasa de vara.

Sa nu uitam ca in orice semn zodiacal se afla Soarele, ne va atinge experientele aici pe Pamant. La fiecare 30 zile, cand Soarele schimba semnul, si noi ne mutam in noi teme si directii de viata.

Nimic in lume nu ramane pe loc. Fiecare zi este diferita.

Consistenta si neschimbarea nu sunt de atins. Fluiditatea este tot ce avem.

Iar a fi fluizi, a curge in ritmul Universului, este ce putem obtine cand Soarele este in aposul Rac.

In acest sezon de o luna, cuvintele cheie sunt conexiunea, vulnerabilitatea emotionala si iubirea.

Ramai deschis. Deschis la ce, te poti intreba? Ramai deschis la dorintele inimii tale. Deschis la tine insuti. Deschis la prietenie. Deschis la viata.

Iata cum arata horoscopul Solstitiu de vara 2020 in sezonul Racului pentru fiecare zodie:

Din moment ce Soarele este in sensibilul si delicatul Rac, asta inseamna ca toate semnele zodiacale vor fi mari portii de terci, moi si plangacioase, asa cum se crede in folclorul astrologic? Nu. Nu subestima vreodata cat de dur poate fi micutul rac ! Asadar ...

BERBEC

Soarele intra in semnul de familie Rac iar tu ai putea fi acum persoana care sa ofere o baza de confort celor dragi. Atentia ta va fi focusata pe caminul tau si pe cei dragi tie. Da-ti permisiunea sa fii singur si sa te bucuri de casa ta, facand lucruri in ea si pentru ea. Este o perioada excelenta sa te odihnesti, relaxezi si sa faci anumite imbunatatiri la locuinta.

Cuvantul cheie iti este: COPILARIE

Fiind copilul zodiacului, primul semn, te vei simti mai confortabil sa actionezi din esenta ta copilaresca. Asta are si avantaje si dezavantaje. Pe durata acestui sezon Rac, gandeste-te mereu ... ce ar face copilul DIN TINE, cel de la varsta de 6 ani, ca sa fie fericit. Apoi ofera-i acele actiuni si dorinte negresit.

TAUR

Soarele in Rac este unul din cei mai puternici lubrifianti sociali pe care ii poti primi. Distreaza-te, iesi cu oamenii ! este un timp excelent pentru comunicarea de orice tip pentru tine. Abilitatile tale de scris si vorbit sunt puternice si este foarte bine sa promovezi si sa impartasesti ceva despre care esti pasionat. Daca vrei sa inveti un limbaj nou sau sa iti extinzi abilitatile, acum este momentul sa te duci la cursuri specializate.

Cuvantul cheie iti este: E DIN CE IN CE MAI BINE

Nu esti niciodata singur in problemele cu care te confrunti. Nu mai suferi de unul singur. Suna un prieten, mergi la un grup de suport, gaseste pe cineva profesionist care te intelege total. Lumea este plina de instrumente care te pot ajuta. Nu ai de ce sa te zbati singur in nimic.

GEMENI

Pe masura ce spui la revedere Soarelui ce iese din zodia ta pana la anul, ai o stare naturala reflectiva. Este un timp excelent sa iti reevaluezi talentele si sa descoperi moduri in care sa le folosesti ca sa castigi mai multi bani. O idee noua de afacere iti poate veni si care va avea potential de real succes. Asigura-te ca iti directionezi actiunile spre atingerea obiectivelor financiare.

Cuvantul cheie iti este: ELIBERARE

Chiar este momentul pentru o curatare emotionala de final de primavara pentru tine. Ai tot adunat si tinut in tine amintiri, emotii, haine si viziuni in ultimele luni. Scapa de toate elementele care nu te propulseaza inainte spre tot ce e mai bine in viata. Da sau vinde haine vechi, mediteaza si curata-ti mintea, creeaza vise noi.

