Horoscop special: 30 iunie 2020 - A doua intalnire de grad zero a anului! Marele Benefic Jupiter si intunecatul Pluto anunta schimbari

Intalnirea lor e cu atat mai importanta in actualele vremuri cu cat simbolurile lor transmit tema intalnirii : Jupiter este considerat zeul ce aduce lumina si Pluto e stapanul lumii subterane. Cerul si subconstientul aliniate dupa 249 ani in figura paterna Capricorn: precum in Cer asa si pe pamant...

In Capricorn si in aceasta formula nu au mai fost din anul 1771.

Cand au loc asemenea fenomene astrale, de regula ele anunta ca ceva mare este pe cale sa se intample, sa se schimbe.

Aceasta conjunctie dureaza ca efect pana pe 16 aprilie si aduce laolalta energiile de transformare ale amandurora – mersul inainte adus de Jupiter cu curatenia lui Pluto – astfel anunta vremuri in care devine o necesitate sa scapam de tot ce nu mai este de folos, benefic, ce este deteriorat, stricat, corupt, de ierarhii nefunctionale, de reguli gresite si impovaratoare dupa care traim pe pilot automat, sa fie expus tot ce este iresponsabil in comportamentul nostru si sa gasim noi moduri de a functiona.

Jupiter a intrat in Capricorn in decembrie 2019 si acum bate cioc-cioc la usi. Jupiter este cunoscut a aduce lucruri mari, de regula benefice, in astrologie. Orice ii intra in raza se amplifica. Asadar, orice semnaleaza Pluto acum in vietile noastre se va auzi si vedea mai intens. Deja acest efect al conjunctiei poate fi simtit pentru ca a inceput din 27 martie.

Insa Jupiter este Marele Benefic si aduce noroc si sanse.

Asta nu inseamna sa fim nerealisti sau sa jucam la loto toti banii pe care ii avem. Norocul vine in multe forme iar prezenta lui Pluto in conjunctie inseamna ca ceva va renaste, se va transforma pentru binele fiecaruia.

In Capricorn, Jupiter trebuie sa fie mai realist. Asta inseamna ca toate acele idei mari pe care le avem pentru viitorul nostru pot fi realizate (despre asta este Capricornul) dar trebuie sa fim disciplinati in abordare.

In functie de cum iti impacteaza zodia si harta astrala, unele din aspectele ce apar sub aceasta conjunctie vor fi profund personale, altele mai putin. Dar oricare ar fi, trebuie adresate iar Jupiter va oferi oportunitatea de a face asta pentru ca el ne asigura ca rezultatul va fi unul norocos.

Cadoul lui Jupiter in conjunctie cu Pluto in Capricorn este capacitatea de a ne ghida dincolo de aparentele circumstantelor materiale ca sa ne concentram in munca noastra mai mult pe fond si nu pe forma.

Vom primi un focus intens de munca ce se va expanda dincolo de influentele si conditionarile societatii si a cum am fost convins ca este posibil sau imposibil. Ne vom simti improspatati de influenta lui Jupiter si Pluto cand alegem sa participam la momente de creatie, la depasirea interesului material, la aducerea ideilor in manifestare. In loc sa devenim extrem de atasati de validari si asteptari exterioare, sa permitem lui Jupiter si Pluto sa transforme acest obicei atat de prezent in actuala societate ca sa putem descoperi care este esenta vietii pe care o traim, care este adevaratul scop interior pentru care suntem aici si pe care dorim sa il atingem.

Cum impacteaza zodiile aceasta uniune dintre Marele Benefic Jupiter si Marele Transformator Pluto?

BERBEC

Pluto te-a facut pana acum sa simti presiunea de a-ti da seama ce e cu adevarat important pentru tine. Multi ducem vieti destul de structurate insa vine o vreme in care ne dam seama ca ne identificam mai cum cu ce ce esti decat cu cine esti. Fie ca e statutul social, caiera sau drumul vietii, poate ai simtit si tu ca e timpul sa te ocupi de unele schimbari semnificative ce nu suporta amanare. Cand intra Jupiter in scena, unele evenimente se pot produce amplu dar ele contin o linie de aur calauzitoare, adica soarele ce apare dupa un calvar. Priveste oportunitatea de a-ti duce cariera mai departe dar in proprii tai termeni. Urmeaza calea cea mai inspirationala pentru ca acum ti se da ocazia sa iti pui la punct o afacere, sa te reinventezi in ochii lumii. Nu asta ai asteptat?

TAUR

Jupiter ajunge in sectorul tau 9 unde il gaseste pe Pluto. Pana la aceasta intalnire, este foarte posibil sa fi simtit in ultimele luni ca lumea a devenit un loc limitat si opresiv. Te-ai simtit ca intr-un blocaj fara sa stii incotro va duce drumul. Poate ai avut si dubii despre drumul de pana acum, poate ai dorit sa iesi de pe el. Vestea buna e ca nu ai cum sa o faci mai bine decat cu Jupiter. Deci care este planul in continuare ? Sunt momente in care simtim ca exista lucruri mai mari si mai bune pentru noi, insa ca sa le accesam trebuie sa privim imaginea per ansamblu, in perspectiva. Nu e usor sa ai incredere sa iti explorezi ideile insa trebuie sa o faci, altfel vei ramane blocat unde esti si nu ai unde sa mai ajungi in continuare. Jupiter iubeste schemele ample, deci scoate-ti capul sus la lumina si fa sa se intample.

