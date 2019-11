Horoscop special: Dupa doi ani, razboinicul Marte e in Balanta, pana la 19 noiembrie 2019. Beneficii si atentionari pentru zodii

Marte este planeta asociata cu energia, puterea, agresivitatea, impulsurile, actiunile si guverneaza competitiile, razboaiele si activitatile fizice. Marte este planeta lui "a face".



In Balanta, Marte ne va alimenta si energiza relatiile. Marte nu este confortabil in Balanta dar trebuie sa se adapteze dupa regulile gazdei. Marte are o energie individualista in care el decide ce are de facut si tot el merge impulsiv inainte ca sa faca. In Balanta, trebuie sa se consulte constant cu ceilalti (caracteristica dictata de Balanta) si sa tina cont ce efect au actiunile sale asupra relatiilor din viata sa.



Marte in Balanta nu mai poate fi stilul "Eu vreau asta deci eu fac asta" asa cum este el in mod firesc.



Aici trebuie sa mearga in intalniri, in discutii si dezbateri ; trebuie sa negocieze, sa ambaleze ce are de obtinut in cuvinte si strategii gandite si alese cu atentie, sa fie diplomat si sa ia in considerare si opiniile altora sau consecintele actiunilor sale asupra celorlalti. Indecizii, discutii fara final si potentiale argumentatii tensionate pot aparea din cauza combinatiei dintre impulsivul si nerabdatorul Marte si diplomata si negociatoarea Balanta. Dar, cu putina practica, Marte ii poate cuceri pe toti si excela in abilitati de vanzari, in concursuri de popularitate si in simpatii politice !



Iata sase saptamani excelente pentru a gasi un echilibru intre oameni diferiti si aspecte diferite ale vietii tale. Este un timp bun sa te ocupi de aranjamente, negocieri, intelegeri si sa va intalniti undeva la mijloc de drum, spre binele ambelor parti. Da, si aspectul fizic conteaza ! Investeste timp si energie ca sa arati bine. Afacerile se anunta a fi bune in aceasta perioada, pentru ca oamenii cauta activ frumosul si placerea, deci orice are de-a face cu acestea va merge bine. Tot acum poti fi inspirat sa dai o mana de ajutor si sa lupti pentru o cauza despre ce e drept si corect in numele altei persoane.



Desi energia directa si activa a lui Marte este diluata pe durata acestui dans prin pasnica Balanta, acest tranzit planetar ne aduce in cale beneficii incredibile.



In astrologie, Marte este cu puterea cea mai slaba in Balanta, dar asta nu inseamna ca noi devenim mai slabi si vulnerabili, doar ca ni se schimba focusul.



Pe durata tranzitului lui Marte in Balanta, deci pana pe 19 noiembrie, puterea intalneste gratia, inovatia intalneste arta si podurile intre oameni se construiesc mult mai usor. In loc sa impingem inainte in stilul obisnuit impulsiv si furios al lui Marte, acum e vremea abordarilor prin strategie : un timp de a crea noi aliante, a intari pe cele existente si a gasi sustinerea de care avem nevoie ca sa ne atingem obiectivele.



Cum sunt relatiile cu Marte in Balanta ?



Relatiile sunt totul. Marte, planeta motivatiei si determinarii, impreuna cu Balanta – zodia care premiaza echilibrul si ne conduce relatiile unu la unu, ne fac sa devenim mult mai constienti de relatiile din viata noastra – ce functioneaza si ce nu si cat de departe ne pot ele duce.



Nimeni nu are interesul sa genereze conflicte cand Marte e in Balanta pentru ca suntem mai prietenosi si mai atenti cu ceilalti si mai putin inclinati sa ne bagam in batalii sau sa actionam impulsiv. In loc sa ne luam dupa agresiunea tipica a lui Marte, suntem mai mult influentati de abilitatile aducatoare de pace ale Balantei. Furia si certurile sunt diminuate in acest tranzit pentru ca suntem mai focusati sa cream parteneriate calme si iubitoare decat sa avem dreptate sau sa apasam pe butoane care creaza furie in altii.



Dar cu toata aceasta energie pasiva plutind in jur, este si usor sa ignoram problemele mai mari.



Dorim sa actionam ca si cum totul este bine cat timp Marte este in Balanta, dar in realitate pot fi aspecte care nu sunt pe roze. Nu ne ajuta sa ne reprimam sentimentele ca sa nu incepem certuri. In schimb, sa constientizam ca acesta este un tranzit al marilor diplomatii. Avem acum abilitati mai mari sa discutam subiecte dificile la un nivel de gratie si iubire care lipseste in alte situatii. Nu este despre a evita problemele ci despre a le aborda cu dorinta de a gasi solutii noi, eficiente si de durata.



Pentru ca Balanta este un semn al justitiei, miscarea lui Marte in acest semn diplomatic este si o perioada de a lupta pentru ce este corect si drept. Egalitatea conteaza si Balanta, care este in general pasiva, este acum dispusa sa lupte ca sa se asigure ca este mentinuta corectitudinea intre partile implicate.



Din pacate, putem avea de-a face si cu indecizii sau amanari in acest tranzit, pentru ca Marte vrea sa faca o miscare in timp ce Balanta vrea sa isi ia suficient timp la dispozitie ca sa fie sigura ca este miscarea corecta. Pana la urma, daca actionam din iubire, din intentii bune si din spirit de corectitudine, vom face miscarile cele mai bune pentru noi si pentru relatiile noastre cu Marte in Balanta.



Marte in Balanta ne face sa fim : echilibrati / sustinatori / corecti / calmi / pasivi / pacifisti / grijulii / atenti / stabili / constienti



Ce aduce zodiilor tranzitul lui Marte in Balanta 2019?



Marte in Balanta 2019 pentru: Berbec



Marte in Balanta te scoate in afara ta, draga Berbec, si te baga in directa implicare cu alti oameni. Fii pregatit sa devii foarte implicat intr-o prietenie, relatie sau parteneriat de afaceri. Partenerul tau poate avea nevoie de mai multa atentie de la tine sau, daca esti singur, vei pune multa energie ca sa ajungi la cineva. Marte este planeta ta coordonatoare este in afara elementului sau in Balanta. Te poti simti cu mai putina putere ofensiva decat de obicei si poti vedea ca altii au mai multa control asupra situatiilor decat ai dori tu. Nu exista nicio relatie fara compromisuri... Mai castiga si altii din cand in cand !



Marte in Balanta 2019 pentru: Taur



Sase saptamani cu munca sustinuta si disciplina te asteapta, draga Taur ! Marte in Balanta inseamna prezenta sa in sectorul tau de munca cu abilitati, rutina si proiecte ce presupun perseverenta si practica zilnica. Intri intr-o faza foarte productiva in care poti realiza multe si sustine si munca suplimentara. Intrucat te simti asa de militant, este si o perioada buna sa iti vindeci probleme de sanatate prin dieta si sport. Evita certurile la munca si focuseaza-te pe programul tau zinc. Specialistii spun ca e nevoie de 21 zile pentru a impregna in creier un nou obicei de viata iar tu ai dublu zilelor pana pe 19 noiembrie ca sa iti creezi obiceiuri sanatoase noi!



