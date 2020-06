Horoscop special. ECLIPSA de Luna plina in Sagetator. Schimbari din temelie! Destinul tau te asteapta

Eclipsa de Luna plina in Sagetator are semnificatii profunde. Ea vine sa ne ghideze sa stam fermi pe pozitii, sa ne regasim puterea si sa dam voie vocii interioare sa vorbeasca. Aceasta eclipsa de Luna plina in Sagetator da startul unei serii de eclipse care ne vor transpune pe o alta cale, foarte diferita de cea pe care mergeam deja.

Eclipsele de Luna aduc o schimbare din temelie, profunda, o renastere, o reinventare. Eclipsa de Luna plina in Sagetator se petrece foarte aproape de Marele Magnet, un mister al intregii noastre galaxii. Afla mai multe in materialul VIDEO de mai jos

De asemenea, aceasta Eclipsa de Luna plina in Sagetator este prima de acest fel din 2010-2013 incoace, dand startul unui nou ciclu de eclipse. Este foarte important sa dai timpul inapoi si sa te gandesti ce ai facut in acea perioada (2010-2013)? Ce s-a intamplat semnificativ atunci?

Nu e ca si cand ai retrai acele evenimente, insa ai putea avea nevoie de lucrurile pe care le-ai invatat atunci, de informatiile pe care le-ai obtinut atunci pentru a schimba de ai de schimbat si pentru a continua dezvoltarea personala.

Ce aduce Eclipsa de Luna plina in Sagetator?

Eclipsa de Luna este de zece ori mai puternica decat Luna plina. Ea elibereaza drumul, clarifica situatii si accelereaza calatoria sufletului. Poti primi vestea ca ceva din viata ta a ajuns la final. Sau poate trebuie sa te eliberezi de ceva care ti-a fost util pena acum, dar care nu iti mai este de folos. Eclipsa de Luna iti aduce o noua cale, iti arata un nou drum. Ai gandurile mai limpezi, credintele mai ptuernice, pentru a putea merge pe o alta cale.

In timpul acestei speciale Eclipse de Luna plina in Sagetator, Marte este foarte activ. Marte razboinicul te forteaza sa iti (re)gasesti spiritul combativ, flacara pasiunii care arde in tine, stralucirea armurii de luptator pentru credintele tale. Emotiile pot fi mai puternice, mai rasunatoare, si trebuie sa inveti sa le asculti. Trebuie sa inveti sa-ti "imblanzesti" furia, frustrarea, sa le faci sa lucreze in folosul tau, cu intelepciune. Cand iti dai voie sa asculti furia si frustrarea, vei gasi adevarul din spatele lor.

Asculata vocea din tine!

Toate vocile care vin din tine merita sa fie ascultate. Dar este atat de greu sa opresti vocea furiei, a rusinii, a vinovatiei. Poti obtine, insa, mult mai multa forta, daca te opresti si o asculti pe fiecare. Nu mai ignora gandurile care se nasc din tine, intelege-le. Nu trebuie sa stai in furie sau in ganduri negative tot timpul, ci sa le asculti si sa le afli semnificatia. Sa le multumesti ca iti aduc adevaruri si informatii. Nu doar iubirea si lumina iti sunt invatatori, ci si durerea, furia, gelozia, resentimentul. Aceste emotii sunt inconfortabile, nimeni nu vrea sa le traiasca, insa fac parte din experienta umana. Nu le mai putem ignora, nu le mai putem ascunde. Trebuie sa le ascultam si sa descoperim giuvaierurile intelepciunii ascunse in ele. Apoi sa le dam drumul, sa le si sa ne eliberam. Acest process nu trebuie generat pe repede inainte. E nevoie de liniste, de pace, de intelegere.

Ce te aprinde?

Ce te face mai furios? Ce starneste scanteia, focul? Raspunsul la aceste intrebari poate sa-ti aduca indicia despre persoana care esti, despre scopul pe care il ai, despre puterile tale interioare. Despre locul in care ar trebui sa-ti indrepti mai mult atentia si energia.

Aceasta eclipsa de iunie aduce lumina reflectoarelor si pe Venus retrograd. Daca ai indoieli asupra relatiei, acum incepi sa primesti raspunsuri. Starile de confuzie se risipesc ca prin farmec. Acum vezi drumul clar si stii sigur ca este cel mai potrivit pentru sufletul tau.

Eclipsa de Luna plina in Sagetator va armoniza cu celelate doua eclipse, deci mai e drum lung de strabatut. La final te vei simti alta persoana, renascuta precum Pasarea Phoenix. Pana acolo, insa, te poti simti coplesit, nesigur, dar destinul tau te asteapta.

Iata cum sunt influentate zodiile de eclipsa de Luna plina in Sagetator!

BERBEC

Draga Berbec, eclipsa de Luna din Sagetator iti scoate in evidenta impulsivitatea si lipsa de rabdare atunci cand ajungi la concluzii. Oamenii din jurul tau ar putea provoca o avalansa de furie si nervozitate, dar si dorinta de a riposta. Insa, in spatele acestei situatii, se afla o multime de alte ganduri, informatii, pe care nu le cunosti, inca. Inainte sa actionezi, gandeste-te la consecinte. Daca apare oportuntiatea de a pleca intr-o scurta calatorie sau, pur si simplu, sa stai cateva ore departe de casa si de sarcinile cotidiene, fa-o! Nu este usor de facut zilele acestea, insa o mica schimbarea a peisajului te poate ajuta sa ai o alta perspectiva asupra vietii.

TAUR

Draga Taur, finantele tale sunt sub lumina reflectoarelor cu prilejul acestei eclipse de Luna plina in Sagetator. Adevarul este ca finantele sunt in centrul atentiei intergii lumi in acest moment. Si, totusi, banii sunt una din nevoile tale principale. Ai nevoie de ei pentru a simti stabilitatea si securitatea. Ai incredere in instinctele tale. Te-a salvat de multe ori, te va salva si acum. In ceea ce priveste relatiile, este necesar sa stabilesti niste limite foarte clare. Granitele nu se refera la a ridica ziduri, ci la a fii foarte ferm cu credintele tale.

