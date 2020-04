Horoscop special: Fierbintele MARTE in vizionarul VARSATOR, dupa doi ani! Care e noua cale spre viitor pana pe 12 mai 2020?

Din 30 martie 2020, Marte, planeta actiunii, agresivitatii, impulsului sexual a intrat in Varsator unde va fi pana pe 12 mai 2020, zodie pe care a mai vizitat-o acum doi ani.

Zodiile de aer Gemeni, Balanta si Varsatorul se vor simti cel mai bine incarcate de acest nou tranzit astral.

Marte a fost exaltat in Capricorn, deci a functionat la intregul sau potential, fapt ce ne-a ajutat pe fiecare sa ne facem treburile eficient pe domeniul vizat de Marte in Capricorn in harta natala, iar noi proiecte au fost cu siguranta demarate timp de sase saptamani. Insa epuizarea isi spune cuvantul deci sosirea lui Marte in Varsator ne face sa fim mai putin focusati pe a ne optimiza agenda functionala de lucru ci mai orientati spre o binemeritata pauza constructiva de ritm.

Varsatorul este umanitarul zodiacului si, intrucat Marte guverneaza motivatia, vom fi mult mai orientati pe relatiile cu alti oameni din colectivitate si determinati sa ajutam semenii pe durata urmatoarelor sase saptamani.

Este un timp spectaculos pentru a face noi conexiuni, in special prin intermediul tehnologiei si onlineului (Varsatorul conduce tot ce inseamna retelele si relationarea) dar si pentru a trai clipe excelente in prietenii (Varsatorul sustine prieteniile interumane si detasate emotional).

Desi Marte este intotdeauna o planeta infierbantata, sub calmul Varsatorului putem sa ne mai domolim si racorim impulsurile.

In domeniul guvernat de Varsator – tehnologia si viitorul – vom putea face actiuni noi (tot ce tine de „a face" inseamna Marte) pentru a capata noi abilitati, a invata noi aplicatii, a manevra noi aparaturi si gadgeturi, a le folosi desigur pentru interactiuni sociale. Este o buna ocazie de a fi mai activi in social media (nici nu avem incotro daca dorim sa ne mentinem conexiunile valoroase), sa ne bucuram de filme pe Netflix si sa discutam cu prietenii despre ele, asta ca element de divertisment al acestui tranzit.

Marte in Varsator ne va activa si determinarea de a-i ajuta pe altii, insa aici e bine sa fim atenti la un anumit aspect.

Marte s-a intalnit pe 31 martie cu Saturn, batranul si seriosul lord al karmei si responsabilitatii care este si el in Varsator iar efectele acestei conjunctii ne vor impacta pana spre 19 aprilie. Saturn conduce restrictiile si blocajele, deci aceasta combinatie poate face progresul dificil si ponderat daca alergi dupa un scop anume. Iti poate fi usor sa te simti ca o forta de neoprit (Marte) care intra in coliziune cu un obiect fix, masiv, greoi (Saturn), dar din fericire conjunctia este o combinatie benefica intre acesti doi mari ai Cosmosului.

Marte in Varsator ne poate face sa avem opinii ferme si infierbantate pe subiecte ce tin de viitor si comunitate – Varsatorul este un semn fix de aer si destul de incapatanat, desi comunicativ si intelectual, deci putem ajunge usor prinsi in batalii de vointe pe neintelegeri chiar minore.

Sa dam dovada de rabdare pentru a evita drame inutile, iar daca nu putem gasi sub nicio forma o cale de mijloc, abordarea este sa dam drumul si sa ne focusam eforturile pe oamenii cu care avem aceleasi idealuri.

Acest tranzit este aici sa te ajute sa te simti bine in timp ce omenirea este mai haotica decat oricand. Trezeste-ti umanitarul din interior si promoveaza o cauza pentru care simti pasiune. Activeaza-te in grupurile de char in care esti membru si impartaseste orice poate ajuta alti oameni, de la informatii cu adevarat utile, verificate, stiintifice pana la recomandari de filme, de documentare, de hobbyuri.

Lupta pentru idealurile tale, de preferinta alaturi de un grup, mergi spre viitorul tau nou chiar daca asta inseamna sa rupi reguli si sa construiesti unele noi – si despre asta este Marte in Varsator.

Ce aduce zodiilor Marte in Varsator 2020?

Marte in Varsator 2020 pentru Berbec

Planeta ta coordonatoare schimba zodia gazda pentru sase saptamani iar tu pregateste-te pentru multa activitate in zona sociala. Marte in Varsator te ajuta sa te simti excelent alaturi de prietenii tai si bunele cunostinte. Vei fi mai motivat ca oricand sa petreci timp alaturi de oameni pe care ii indragesti.

Acest tranzit iti permite sa intri si mai mult in contact cu visele tale mari de viitor, deci daca exista cauze pentru care simti pasiune, acum e un timp uimitor de benefic sa le dezvolti si promovezi. Te poti simti ca un adevarat razboinic pentru o cauza in care crezi. Ai trebui, totusi, sa fii prudent in fata acelor cunostinte care au pareri ferme cu privire la cum ar trebui sa functioneze lumea in general si lumea ta in particular. Asculta-i chiar daca nu esti de acord cu ei, dar evita confruntarile si neintelegerile.

Marte in Varsator 2020 pentru Taur

Ai anumite idei grozave cu privire la cum ar putea viata ta profesionala sa fie mai buna? Marte in Varsator iti activeaza aceasta capacitate de a aduce un real impact in planul muncii tale. Toti ochii sunt pe tine acum, Taurule, este timpul tau sa stralucesti prin faptul ca esti foarte bun pe ceea ce faci, nu prin faptul ca te cocoti ca un insetat pe scara carierei sau pentru ca dai in cap colegilor ca sa fii tu mai bine vazut.

Incearca ceva nou pe acest plan, arata-ti originalitatea si opteaza pentru directii mai neobisnuite. E un timp excelent sa progresezi, mai ales daca lucrezi cu tehnologia sau in orice meserie mai neconventionala si inovatoare.

Marte in Varsator 2020 pentru Gemeni

Acesta este un tranzit excelent pentru tine. Te simti motivat sa iti expandezi mintea si sa explorezi lumea. Evident ca nu este timpul potrivit pentru calatorii, dar tot nu te impiedica nimeni sa iti expandezi orizonturile. Deschide o carte si educa-te pe orice te pasioneaza, colinda lumea virtual, uita-te la multe documentare pe internet, impartaseste si cu altii ce descoperi fascinant si util, iata moduri prin care te si imbogatesti dar te si conectezi cu altii. Pune-ti celulele neuronale la treaba si vino cu idei inovatoare. Mintea iti este brici si ascutita ca o sabie, dorind sa fie folosita la maxim.

