Horoscop special: Jupiter iese din retrograd pe anul 2020. Cum vin spre zodii bogatia si norocul in continuare?

Jupiter este retrograd in fiecare an cateva luni, timp in care energiile de abundenta care ii sunt caracteristice nu mai sunt asa de intense. De aceea, in aceste perioade ne focusam mai mult pe a fi recunoscatori pentru ceea ce deja suntem sau avem in loc sa speram pentru mai mult.

Desi Jupiter direct ofera mereu vremuri de crestere si expansiune a experientelor benefice de viata dar si a credintelor ce sustin evolutia, totusi Capricornul este ca o mica frana pentru energia acestei planete.

In loc sa ne aventuram orbeste spre stelele de pe cer pe care ni le dorim, vom fi ponderati de Capricorn sa ramanem cu picioarele pe pamant ferm ancorati in realitate si sa ne urmarim visele de aici, de pe sol.

Chiar daca nu visezi la cote maxime acum din pricina energiei pamantesti dense a Capricornului, cel putin Jupiter direct te va pune in mentalitatea lui "poate, totusi, candva, acest vis se va intampla". De tine depinde in mare masura ca visele sa devina realitate, nu doar de planete. Iata ce poti face tu cu vibratia ta, cu alinierea ta, cu dorintele tale ca sa le dai viata, in acest video AICI.

Capricornul este cea mai stricta si structurata zodie dintre toate, deci abundenta adusa de Jupiter direct ne va fi accesibila dar prin regulile Capricornului, printr-o maniera responsabila, constructiva, solida.

Abundenta lui Jupiter nu este doar cea financiara. Suntem sau devenim abundenti si printr-o sanatate mai buna, prin iubire revarsata cu bogatie spre noi, prin companie abundenta si recunoastere din plin a eforturilor depuse.

Jupiter revenit direct in Capricorn ne ajuta sa vedem cum facand lucrurile corecte si cinstite obtinem rezultatele abundente la care ne asteptam.

Ce aduce fiecarei zodii revenirea in miscare directa a lui Jupiter in Capricorn?

BERBEC

Cauta cresterea folosind autoritatea cu blandete, compasiune si intelepciune. Oriunde ai o putere asupra unui alt om, tot acolo exista si o oportunitate de invatare. Invita abundenta in viata ta aratand ca poti actiona responsabil si pentru binele tuturor, nu in maniere egoiste. Retine, doar pentru ca ai puterea de a face ceva nu inseamna neaparat ca trebuie sa si faci acel ceva.

TAUR

Jupiter direct te incurajeaza sa iesi din zona de confort ca sa cauti cresterea spunand pur si simplu DA mult mai des, mai ales acolo unde altminteri ai fi spus NU. Asumandu-ti sansa de a trai viata iti va aduce dividende cat de curand. Nu ezita nici sa vorbesti pentru ca expresiile tale morale si etice vor avea putere si vor influenta in bine oameni.

GEMENI

Pentru tine, influenta lui Jupiter direct este mai mult despre ce dai in loc de ce sa primesti. Tu deja ai resurse abundente, chiar daca nu realizezi. Imparte din ceea ce ai, fie ca e vorba de bani, timp, energie, abilitati, iubire sau cunoastere. Facand asta cu resursele tale, le vei multiplica, nu vei ramane cu mai putin.

