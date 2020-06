Horoscop special Luna Noua 21 iunie 2020. Nu mai merge cum a fost pana acum

Aceasta Luna Noua are loc in zodia Racului, cunoscut pentru inclinarea sa pentru casa, familie si emotii simtite puternic. Este una din ultimele Luni Noi si eclipse ce au loc in Rac pentru ca Nodurile Lunare ce raspund de eclipse s-au mutat pe axa Gemeni-Sagetator unde alte lectii de destin ne asteapta in urmatorii ani...dar nu inainte de a da cum se cuvine o ultima fila din axa Rac-Capricorn ce ne-a impactat vietile in ultimii aproape 3 ani.

Fiind vorba de impactul zodiei Rac ce gazduieste evenimentul astral, casa, familia sau stilul de viata vor ocupa centrul scenei momentului care este cu atat mai intens cu cat sunt reunite 3 energii: de Luna Noua, de eclipsa si de solstitiu de vara.

Eclipsele nu trebuie privite drept aducatoare de "probleme" sau rau dar ele pot aduce schimbari ce se simt la inceput inconfortabil dar care duc pana la urma la o situatie mult mai benefica. Pentru unii va insemna o mutare din domiciliu sau revenirea la un domiciliu anterior sau in unul nou alaturi de cineva ori poate sa decida sa isi conduca propriul domiciliu in modul sau personal si independent, diferit decat a fost pana acum. Unii pot decide sa munceasca permanent de acasa ori sa faca, in sfarsit, pace cu familia sa, ori sa cumpere un spatiu nou sau sa vanda unul. Unii pot alege sa se ocupe mai mult de ei insisi, sa isi hraneasca cu atentie si dragoste domiciliul sufletului in aceasta viata, anume corpul fizic, renuntand la unele obiceiuri proaste sau la unele bagaje de orice fel mostenite din familie (tipare de ganduri, de emotii, de mod de a trai). Energia eclipsa sugereaza ca, in timp ce dominanta va fi planul familiei sau al casei, este intelept sa procedam cu prudenta pentru ca pot exista factori subtili in actiune ce urmeaza a fi revelati in viitorul apropiat.

Exista trei lucruri cheie de care e bine sa stim despre acest eveniment major astrologic.

Prima constientizare :

Acest eveniment galactic este considerat un moment de punct zero ce genereaza sau reaseaza o noua linie de viata ce vine la pachet cu schimbari mari. Este ca un nod temporal de transformari, de posibilitati infinite pentru umanitate, pentru Pamant, pentru constiinta colectiva si pentru noi ca indivizi de sine statatori.

Eclipsele sunt intotdeauna despre schimbari de destin, menite a se intampla cu sau fara voia noastra umana. Deci ceea ce se intampla este despre transformari prin care oamenii trebuie sa treaca. Aceasta perioada intensa este inca si mai mult amplificata pentru urmatoarele 6 luni si se va derula concret pe durata urmatorilor doi ani. Si este important sa intelegem pentru ca nu vorbim despre schimbari mici. Este o modificare majora de traiectorie de la vechile modele de viata care nu mai functioneaza, chiar daca nu exista inca o solutie clara, o cale deja stiuta despre cum sa ne schimbam pozitiv dar energia astrala si divina sustine schimbarea.

Deci primim oportunitatea de a fi prezenti, centrati, sa fim neutri, sa observam cum bat vanturile schimbarii si furtunile emotionale ca sa ne putem conecta si alinia la traiectoria noua ce se pregateste pentru noi. Deci, pe masura ce se intampla evenimente, provocari ce sunt total in afara controlului nostru, sa ramanem prezenti, sa revenim la iubire, la pozitia de observator, sa primim ghidare intuitiva de la calauzele noastre divine care ne indruma pas cu pas cu privire la ce putem da nastere de acum incolo. Este asadar un moment de introspectie.

Sa nu ne facem griji daca nu este in totalitate clar, de fapt chiar neclaritatea este o caracteristica a momentului. Dar e timpul ca vechiul sa dispara pentru ca noul sa se instaleze, acel nou ce corespunde cu ce avem nevoie cu adevarat la nivel de suflet.

A doua constientizare :

Noi ca indivizi dar si la nivel de colectivitate trecem printr-o perioada majora – care se va amplifica ! – de curatare profunda. Toate energiile vechi discordante care nu mai servesc vor trebui sa plece si se intampla in orice forma posibila, oricat ar fi de usor sau dureros modul ales de manifestare a acestei curatari. Se curata acum tipare emotionale ancestrale pe care le-am mostenit fiecare sau pe care le-am preluat de la societate dar care sunt iluzii si atat de indepartate de adevarul divin ce il reprezinta fiecare dintre noi.

Pe masura ce apar blocaje, tipare, situatii de distorsiune primim oportunitatea de a iubi ceea ce apare si sa recunoastem ca ele nu sunt adevarul nostru. Avem fiecare o misiune unica a sufletului si un scop unic pentru care suntem aici dar ca sa le putem manifesta este nevoie sa trecem prin acest proces dur de a se spala si elimina tot ce nu ne mai serveste. Asta nu inseamna sa intram intr-o perioada gri de stari emotionale proaste ci sa folosim energia ca o oportunitate de a curata vechiul pentru ca atunci cand noile perspective apar sa fim pregatiti sa le vedem si primim si sa recunoastem cine nu vrem sa mai fim in continuare. Abia atunci va curge fluxul de iubire, abundenta, prosperitate si binecuvantari.

Atunci cand apar tipare ale vechii energii, sa rostim rugaciunea Hooponopono "te iubesc, imi pare rau pentru tot ce apare din mine care nu e in aliniament cu iubirea si adevarul divin, te rog iarta-ma si iti multumesc". Curatand astfel vechile energii, ne conectam cu noul.

Sa simtim care este energia vibranta cea mai buna pentru viitorul fiecaruia si care acum este disponibila pentru lumea noua ce se formeaza. Cum ar arata viitorul tau ?

Ce ne mai ajuta acum este meditatia, timp in natura, scris in jurnal, reflectat, privit in propriul interior la ce gandim si simtim, ce ne dorim la nivel de suflet si inima.

A treia constientizare :

Acum se prezinta o uriasa oportunitate pentru expandarea la nivel de centru al inimii. Acum putem primi nivele mai ridicate de adevar divin, intelepciune divina si iubire. Astfel putem sa fim la un nivel mai ridicat pentru a ne conecta cu echipa de ghizi spirituali. Acum primim o cantitate mare de energie feminina care ne este de folos pentru creativitate, ingrijirea sufletului propriu si al celor dragi. Furtuni emotionale vor veni si vor trece dar sa retinem ca nu suntem furtuna, nu suntem emotia ci suntem ce se afla sub ele, suntem iubirea, puterea, iubirea.

In concluzie, mesajul principal al acestei eclipse de Luna Noua este ILUMINARE. Permite si tu codurile de iluminare, iubire si nou sa patrunda in structura ta.

Ce inseamna aceasta puternica energie pentru fiecare zodie?

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Probabil ca viata ta de acasa a trecut prin unele schimbari in ultimii doi ani si cauza este seria de eclipse ce au scuturat fundatia in acest domeniu. Eclipsa acestei luni este ultima care are influenta asupra domiciliului sau stilului de viata pentru urmatorii ani, deci orice te scutura acum te va ajuta ca totul sa se aseze frumos pentru tine. Poate fi un disconfort initial dar scopul acum este sa iti pui la punct aranjamente de trai pana in decembrie cand va fi o Luna plina in Rac si va incheia acest ciclu de 6 luni ce incepe acum. Daca au aparut unele tensiuni acasa, luna aceasta este ideala sa incepi de la zero in familie sau relatia cu alti oameni cu care iti imparti spatiul de locuit.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Simti ca ti-ai mai pierdut din arta comunicarii in ultimul timp ? Izolarea ultimelor luni a dus la diminuarea bucuriei obtinuta din conectare cu semenii si din a ne implica in viata altora si rezultatul a dus deseori la o interiorizare. Lasa de acum partea ta careia ii pasa de altii sa se revitalizeze pentru ca Luna Noua iti va deschide dorinta de a proteja si a servi. Fie ca devii un membru activ al unui grup pe care il cam evitai sau ca ajuti vecini vulnerabili cu cumparaturi sau mancare, gaseste sau accepta noua ta personalitate grijulie si iubitoare de altii. Astfel te vei simti mai valoros si te va ajuta sa ramai conectat cu ceilalti. Eclipsa contine informatii importante pe care le vei rata daca alegi sa ramai izolat in continuare si separat de oameni.

