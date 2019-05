Horoscop special: Luna Noua în Taur 4 MAI 2019. Influenţe puternice ale rebelului URANUS asupra Lunii Noi şi asupra noastră!

Ce inseamna Luna noua in Taur? Taurul este semn fix de Pamant. Prefera zona de confort si are tendinta sa se opuna schimbrii. Din fericire, rebelul Uranus, intrat recent in Taur, nu face altceva decat sa te impinga de la spate in directia corecta.

Totusi, desi multi dintre noi imbratisam schimbarea, nimanui nu-i place sa fie impins de la spate. Dar, este mai bine sa intampinam cu bratele deschise aceasta energie imprevizibila, decat sa ne impotrivim ei.

Dar asta nu e tot. Venus in Berbec aduce mai multa nerabdare decat de obicei. Daca de obicei, in timpul zodiei Taurului, fiecare dintre noi resimtea o oarecare leneveala, in timpul acestei Luni noi, suntem mai motivate sa pornim in obtinerea a ceea ce ne dorim. De asemenea, conjunctiva Venus si asteroidul Vesta ne ajuta sa pastram aprins focul pasiunii. Ne incurajeaza sa avem credinta chiar si atunci cand lucrurile nu par a fi in favoarea noastra.

Secretul este sa stim cand sa actionam pentru a face lucrurile sa se intample si cand sa le lasam sa se intample de la sine.

Rabdarea este cheia!

Una din marile virtuti ale Taurului este rabdarea. Aceasta Luna noua face trigon cu Saturn si Pluto retrograde in Capicorn. Ceea ce inseamna ca fiecare dintre noi va face o analiza profunda a resurselor proprii, precum si a potentialelor provocari care ar putea aparea. Intregul process de schimbare este profund, major si intens. Dar Saturn si Pluto ofera toate instrumentele necesare pentru a face fata furtunii.

O luna in care trebuie sa actionezi intr-o directie noua, abordand totul ca pentru o cursa de maraton nu ca pe una de sprint. Da-ti timp sa faci miscarile necesare cat mai confortabil posibil. Pastreaza-ti contactul cu toate simturile tale, fii prezent si constient de ceea ce se intampla in jurul tau. In acest fel te vei simti mai sigur pe tine atunci cand iti asumi riscuri.

Iata ce surprize are Luna noua in Taur pentru zodia ta!

Berbec

Traiesti intr-o lume materiala, draga Berbec. Insa banii, statutul sau alte posesiuni nu vor fi niciodata substituentul adevaratei valori de sine. Inainte sa alergi dupa alte averi, ia in calcul daca sunt cu adevarat valoroase pentru tine. Daca raspunsul este nu, atunci renunta.

Taur

Oamenii cred ca stiu la ce sa se astepte din partea ta, draga Taur. Oare? Esti suficient de rebel si incapatanat incat sa-i iei prin surprindere. Uneori te surprinzi chiar si pe tine insuti. Adevarul este ca te-ai schimbat mult in ultima vreme. Ai evoluat, iar lumea incepe sa-si dea seama de acest lucru.

Gemeni

Poate ca inca nu ti-ai dat seama sau poate ca nu este inca format pe deplin, insa, in curand, va iesi la iveala un talent bine ascuns al tau. Conecteaza-te cu profesorul sau mentorul potrivit sau cauta un grup de suport pentru a construi increderea de sine de care ai nevoie sa-ti cultivi acest dar, draga Geamanule.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.