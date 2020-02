Horoscop special: Luna plina a zapezii, in Leu, 9 februarie 2020. Iubire sau ego?

Leul ca gazda de Luna plina anunta lucruri interesante, purtatoare de entuziasm pentru toate zodiile.

Soarele este coordonatorul Leului, deci va exista o abundenta de energie si vibratii bune in aer in aceasta zi. Este vremea pentru noi posibilitati, pentru activitati creative si inovatoare dar neaparat sustinute si motivate de dorinta inimii, asa cum este intotdeauna mesajul inimosului Leu.

In unele culturi stravechi, aceasta Luna plina de februarie se mai numeste Luna plina a zapezii din cauza conditiilor tipice ce implica zapada an de an in februarie (statistic, ea se suprapune cu peisaj de zapada de cele mai multe ori) iar in alte culturi se mai numeste Luna plina a foamei din cauza ca sursele naturale de mancare erau foarte greu de gasit iar conditiile de vanatoare foarte dificile.

Aceasta Luna plina in Leu este in trigon cu Marte, planeta actiunii, dar si influentata de Pluto.

Leul este semnul individualitatii. Luna in Leu reprezinta nevoia noastra de a fi recunoscut, respectat si validat. Marte este planeta actiunii si asumarii, dar si a conflictului si razboiului. Iar Pluto este planeta puterii, transformarii si adevarului.

Toate aceste elemente duc la o Luna plina foarte intensa ce nu accepta compromisuri.

La aceasta Luna plina, vei dori sa urmezi dorinta inimii si sa iasa lucrurile ca tine neaparat, asa de intens vei simti ce vrea inima ta ! Doar fii atent ca actiunile tale, motivate de aceste dorinte, sa nu vina dintr-un spatiu de conflict, intrucat ultimul lucru pe care il vrei la aceasta Luna plina este sa te implici intr-un razboi al egourilor.

Nu ca egoul ar fi ceva gresit. El este parte din a fi uman. Egoul nostru are un scop clar, un focus direct, sa creeze granita si sa se asigure ca ne protejeaza ca sa supravietuim. Daca nu ar fi egoul, probabil ca nici nu ne-am uita in stanga sau in dreapta cand traversam strada. Un anumit nivel al egoului este necesar !

Dar problema noastra apare atunci cand exista prea mult ego si cand tot ce facem vine dintr-un spatiu de individualitate si separare, in loc de compasiune si uniune.

Ca sa profiti la maxim de energia acestei Luni pline in Leu, dar nici sa nu fii implicat intr-un razboi al egoului, reflecta la ce vrei sa obtii.

Daca ce simti este claritate, flux si implicare, inseamna ca deja ai gasit o solutie creativa pentru circumstantele tale prezente, deci tot inainte.

Dar daca ce simti este nesiguranta, vinovatie sau resentiment, continua sa sapi. Exista alte solutii mai bune pe care Pluto le poate aduce la aceasta Luna plina, pentru transformarea ta in mai bine. Continua sa cauti cu incredere.

Luna plina in Leu este oportunitatea de a gasi noi cai pentru exprimarea de sine care sa treaca dincolo de ego, care sa respecte dorinta inimii, ca sa iti poti implini cel mai bine nevoile personale in aliniere cu ordinea divina a Universului si a intelepciunii sale infinite.

Orice Luna plina ofera o buna ocazie de a privi mai indeaproape cariera, relatiile si viata in general si sa iti asumi unde esti. Si pentru multe zodii, energia puternica si iubitoare de viata a Leului va ajuta sa fie mai usor ca oricand.

Iata impactul Lunii pline in Leu pentru fiecare zodie:

Luna plina in Leu – BERBEC

Aceasta Luna plina in Leu iti poate aduce noi relatii intrucat Venus este in zodia ta. Este o zi buna sa inviti pe cineva la o iesire romantica, sa te inscrii intr-o aplicatie pentru a cunoaste persoane noi sau sa vezi cu cine te poti vedea si iesi in oras. Ziua este buna si pentru orice tine de scoala, invatare, cunoastere. Vei avea o portie suplimentara de energie pentru a termina un proiect in aceste domenii. Foloseste energia acestei Luni pline ca sa iti setezi cateva intentii apoi ramai deschis spre oriunde te duce Universul spre implinirea lor.

Luna plina in Leu – TAUR

Luna plina de februarie in Leu poate aduce, cel mai probabil, oportunitati neasteptate pe calea ta. Cel mai bine este sa ai o lista de obiective pe care le doresti implinite la aceasta perioada, pentru ca energia sa te ghideze spre cea mai buna directie pentru tine. Ai putea si simti cum viata amoroasa se duce pe cai noi si pline de entuziasm. Daca esti intr-o relatie, Luna plina te va inspira sa incerci lucruri noi cu partenerul tau pentru consolidarea conexiunii dintre inimile voastre. Daca esti singur, va insemna sanse mari sa intalnesti pe cineva.

Luna plina in Leu – GEMENI

Sub Luna plina in Leu, te poti astepta sa primesti mult asteptata recunoastere la munca, o promovare, o marire, anumite beneficii. Dar orice se va intampla, cu siguranta iti va creste increderea de sine. Nu vei dori, totusi, schimbari rapide in stilul tau de viata. Poate fi tentant sa o iei pe un drum nou dar mai bine deocamdata economiseste-ti banii. Luna plina este ideala si sa te reconectezi cu oameni din trecut si pot fi oameni care sa te ajute sa faci miscari si mai mari in cariera ta.

