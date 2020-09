Horoscop special: Luna plina in Berbec 1 octombrie 2020, curajoasa, imprevizibila. Unde esti TU in raport cu ceilalti?

Soarele este in diplomata Balanta, zodia lui "noi", si ofera un contrapunct, cerandu-ti sa faci toate acestea pentru tine in timp ce tii cont si de ceilalti si iti onorezi intelegerile. Este posibil sa fi vrut sa multumesti pe altii, doar ca sa eviti un conflict. Sau poate ca a trebuit sa judeci un joc sau un compromis. Sau poate ca ai fost prins intr-o anumita placere nevinovata si nu prea ai vazut ce se intampla, de fapt in realitate. Dar a venit timpul sa termini cu "tipul dragut". Aceasta Luna plina in Berbec aduce acea confruntare eliberatoare.

Ce impact are Luna plina in Berbec a lunii octombrie 2020 asupra zodiilor?

BERBEC

Luna plina este in zodia ta, deci este marele tau moment. Toti ochii sunt pe tine. Trebuie sa te bazezi mai mult decat de obicei pe ceilalti o vreme dar ei iti ofera centrul scenei iar tu esti vedeta. Este un moment de adevar, de realizari si de decizii, cel mai probabil despre un subiect de munca sau sanatate care ti-a mentinut atentia de ceva vreme. Disciplina, draga Berbec, disciplina ! Este totodata si o oportunitate sa spui stop unor oameni care iti forteaza limitele si situatiilor care iti cauzeaza un stres inutil. Tu esti acum in centrul evenimentelor si te poti astepta la dezvoltari rapide. Observa ce se intampla, ca tu sa iti asumi cum sa mergi mai departe.

TAUR

De ceva vreme, focusul ti-a fost pe munca – sarcini, datorii, treburi si tot ce ai de facut. Luna plina in Berbec aduce un ragaz de la toate acestea. Uita de alergatura si de satisfacerea si multumirea tuturor. Ce vrei tu sa faci ? Dupa ce tanjeste sufletul tau ? Uita de lume si fa orice te face fericit, draga Taurule. Aceasta Luna plina semnifica finalului unor lucruri. Poate aparea o situatie neasteptata ce are legatura cu pozitia ta intr-o institutie mare sau cu starea ta de bine. Un secret poate iesi la iveala acum. Intuitia ta este marita acum si te ajuta sa vezi pe cine te poti baza si pe cine nu. O poveste de amor, un copil sau un proiect creativ iti pot readuce pofta de viata. Fa-ti timp pentru odihna si meditatie.

GEMENI

Este nebunie in comunitatile tale ? Aceasta Luna plina nu sustine relatiile line cu prietenii si cunostintele. Actioneaza ciudat un prieten si iti da ocazia sa te gandesti la relatia voastra, poate chiar in stare de soc ? Poate este cazul sa tai conexiunea cu aceasta persoana. Sau poate este vorba de un strigat de trezire ca ai jucat totul prea sigur si trebuie sa urmezi o cale mai putin circulata spre obiectivele tale. Ti-ai pus inima in ceva, intr-un proiect creativ sau intr-o relatie speciala ? Universul vede, aude si iti raspunde inapoi ! Cineva apropiat tie are un sfat important. Asculta. Un vis poate deveni brusc posibil sau deja sa se implineasca.

