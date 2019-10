Horoscop special: Luna plina in Berbec 14 octombrie 2019, curajoasa, imprevizibila. Unde esti TU in raport cu ceilalti?

Luna plina in Berbec este curajoasa si imprevizibila precum zodia ce o gazduieste.



Berbecul se conduce dupa cuvantul "eu", deci lumina acestei Luni pline ne face sa vedem si sa dam la o parte tot facem opus propriului bine sau ce facem rau pentru noi insine. Ti-ai suprimat dorintele, ai facut compromisuri nesfarsite sau ai incercat sa faci pe plac tuturor ? Acest stil se opreste aici. Ce vrei TU de fapt ? Nu, nu este complicat. Berbecul spune ca este intotdeauna simplu. Identifica ce vrei TU.



Luna plina in Berbec – razboinicul zodiacului, zodie condusa de Marte – te indeamna sa te asumi, sa iti vezi propria cale, sa mergi pe ea si sa iti iei ce ai nevoie pentru binele vietii tale ! Dar Soarele este in diplomata Balanta, zodia lui "noi", si ofera un contrapunct, cerandu-ti sa faci toate acestea pentru tine in timp ce tii cont si de ceilalti si iti onorezi intelegerile. Insa fara sa mai fii amabil doar ca sa faci placere altora, deci din frica. Este o Luna plina a confruntarii cu tine insuti !



Berbecul este luptatorul zodiacului, un pionier curajos si fiecare dintre noi se simte un pic Berbec sub aceasta Luna plina.



Este timpul sa iti infrunti fricile, sa mergi inainte si prin orice obstacole ca sa ajungi pe calea ta. Este timpul sa stai drepti si sa contezi. Fii un luptator, nu un las. Berbecul deschide drumuri si merge inainte acolo unde altii nu o fac.



Lunile pline nu sunt mereu amabile insa ele ne arata daca drumul pe care suntem e cel bun si trebuie continuat sau nu. Orice criza relationala cauzata de Luna plina se poate transforma intr-o oportunitate de transformare si evolutie. Obiceiuri proaste vor fi eliminate din subconstient prin puterea transformatoare a emotiilor tale.



Daca tii cont mai intai de tine, cu respect si asumare, si relatiile intime vor beneficia de pe urma deschiderii si onestitatii tale. Sunt posibile astfel si prietenii noi, influente si norocoase care duc la un nivel superior de prosperitate si bucurie.



Berbecul este si zodia impulsului puternic, deci Luna plina in Berbec ne indeamna sa ne asteptam si la o perioada incredibil de energica in care dorintele si puterea impulsurilor conduc orice decizie iei.



Daca ai depus efort intr-o directie in perioada Lunii noi, asteapta-te sa culegi roade acum. Luna in Berbec promoveaza libertatea si independenta, deci te vei intreba daca nevoile tale sunt cel putin la fel de respectate cu ale celorlalti. Luna plina te va face sa te intrebi cum te tratezi pe tine si pe cei din jurul tau.



Sa folosim magnetismul Lunii pline in avantajul nostru, eliberand tot ce nu ne mai serveste : conceptii, obiceiuri, relatii, situatii. Datorita puternicului magnetism, putem sa si atragem spre noi ceea ce ne dorim !



Iata cele mai populare 10 lucruri care se pot intampla pe durata unei Luni pline :



1. Ciclurile menstruale sunt afectate



2. Broastele testoase isi depun ouale



3. Se nasc mai multi bebelusi



4. Somnul se inrautateste



5. Pasarile comunica diferit



6. Camerele de urgenta sunt mai pline



7. Rata criminalitatii creste



8. Starile umane se schimba brusc



9. Recuperarea se accelereaza



10. Predatorii sunt mai putin activi



Ce impact are Luna plina in Berbec a lunii octombrie 2019 asupra zodiilor?



BERBEC



Luna plina este in zodia ta, deci este marele tau moment. Toti ochii sunt pe tine. Trebuie sa te bazezi mai mult decat de obicei pe ceilalti o vreme dar ei iti ofera centrul scenei iar tu esti vedeta. Este un moment de adevar, de realizari si de decizii, cel mai probabil despre un subiect de munca sau sanatate care ti-a mentinut atentia de ceva vreme. Disciplina, draga Berbec, disciplina ! Este totodata si o oportunitate sa spui stop unor oameni care iti forteaza limitele si situatiilor care iti cauzeaza un stres inutil. Tu esti acum in centrul evenimentelor si te poti astepta la dezvoltari rapide. Observa ce se intampla, ca tu sa iti asumi cum sa mergi mai departe.



TAUR



De ceva vreme, focusul ti-a fost pe munca – sarcini, datorii, treburi si tot ce ai de facut. Luna plina in Berbec aduce un ragaz de la toate acestea. Uita de alergatura si de satisfacerea si multumirea tuturor. Ce vrei tu sa faci ? Dupa ce tanjeste sufletul tau ? Uita de lume si fa orice te face fericit, draga Taurule. Aceasta Luna plina semnifica finalului unor lucruri. Poate aparea o situatie neasteptata ce are legatura cu pozitia ta intr-o institutie mare sau cu starea ta de bine. Un secret poate iesi la iveala acum. Intuitia ta este marita acum si te ajuta sa vezi pe cine te poti baza si pe cine nu. O poveste de amor, un copil sau un proiect creativ iti pot readuce pofta de viata. Fa-ti timp pentru odihna si meditatie.



