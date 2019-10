HOROSCOP SPECIAL Mercur în Scorpion, 3 octombrie - 9 decembrie 2019! Ce aduce zodiilor cel mai negru şi lung tranzit al lui Mercur

Dupa 3 saptamani in Balanta, unde Mercur a fost inspirat de vorbe pline de armonie cu scop de a gasi echilibrul in orice conversatie, ne pregatim acum pentru interactiuni mult mai intense si dure.

Mercur in Balanta a dorit dreptate si echilibru in relatii prin ganduri si vorbe.

Insa lui Mercur in Scorpion nu ii pasa catusi de putin despre dreptate si corectitudine. Incearca sa fii cat de sincer poti in timpul acestui tranzit taios. Mercur in Scorpion traieste pentru secrete si are o singura misiune, aceea de a descoperi si aduce la lumina tot ce este ascuns de restul lumii.

Este vremea discutiilor adanci si testelor, ca sa poti avea o analiza profunda despre ce se intampla in jur. Cunosti acel sentiment cand pur si simplu stii ceva ? Sau chipul pe care cineva il face cand este prins cu minciuna ? Mercur in Scorpion traieste pentru asta. Multi dintre noi nu vom avea de ales decat sa ne confruntam cu adevaruri ascunse si cu conversatii tabu.

Mercur este dornic sa spuna ce e de spus iar Scorpionul traieste in adancimile lumilor subterane, inconjurat de mister, intuneric, secrete si focul nesfarsit.

Mercur cel curios doreste sa isi spuna mesajul in timp ce Scorpionul vrea sa gaseasca tot ce este ascuns in spatele aparentei mesajului.

Acest semn zodiacal de apa si incapatanat ce are cea mai secretoasa energie, aproape ca ne spala mintile si felul in care gandim si vorbim in timpul acestui tranzit. Devenim mult mai calculati, tipicari si analitici.

Mercur, ca planeta a comunicarii si gandirii intelectuale, atunci cand este intr-un semn de apa precum Scorpionul, face ca mintea sa ne devina mai subiectiva si sentimentele sa fie mai importante cand vine vorba de cum comunicam si ne conectam cu altii. Mercur in Scorpion este direct, de forta si inflexibil cand vine vorba de neintelegeri. Opiniile tale sunt mai puternice, mintea este mai ascutita si putem adopta cu usurinta gandirea de totul-sau-nimic.

In timp ce energia lui Mercur in Scorpion este despre discutii profunde, faptul ca inca suntem in zodia Balanta poate duce la anumite explozii in relatii. Barfele si zvonurile sunt accentuate pentru ca este nevoie sa se ajunga la radacina motivului pentru care barfesti sau esti barfit.

Ai grija sa nu faci fixatii pe o persoana sau problema pentru ca interpretarea faptelor poate sa iti fie eronata.

Poti pierde mult timp fiind negativ pe ceva care nici macar nu este mare lucru!

Mercur in Scorpion nu este de gluma, chiar daca are si vibratiile fermecatoarei zodii Balanta care incearca sa mentina iluzia de fericire si relaxare. Conversatiile iau intorsaturi dramatice iar informatia descoperita promite sa fie grea si substantiala. Acum nu te temi sa apesi butoanele altora prin intrebari dure care cer raspunsuri complexe. Asta poate porni discutii si certuri serioase, din cauza opiniilor opuse.

Un aspect mai pozitiv este ca Mercur in Scorpion este o etapa buna pentru a studia si invata. Esti in stare sa fii consumat total de un subiect si sa inveti totul despre el pana la detalii profunde.

In Scorpion este cel mai negru tranzit al lui Mercur. De ce?

In Scorpion, Mercur evidentiaza intunericul din noi toti, in special cel ascuns in noi. De exemplu suspiciunea, scepticismul, gelozia, indivia, lacomia si manipularea emotionala, toate sunt forme ale felului in care Mercur in Scorpion se exprima. Nu este greu sa ajungem fata in fata cu demonii nostri in acest tranzit, fiindu-ne foarte clar care ne sunt cele mai adanci frici si obsesii.

Mercur in Scorpion nu se lupta. Ai intalnit pe cineva care pur si simplu te poate rupe in doua cu cuvintele sale, zapacindu-ti psihicul fara cale de redresare ? Daca nu inca, asa se intampla in cel mai dur tranzit al lui Mercur. Tranzitul care cauta adevarul cu lupa, adanc, cu multi serpi in jur si hipnoza mentala.

Cum se simte pentru fiecare zodie Mercur in Scorpion 2019?

BERBEC

Mercur in Scorpion inseamna mutarea sa in sectorul solar ce conduce lumea ta intima, strategiile de termen lung, munca cu propria persoana, investigatiile si atractia pentru tot ce este ascuns sau tabu. Aceste zone de viata vor creste ca intensitate pe masura ce octombrie avanseaza. Esti o persoana foarte perceptiva si capabila sa treaca dincolo de aparente ca sa ajunga la miezul lucrurilor si asa va fi si acest tranzit. Acest ciclu va dura mai mult decat de obicei pentru Mercur, pana pe 9 decembrie. Vei fi ocupat gandindu-te la aspecte mai adanci ale vietii tale. Mercur aici te ajuta si sa fii mai obiectiv in situatii complexe si in sentimente cu radacini profunde. Esti inclinat sa observi mai mult decat sa participi, iar curiozitatea ta este cu atat mai mare in fata lucrurilor complicate, tabu, misterioase si nerezolvate.

TAUR

Mercur in Scorpion inseamna mutarea sa in sectorul tau de parteneriate, deci vei fi dornic sa comunici cu ceilalti in urmatoarele saptamani. Altii se dau in vant dupa procesele tale de gandire si, chiar daca nu iti prefera mereu sfaturile, poti beneficia si tu de pe urma sfaturilor lor. Esti mai inclinat acum sa cantaresti pro si contra, sa negociezi si sa discuti toate aspectele. Este un exercitiu mental excelent insa vor fi si multe momente in care vei spune lucruri din minte, nu din inima, iar rezultatele vor fi miste. Aminteste-ti mereu care sunt regulile de comunicare sanatoasa. Se pare ca ai o nevoie mai mare acum pentru stimulare intelectuala pana pe 9 decembrie si poti fi in cautare de persoane cu care sa impartasesti idei si luarea de decizii. Este o perioada activa ca sa cunosti oameni importanti pentru viata ta.

