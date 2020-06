Horoscop special: MERCUR RETROGRAD in RAC 2020, din 18 iunie. Tensiuni? Anxietate? Reconstructie? Renastere? ... Cu de toate!

Sezonul Rac va aduce un ocean de emotii puternice, un roller-coaster de sentimente care mai de care. Marte este in Rac din 29 mai. Ai preferat sa te scufunzi in emotii sau ai indraznit sa scoti capul la suprafata si sa ceri ceea ce meriti? Profita de aceasta perioada pentru a analiza ceea ce simti. Ce te supara? Ce te frustreaza? Unde dai si nu primesti pe cat iti doresti? Dar si viceversa este la fel de adevarata. Ce iei fara sa dai ceva inapoi? Ce anume vrei sa tii in tine pentru a te simti mai confortabil?

Mercur retrograd in Rac 2020 le va scoate pe toate la lumina. Adevaratul TU va iesi afara. Vei aduce in prim-plan dorinte interne puternice, dar si granite si ruperea unor legaturi cu oameni si situatii care te secau de energies i care nu ti se mai potrivesc acum.

Regandeste-Reconsidera-Reconecteaza

Mercur intra in miscare retrograde intr-o perioada in care Soarele intra in Rac, este solstitiul de vara, iar Soarele va intra intr-o eclipsa inelara. Cosmosul transmite un mesaj important. Este o perioada de reinnoire, de renastere. Cade cortina si ai timp la dispozitie sa analizezi situatia. Sa te conectezi cu tine insuti si sa vezi care iti sunt adevaratele nevoi, care sunt adevaratele sentimente. Nu mai trage de tine. Opreste-te in loc si intreaba-te: Ce vrea sufletul meu cu adevarat in aceasta situatie?

Mercur retrograd in Rac 2020 te duce cu gandul in trecut. Salveaza ce e de salvat si mergi inainte spre un viitor rasunator. Natura va umple cu siguranta golurile. Termina ce e de terminat, inchide cercurile!

Ce inseamna Mercur retrograd in Rac 2020?

Mercur este planeta responsabila cu gandirea, deci ai posibilitatea sa reanalizezi, sa revizuiesti, sa iti asezi viata asa cum iti doresti. Nu lasa sa te streseze orice mic detaliu nu iti convine. Mergi cu valul, nu te opune lui. Aduna informatii, fa putina cercetare si actioneaza cand Mercur va redeveni direct.

Nu toate perioadele de Mercur retrograd te pot influenta, insa depinde foarte mult cum ai Mercur pe harta natala. Doar ca acest Mercur retrograd in Rac 2020 se intersecteaza cu Soarele, Luna, Venus, Marte, fie prin conjunctii, fie prin opozitii, fie prin cuadraturi. O experienta de neuitat.

Mercur se ocupa si de sistemul nervos si de digestie. Profita de aceasta ocazie pentru a reduce cat de mult poti stresul. Relaxeaza-te, mananca ceva bun, savureaza fiecare inghititura. Bucura-te de procesul de mancare. Nu te grabi la masa!

Desi Mercur retrograd poate fi frustrant din cauza intarzierilor, a problemelor tehnice, a neintelegerilor in comunicare, pot fi o perioada excelenta pentru repozitionare, rearanjare, reinnoire. Iar acest Mercur retrograd intr-o zodie de Apa prilejuieste o reconectare cu emotiile tale. Asculta-te mai mult, fii intelegator cu tine insuti, dar si cu ceilalti. Petrece mai mult timp in natura, langa o apa chiar. Gaseste-ti pacea si serenitatea.

Ce e de facut cu Mercur retrograd in Rac 2020?

Nu privi aceasta perioada ca pe una de stagnare, ci ca pe o oportunitate de a reaseza fronturile. Racul este sentimental si poate fi o perioada excelenta sa faci pace cu trecutul. Concentreaza-te pe comunicare, asculta muzica, scrie, mediteaza, danseaza, fa fotografii, picteaza, fa un film!

Ai incredere in intuitia ta. Nu merge inainte cu un contract sau cu o afacere daca nu esti 100% convins ca e ceea ce trebuie. Detoxifiaza-te. Fa curatenie in corp, in suflet si in casa. Redefineste-ti dieta!

Sfaturi generale

Evita semnarea unor acte importante

Daca, totusi, trebuie sa semnezi ceva, citeste de doua ori inainte sa iti pui semnatura.

Nu incheia o afacere importanta decat daca negocierile au incep inainte de retrograde

Nu incepe un proiect nou

Ia-ti marje de timp daca trebuie sa calatoresti undeva

Fa back-up la informatii importante stocate in computer sau in alte medii.

Cauta informatii despre proiecte noi pe care le poti incepe dupa ce se incheie miscarea retrograda

Finalizeaza tot ce ai inceput inainte de inceperea miscarii retrograde

Relaxeaza-te, citeste, incarca-ti bateriile

Din fericire, Mercur este planeta care se misca destul de rapid, astfel incat perioadele de retrogradare sunt destul de scurte. In 12 iulie isi va incepe din nou traseul direct.

Iata cum influenteaza Mercur retrograd in RAC 2020 fiecare zodie

Berbec – E vremea de schimbare

Poate ca ar fi timpul sa faci curatenie in casa ta. Fie ca este vorba chiar de casa in care locuiesti, fie este vorba despre casa sufletului tau. Vezi ce e de pastrat, ce e de aruncat, ce amintiri iti starnesc emotii bune, ce lucruri iti starnesc reactii negative. Incearca sa vezi lucrurile intr-o alta lumina. Rosteste-te ce e de rostit.

Taur – Linisteste-te!

Comunicarea cu lumea exterioara ar putea sa nu functioneze la cote favorabile in aceasta perioada. Pare ca oamenii de care ai nevoie nu raspund la telefon sau nu sunt disponibili pentru ce ai tu nevoie. Nu trebuie sa te simti frustrat, ci sa comunici mai mult cu tine insuti! Renunta la ego si descopera conexiunile cu propria ta persoana. Ancoreaza-te de lumea interioara si mai putin de cea exterioara.

