Horoscop special: Saturn REVINE direct, după 5 luni RETROGRAD! Lordul Karmei pregăteşte NOI LECŢII SERIOASE de învăţat!

Din 2017 si pana in 2020, Saturn se afla in zodia Capricorn, locul sau preferat dintre toate zodiile, careia ii este si coordonator. Saturn adora sa fie in Capricorn si aici este in stare sa isi exprime energia in forma sa cea mai pura si autentica. Saturn in Capricorn este despre datorii si privilegiile vietii. Desi lectiile aduse de Saturn par a fi aspre, el este mereu un profesor corect.

Saturn a fost retrograd din aprilie 2019 iar revenirea la tranzitul sau direct aduce tuturor o noua vibratie si un nou set de lectii cu care avem de lucrat.

Cand Saturn este retrograd, suntem incurajati sa privim in noi, sa reflectam unde ne aflam cu vietile noastre si sa luam in calcul unele schimbari care trebuie facute ; in loc sa actionam, ne simtim instrospecti. Cand Saturn retrograd se incheie, el implementeaza granite, consolideaza realitatea si ne arata cat de multa munca mai avem in continuare de facut si la ce trebuie sa renuntam ca sa fie posibil.

El ne incurajeaza sa cucerim situatiile dure, sa luam decizii intelepte si sa facem tot ce trebuie facut ca sa devenim un adult responsabil. Saturn are nevoie de aproape 30 ani pentru a face o rotatie completa in jurul Soarelui. In astrologie, este considerat ca o persoana nu este adult complet pana cand nu are de-a face cu revenirea lui Saturn in harta sa natala, deci pana cand Saturn nu face un ciclu intreg solar – 30 ani. Maturizarea unui om incepe dupa 30 ani, cand Saturn deja ne-a predat pe rand toate lectiile sale pe masura ce trece prin toate cele 12 zodii incepand cu nasterea sa.

Revenirea lui Saturn in miscare directa da startul unui nou ciclu saturnian si a unei noi portii de lectii pe care mereu le invatam prin actiunile noastre.

Saturn direct este felul Universului sa ne spuna ca tot ce am castigat pe durata concluziilor si intamplarilor perioadei retrograde este pentru binele nostru. Traducere : Traieste si invata si inceteaza sa repeti trecutul. Daca ai facut ceva in aceasta vara de care nu esti mandru, iarta-te si mergi mai departe. Daca ai facut lucruri de care esti mandru, felicita-te dar mergi mai departe. Obiectivele tuturor (iar Saturn adora obiectivele) sunt : actionam, invatam, crestem, evoluam, tinem minte ce nu a functionat ca sa nu mai repetam.

Saturn mai este cunoscut si ca Lordul karmei, deci toate lectiile sale au o natura karmica. Lui Saturn ii place sa recompenseze munca sustinuta si sa atentioneze pe cei care nu o fac. Iar daca nu o fac, sa ii ajute sa isi dea seama de ce se autosaboteaza si nu o fac.

De aceea este un invatator dur dar cinstit.

Si Nodul Sud – care este punctul matematic din astrologie asociat cu Luna, ca si Nodul Nord – este acum in Capricorn.

Cand Saturn revine in miscare directa in Capricorn, se va alinia cu Nodul Sud care reprezinta toate lucrurile pe care le-am invatat si maiestrit in vietile noastre trecute si pentru ce am venit aici in aceasta viata. Venim cu unele puncte forte (aratate de Nodul Sud al fiecaruia) dar acum avem de invatat sa ne intarim si alte parti din noi, ca sa nu ramanem captivi in trecut si blocati de la a avansa.

Alinierea lui Saturn cu Nodul Sud inseamna ca legaturi karmice cu trecutul nostru vor scoate capul la iveala ca sa fie vazute, curatate si eliberate.

Exista ceva care se tot repeta in viata ta? Dai peste acelasi tip de oameni sau relatii? Ajungi constant in aceeasi pozitie si te simti mereu la fel? Cand ne intalnim cu energii grele si dificile sau cu oameni care ne ating anumite butoane, sunt mari sanse ca suntem in fata unui tipar karmic si ceva trebuie curatat si lucrat.

Fii atent ce mesaje iti apar in saptamanile dintre 18 si 28 septembrie 2019, ca sa iti dai seama care iti sunt lectiile karmice de asimilat!

Multi oameni se tem de ideea de karma si o considera o forma de judecata sau pedeapsa, dar legile karmei nu sunt despre judecata! Karma este acumularea lectiilor de viata ale sufletului. Daca gandim ca Pamantul este o scoala, karma este manualul de pe care lucram. Ea noteaza lectiile, victoriile, darurile pe care le avem ca sa invatam, sa crestem si sa construim mai departe.

Alinierea lui Saturn direct cu Nodul Sud ne va ajuta sa curatam karma din trecut si sa avansam mai departe conform urmatoarelor lectii din manualul sufletului. Sunt vremuri puternice, deci observa ceea ce intampla in jurul tau, ca sa gasesti si indiciile prin care Universul te ghideaza.

Iata cateva lucruri pe care le poti observa sub aceasta energie a revenirii lui Saturn direct 2019 si a alinierii cu Nodul Sud :

– Oameni din trecut revin in vietile noastre cu mesaje sau lectii valoroase

– Conflicte sau trairi nerezolvate se pot prezenta ca sa fie rezolvate o data pentru totdeauna

– Putem rupe tipare si cicluri ce dureaza demult si care au tot buclat

– Putem descoperi moduri noi de a aborda anumite situatii

– Putem sa ne asumam responsabilitate pentru actiunile noastre dar intr-un mod nou

– Putem vedea ca solutii ce functionau in trecut, acum nu mai merg

– O usa se poate inchide sau simtim un final cand vine vorba de evenimente sau dorinte din trecut

– Putem fi solicitati sa incercam ceva nou sau sa pasim in afara zonei de confort

– Putem primi ghidari divine, inspiratii sau vindecari din alta viata

– Putem intalni pe cineva sau vizita o locatie care a fost semnificativa intr-o alta viata

Intrucat Saturn este considerat Lordul Karmei si e in Capricorn, zodia responsabilitatii, acum este o perioada valoroasa sa te gandesti tu ce pui in lume, ce contributie aduci si daca actiunile si credintele tale prind radacini in vechi dureri sau in iubire.

Fa insa acest proces cu blandete, intelegand ca fiecare face tot ce poate de la nivelul sau de constiinta. Cu totii facem greseli de care nu suntem mandri si face parte din a fi om. A ne asuma raspunderea pentru actiunile proprii si a vedea unde putem face mai bine este un semn de putere si ne poate elibera de gandirea bazata pe judecata si frica.

Foloseste revenirea lui Saturn direct si alinierea cu Nodul Sud ca sa cureti trecutul, sa iti rezolvi cicluri si tipare repetitive dar si sa te focusezi sa fii prezent si responsabil, constient ce creezi si ce produci pentru viitor. Asa se scrie karma : culegi candva ce semeni azi.

Iata influenta lui Saturn revenit direct 2019 asupra fiecarei zodii:

BERBEC

Saturn direct 2019 iti creaza momente in care sa fii fata in fata cu felurile in care te-ai tinut singur inapoi de la a-ti obtine succesul dorit. Fie ca te temi de responsabilitate sau te temi sa iesi din zona ta de confort, trebuie sa vezi aceste tipare care nu iti fac bine si sa te extragi din ele ca sa faci ce trebuie facut cu viata ta in continuare.

TAUR

Saturn direct 2019 iti da ocazia sa vezi daca experimentezi o pierdere de credinta de orice fel in ceva ce candva insemna totul pentru tine. Daca este acest caz, se intampla pentru ca esti menit sa crezi in altceva mai bun. Nu te teme sa iti modifici idealurile, sa evoluezi. Vei descoperi cum sa iti traiesti viata in moduri si mai pline de semnificatie si satisfactie.

