Horoscop special: Sezonul Soarelui în Leu 2020! NOUTĂŢI pentru cele 12 zodii aduse de pasionalul Leu! Ţie ce îţi dă PUTERE de Leu?

Spunem la revedere sezonului Soarelui in Rac... Ne-am scufundat o luna de zile in energia emotionala a Racului, am avut aici si 2 eclipse intense (una de Soare, una de Luna), planete retrograde sau care au iesit din retrograd. Dar acum gata... ne pregatim de relaxare, distractie, reincarcarea bateriilor, o data cu intrarea in sezonul stralucitor al Soarelui in Leu.

Leul este locul unde Soarele este acasa si are energia extrem de confortabila in aceasta zodie, dandu-ne tuturor de veste : este vremea sa stralucim!

Da, sa vorbim putin despre Leu – si nu doar pentru ca Leul adora atentie asupra sa si acum o si merita din plin. Leul este semn de foc, condus de insusi Soarele, marea "minge de foc" a sistemului nostru solar. Ambii adora sa fie in centrul scenei si sunt super pasionali sa isi faca prezenta cunoscuta in lume si sa fie siguri ca sunt vazuti. Exact precum Soarele, energia Leului este calda, generoasa, optimista si stralucitoare, deci este un sezon astrologic de stare de bine care ne incurajeaza sa fim cea mai buna versiune a noastra.

Sezonul Leul 2019 ce are loc fara nicio eclipsa (anul trecut Leul a gazduit sezonul eclipselor) se anunta a ne aduce entuziasm, pasiune si iubire. Sa ne pregatim pentru o energie ridicata, fierbinte, cruda specifica vibratiilor Leului care sa ne lumineze intens restul verii.

Fa-ti promisiunea sa fii si tu puternic si sa faci maximum din saptamanile ce urmeaza!

Ca semn fix, treaba Leului este sa tina sezonul de vara pe loc. Daca Racul lanseaza vara iar Fecioara ne ajuta sa ne pregatim pentru schimbarile aduse de toamna, Leul ne invata si indruma sa traim in prezentul verii cu tot ce aduce ea.

Sezonul zodiei Leului poate fi perioada in care ne simtim mai usurati si eliberati. Pusi pe bucurii, pe sarbatorit si pe generozitate, aceasta energie vrea sa traim viata din plin si la potential maxim, ca sa apreciem ce avem clipa prezenta. Doar asa putem crea ceva sustenabil si bun pentru viitor, daca in prezent simtim recunostinta pentru ceea ce este ! Iar Soarele in Leu ne e de mare ajutor sa constientizam aceasta recunostinta.

Este o perioada care te provoaca sa te simti foarte puternic si increzator. Leul asta iti aduce : sansa sa iti cresti exponential puterea si increderea.

Cum? Reflectand ce ai putea face diferit, cum sa te prezinti diferit in lume, cum sa te scuturi de situatii care ti-au fost impuse, cu scopul de a fi cea mai buna versiune a ta !

Lucruri bune de facut cand Soarele este in zodia Leului:

Joaca-te, distreaza-te, relaxeaza-te si bucura-te de stralucirea soarelui.

Da o petrecere.

Petrece timp cu copiii / lasa-ti copilului interior sa iasa si sa se exprime.

Adauga culoare vietii tale prin accesorii, o noua linie de coafura sau prin spectacole.

Deschide-ti inima, spune cuiva ca il iubesti.

Exprima-ti talentele: canta, danseaza, scrie, performeaza artistic.

Fa ce te energizeaza si te face fericit.

Rasfata pe cineva drag si rasfata-te pe tine.

Stai drept si demn. Fa exercitii fizice care iti intaresc muschii de la spate si ai abdomenului.

Verifica-ti egoului: examineaza unde cauti atentie, unde esti prea centrat pe tine, unde esti naiv, copilaros sau rautacios.

Daca lumea ta a devenit posomorata si gri, lasa iubirea, bucuria si soarele inapoi in viata ta.

Cum iti influenteaza zodia prezenta Soarelui in Leu 2020:

Soare in Leu 2020 – BERBEC

Vara 2020 in timpul Soarelui in Leu este despre distractie, dragoste si romantism pentru tine, draga Berbec, in timp ce acest tranzit are loc in casa ta 5 care iti intensifica dorinta de flirt, de a fi jucaus si de a introduce o esenta dramatica in viata ta. Te vei simti cu totul creativ si dispus sa iti asumi riscuri, deci e un timp excelent sa te imbarci intr-un proiect creativ sau aventura romantica. Copiii ocupa un rol important pentru tine in aceasta perioada si te vei bucura de clipe memorabile alaturi de ei. Cu Leul in casa ta 5, acestea sunt activitatile care te fac sa stralucesti la maxim, deci bucura-te din plin de aceasta luna!

Soare in Leu 2020 – TAUR

Vara 2020 in timpul Soarelui in Leu este pentru tine despre casa si familie, draga Taur. Este deseori o perioada in care are loc multa activitate in preajma vietii tale casnice si familiale dar si in care iti e recomandat sa te reconectezi cu adevarat cu radacinile tale si sa iti extragi de aici seva pentru anul care vine. Poti beneficia mult daca petreci timp singur sau cu cei pe care ii iubesti, dar si daca ai tendinta si chiar reusesti sa iti infrumusetezi acasa sau sa inviti oameni in casa ta. Cu Leul in casa ta 4, aceste activitati iti dau putere si te hranesc la cel mai profund nivel, deci tot inainte!

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.