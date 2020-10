Horoscop special: Soarele in SCORPION 2020! Ce aduce zodiilor supravietuitorul si transformatorul Scorpion?

Scorpionul este cel mai puternic semn al zodiacului, este un supravietuitor. Scorpionii au resurse absolut uriase de putere interioara care ii fac sa treaca prin cele mai dificile provocari ale vietii. Aceste resurse ne vor fi date si noua, asadar orice provocare traiesti acum, ai incredere ca vei fi sustinut de Cosmos sa accesezi resurse interioare si apoi exterioare sa o rezolvi si din ea sa iesi mai puternic si mai bun.

Scorpionul vine dupa Balanta a carei energie este despre a ne conecta cu oamenii, este despre relatii, placere, armonie, echilibru, cautare de compromisuri. Scorpionul este exact opusul. El este despre a cauta adanc in relatiile tale, a-ti infrunta fricile, demonii si aspectul intunecat al propriei persoane.

Daca Balanta a fost despre lumina si dulcegarii, Scorpionul este direct, aproape brutal si se scufunda in necunoscut.

Misterele vietii vin in atentia noastra atunci cand incepe zodia Scorpionului. Acest semn de apa este detectivul zodiacului, scormonind mult sub suprafata si descoperind secrete bine ascunse despre noi insine, despre altii si despre lume in general. Acum este un timp in care vom simti nevoia sa punem lanterna peste umbrele noastre, pentru a le transforma spre ce e acum adevar.

Halloween-ul, sarbatoarea mortilor si alte asemenea evenimente au loc sub influenta Soarelui in Scorpion, iar asta nu e o coincidenta ! Granita dintre lumea noastra si taramul spiritelor, atat cea vizibila cat si cea invizibila, devine mult mai subtire acum, crescandu-ne abilitatile de a ne conecta cu cei ce au murit. De aceea suntem acum mult mai atrasi spre tot ce este spiritual sau paranormal.

Asa cum costumele acestor sarbatori onoreaza aspectele ce produc frica in restul anului, incearca sa faci la fel in viata ta, privind in ochi lucruri pe care mai degraba le eviti, cum ar fi fricile tale sau anumite adevaruri. Confruntandu-ti fricile te eliberezi si devii mult mai puternic in viata, iar aceasta este o caracteristica pe care Scorpionul o are din belsug. Cu totii avem Scorpion undeva in harta natala!

Aceasta luna pe care o traim sub influenta dramatica a Scorpionului ne da o noua oportunitate sa ne recalibram dupa ce ne uitam FARA RUSINE la propriul intuneric bine ascuns, la misterele noastre, la adancimile noastre.

Nu putem nega, aceasta energie este una mai densa si profunda, la granita dintre toamna si iarna. Pe masura ce noptile devin mai lungi si ne apropiem de solstitiul de iarna – cea mai lunga noapte din an – pe 22 decembrie, vom putea fi in stare sa ne intalnim noi cu noi insine intr-un spatiu de mai mare sinceritate, dupa calatoria prin sezonul Scorpionului.

Sub Scorpion, traim perioada din an in care in mod natural ne vine sa stam mai mult in interior, atat in interior in spatii calde si confortabile, cat si in interiorul propriei fiinte. Cui ii arde sa iasa afara cand bate vantul sau ploua rece si poti sta linistit pe canapea sau in pat, cu o patura foarte moale, un ceai sau cafea de suflet, o carte buna sau un film preferat?

Aceasta tendinta de a fi precum animalele ce hiberneaza ne creaza contextul de a ne reconecta cu noi insine iar asta este vital.

Sa profitam de aceasta perioada a anului pentru a trai tranzitia de la caldura verii, prin frumusetea toamnei si apoi prin intunericul ce ne va introduce in debutul sezonului de iarna. Sa lucram cu aceasta energie, este vital. Tot vital este sa ne ascultam corpul, sa ne recunoastem cresterea de pana acum – chiar am parcurs fiecare un lung drum, sa fim mandri ! – si sa ne asumam propria vindecare. Sa ne recunoastem umbrele, intunericul si secretele create tot de noi.

Perioada zodiei Scorpionului este cea in care trebuie sa iti permiti sa fii TU in totalitate, oricat de ciudat, nebun sau atipic ai fi si ai ascuns bine asta, de rusine, de frica de a nu fi judecat si respins de altii, neiubit, exclus si singur.

Sezonul Scorpionului ne intreaba ce nevoi autentice avem. Scorpionul este condus de Marte si Pluto. Marte coordoneaza energia, actiunea, impulsul, razboiului, iar Pluto conduce sexul, moartea si transformarea.

Vezi unde simti rusine despre oricare din aceste teme si vei afla unde ai de lucrat si de vindecat. Fa o baie cu sare, flori, uleiuri esentiale si lumanari in jur ca sa introduci aceasta energie in tine si sa te reconectezi cu trupul tau. Scrie in jurnal, fa meditatii ghidate si terapie ca sa poti lucra cu aceasta intentie si energie.

Nevoile tale sunt cat se poate de in regula. Asa cum esti tu – in totalitatea ta, cu lumini si umbre – esti foarte in regula, iar sezonul Scorpionului iti va reaminti asta.

IN TIMPUL ZODIEI SCORPIONULUI...

CE SA FACI :

Fii curios ! Scorpionul adora raspunsurile iar singurul mod de a ajunge la esenta lucrurilor este sa pui multe intrebari, sa fii cu ochii si urechile larg deschise si sa investighezi totul si pe toata lumea din jurul tau. Daca doreai sa afli un adevar despre ceva, acum este timpul sa faci totul pentru a-l afla.

CE SA SPUI :

Ceva intens si din toata inima. Pasionalul Scorpion este cunoscut ca are sentimente extrem de puternice, chiar daca le tine bine ascunse in interiorul sau. Nu te retine cand Soarele este in Scorpion – spune ceva profund si miscator fiintelor pe care le iubesti.

UNDE SA TE DUCI :

La un museu plin cu ciudatenii, la o locatie bantuita sau la cimitir. Scorpionul este condus de Pluto, planeta sexualitatii, mortii, transformarii. Este un timp perfect sa explorezi misterele necunoscutului sau a lumii de dincolo. Exploreaza mai profund aceste teme de sex, moarte, bani si putere. Citeste despre orice practici sexuale, mergi la cimitir, afla cum se transforma fluturii sau fii in contact cu razboaiele, prin filme sau carti – posibilitatile sunt nenumarate.

CE SA PORTI :

Ochelari de soare inchisi. Ochii Scorpionului sunt poarta spre sufletul sau ; desi vede tot, nu prefera ca altii sa le priveasca in suflet. Acopera-ti ochii cu umbrele ochelarilor de soare si mergi incognito.

CE SA CUMPERI :

Orice care rezoneaza cu energia de mister, de la un film cu spioni si detectivi, la un binoclu, pana la o lenjerie sexy misterioasa pe care o tii ascunsa de lume si o folosesti doar in ocazii speciale.

LA CE SA FII ATENT :

Fii atent la furia Scorpionului ! Scorpionul este calm si adunat la exterior, dar are un vulcan activ de emotii ingropate in interiorul care poate exploda cand este provocat. Ai grija la sentimentele de gelozie, la obsesii si la comportamentul compulsiv sau la lucrurile dubioase ce se pot intampla pe la spatele tau.

CE SA ASTEPTI CU MARE PLACERE:

Pasiune, sex si intimitate. Scorpionul este puternic iubitor si foarte dornic sa arate asta in dormitor. Intrucat Scorpionul este asa de dispus sa mearga profund in adancimi si sa ne expuna cele mai puternice trairi, acesta este un timp pentru a consolida caile profunde ale inimii de a intari o relatie in moduri total transformatoare.

Cum iti va fi viata in timpul Soarelui in Scorpion 2020 in functie de zodie?

BERBEC

Relatiile tale se incing din pricina a tot ce se intampla in spatele usilor inchise. Berbecul nu este un caracter usor de gestionat, deci nu este o surpriza ca sub o energie ca cea a Scorpionului, relatiile iti pot fi intense. Este un timp pentru intalniri foarte apropiate si predestinate. Vei mai avea de-a face cu taxe, conturi, asigurari sau orice altceva ce presupune sa fii brutal de onest despre finantele tale.

TAUR

Focusul tau este pe relatiile importante in timpul acestui tranzit. Taurul are acest dar de a imbratisa atat lumina cat si intunericul in relatii si sa isi accepte partenerul atat cu bune cat si cu rele (poate si pentru ca Taurul este ingrozit de schimbare deci isi accepta mai usor partenerul, fiindu-i foarte greu sa se desparta de acesta). Este deci un timp in care vei privi mai profund in relatiile tale, in care transformi ce nu functioneaza si dai la o parte falsele pretentii.

