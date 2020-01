Horoscop special: Toate planetele sunt in miscare directa pana pe 17 februarie 2020! Care sunt oportunitatile pentru zodia ta?

Toate planetele sistemului solar sunt in miscare directa, deci nu exista niciun astru care sa ne puna la teste karmice prin miscarea sa retrograda.

Din contra, cand un astru e in miscare directa, beneficiem si noi si suntem in miscare spre viitor cu toate panzele sus si motoarele turate !

Dar ce inseamna, pentru noi toti colectiv si pentru fiecare zodie in parte, faptul ca TOATE planetele merg tot inainte, fara urma de incetinire, oprire, frana, repornire?

Pe 10 ianuarie 2020, Uranus, planeta rebela a miscarilor imprevizibile, a iesit din retrogradul in care a fost in ultimele cinci luni. Pe 17 februarie 2020 deja incepem primul retrograd al acestui an, cine altul decat celebrul Mercur, planeta cu cele mai multe stationari retrograde anuale. In acest interval de cinci saptamani, energia tuturor planetelor se uneste si poarta un mesaj pentru fiecare zodie.

Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun si Pluto sunt toate fericite in miscare directa, deci noi avem caile deschise.

Tu spre ce vrei sa progresezi?

O scurta trecere in revista despre retrograde :

Cand o planeta este in miscare retrograda tinde sa ne incetineasca ritmul pe domeniul sau si sa ne aduca trecutul in prezent. Anul 2020 se anunta plin de retrograde : ne vom confrunta cu pasionala Venus in retrograd in mai si iunie, dar si cu Marte retrograd din septembrie pana in noiembrie – aceste planete nu au fost retrograde in 2019.

Cand o planeta este anuntata a fi retrograda, noi o vedem miscandu-se in spate din perspectiva noastra de pe Terra. De fapt, nicio planeta nu se invarte asa, este doar iluzia optica ce creaza efecte in ariile vietii noastre conduse de ea. Cand o planeta incetineste ritmul, planurile si relatiile noastre o urmeaza. Daca ea este ca inghetata pe cer, totul in viata noastra ramane pe loc. Cand ea pare ca se misca in spate, noi ne revizuim planurile sau revizitam trecutul. Iar cand planeta porneste cu elan in miscare directa, si vietile noastre danseaza fericite tot inainte.

Chiar daca retrogradele par a ne bantui, sa nu uitam ca exista binecuvantari deghizate aduse de ele.

Ele ne dau ferestre de timp sa ne reajustam ce ne-am propus (poate chiar nu era cel mai bine pentru noi) si deseori aduc lectii sau persoane karmice cu care trebuie sa ne reconectam pentru a ne atinge potentialul cel mai mare. Deci daca nu mai scapi de un fost partener, poate ca e felul Universului de a-ti transmite ce mai ai ceva de invatat prin el, poate nu ai iertat, poate nu ai inteles mesajul lectiei de atunci.

Astrologia ne arata ferestrele de timp in care eforturile noastre vor primi cea mai mare sustinere si vor duce la cele mai bune rezultate. Fa-ti lista cu tot ce iti doresti sa realizezi in acest an (profesional, personal, spiritual) si incepe cu toata convingerea sa actionezi pana pe 17 februarie ! Vom mai avea totusi o perioada intre 9 martie si 25 aprilie in care din nou toate planetele vor fi in miscare directa. Apoi, nu vom mai avea aceasta oportunitate pana in 2021. Ce mai asteptam ?

Iata ce inseamna pentru noi fiecare planeta in miscare directa:

Venus, planeta iubirii, relatiilor, armoniei, banilor, frumosului, in miscare directa dau timp excelent pentru a incepe o relatie, a te logodi sau a incheia ce nu mai merge. O iubire noua gasita acum poate sa dureze foarte mult timp fara mari asperitati. Ia initiativa si mergi spre persoana dorita pentru ca iubirea adevarata chiar se poate alinia cu destinul tau. Venus va intra in retrograd intre 13 mai si 25 iunie 2020.

Marte, planeta energiei, actiunii, impulsului, este cea care ne impinge sa facem, ne conduce determinarea si vointa de a persevera. Cand este in miscare directa, ne da un timp fierbinte de a lansa proiecte, a incepe noi cariere, a avansa in tot ce necesita forta si actiune. Marte va fi in retrograd intre 9 septembrie si 14 noiembrie 2020.

Mercur, planeta comunicarii, gandirii, tehnologiei, calatoriilor pe distante scurte, ne sustine sa semnam contracte importante, sa gandim pozitiv, sa cumparam produse electronice si nu numai fara sa ne temem ca vom avea probleme cu ele ulterior.

Mercur va fi retrograd in 2020 de 3 ori : intre 17 februarie si 10 martie, intre 18 iunie si 12 iulie, intre 14 octombrie si 3 noiembrie.

Jupiter, planeta miracolelor si prosperitatii, aduce mult noroc pentru orice actiune pe care o intreprindem cat timp este in miscare directa. Jupiter va fi retrograd intre 14 mai si 13 septembrie 2020.

Saturn – care coordoneaza longevitatea, responsabilitatea si detaliile bine facute pentru succes pe termen lung – se misca si el fericit tot inainte pe Cer. In Capricorn, el ne promite oportunitati de afaceri excelente si fructe culese ca urmare a muncii bine facute. Saturn va fi retrograd intre 11 mai si 29 septembrie 2020.

Uranus, planeta revolutiei, transformarii si schimbarii, merge direct in Taur pana in 2026. Uranus ne ajuta sa evoluam la cele mai mari nivele si ne scutura de ce e vechi si inutil. Este si planeta geniului, deci este un timp fenomenal sa scoti din tine idei creative si sa gandesti neconventional. Poate aparea ceva urias care sa iti schimbe viata pentru totdeauna.

Uranus va fi retrograd intre 15 august 2020 si 1 ianuarie 2021.

Neptun, planeta imaginatiei noastre, a iubirii divine si credintei, mergand prin Pesti direct, ne sustine puternic si fara obstacole creativitatea. Acum te poti uita la visele tale si la marile sperante dar si la ideea de suflet pereche si sa vezi cum capata viata. Neptun va fi retrograd intre 23 iunie si 29 noiembrie 2020.

Pluto, planeta transformarii, regenerarii si renasterii, ne sustine evolutia. Pluto nu este planeta favorita a tuturor pentru ca guverneaza moartea si renasterea. El este regele finalurilor subite, iar in timp ce Uranus favorizeaza schimbarea, chiar brusca, Pluto este mai putin lipsit de tact si pur si simplu va scoate din vietile noastre oameni si situatii fara avertisment.Pluto va fi retrograd intre 25 aprilie si 4 octombrie 2020.

Ce inseamna pentru zodia ta acest fenomen astral benefic cu nicio planeta retrograda pana in 17 februarie 2020?

BERBEC

Esti sustinut in zona expansiunii, deci profita de orice ocazie ca sa iti extinzi orizonturile. Vei avea noroc si pentru calatorii internationale, mai ales daca vrei sa inveti prin noi experiente. Poti sa te dezvolti si ramanand mai aproape de casa, deci investeste in tine, vei gasi oportunitati de crestere peste tot. Conecteaza-te cu oameni de suflet si pe care ii simti ca facand parte din viitorul tau. Vei fi ajutat si pe directia spiritualitatii si gandurilor subconstientului, deci nu uita sa iti asculti intuitia, vocea interioara care iti da directia buna.

TAUR

Esti pregatit pentru schimbari semnificative in bine ? Esti ajutat sa iti imbratisezi creativitatea si rebelul din tine. Te poti simti ca si cum creierul se restarteaza, ambitiile si vocea interioara ies la suprafata cu tarie pentru a te reafirma cine esti de fapt. Primesti o mana de ajutor financiara si in relatii. Daca ai nevoie sa imprumuti bani, ii vei avea dar studiaza inainte detaliile implicate. Totodata, esti binecuvantat cu aventuri, cresteri si oportunitati de calatorie. Fa-ti asadar timp sa iti extinzi orizonturile.

