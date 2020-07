Horoscop special: Ultima eclipsa de Luna plina in Capricorn. Transformari majore pentru zodii!

Este timpul sa iti setezi obiective inalte, sa te ajungi in top si sa privesti de acolo lumea care ti se intinde la picioare. Este vremea sa-ti numeri binecuvantarile, sa-ti numeri succesele! Si daca mai sunt obiective pe care nu le-ai implinit, pune-te pe treaba!

Ce inseamna eclipsa de Luna in Capricorn?

Priveste realist spre visurile tale, spre obiectivele si aspiratiile tale. Aceasta eclipsa de Luna plina in penumbra din zodia Capricorn te pune sa privesti realitatea. Sa vezi clar care iti sunt succesele, care iti sunt esecurile. Cate din dorintele puse ai reusit sa le implinesti? Bucura-te de ceea ce ai realizat si pune-ti intrebari in legatura cu lucrurile care nu ti-au iesit. Ce s-a intamplat? Nu ti s-a potrivit, nu ai fost suficient de motivat? Nu a mai fost relevant pentru tine? Toate aceste raspunsuri sincere iti croiesc drumul spre ceea in ce merita sa investesti energia ta.

Acesta eclipsa de Luna plina aduce revelatii: ce doresti sa faci, unde doresti sa fii? Dar ca sa realizezi toate acestea, trebuie sa depui un efort real. Poti avea o multime de idei si intentii bune. Daca nu esti dispus sa misti un deget ca sa ajungi acolo, e degeaba. Impune-ti o structura, disciplineaza-te, imblanzeste-ti nesigurantele. Numai asa poti face lucrurile sa se intample.

Sfaturi pentru eclipsa de Luna plina in Capricorn

1. Revizuieste-ti finantele. Actualizeaza-ti datele la internet banking, daca utilizezi acest serviciu.

2. Concentreaza-te pe un lucru cu adevarat important pentru tine si roaga Universul sa ti-l dea

3. Observa unde pierzi timpul si organizeaza-te mai bine.

4. Creeaza limite clare si nu lasa pe nimeni sa depaseasca linia.

5. Gandeste-te la modalitati prin care poti economisi bani sau prin care poti utiliza mai bine resursele disponibile.

6. Fa curatenie, arunca, vinde, recicleaza tot ce nu iti mai este de folos, dar ocupa spatiu.

7. Incepe sau finalizeaza discutiile legate de un proiect sau afacere.

8. Nu iti fie frica sa incerci.

Intrebari pe care sa ti le pui

1. Sunt responsabil cu banii mei? Imi pot imbunatati situatia?

2. Ma lupt pentru drepturile mele?

3. Evit sa ma confrunt cu adevarul ca pierd vremea?

4. Ce am realizat pana acum in acest an?

5. In ce arie din viata mea sunt foarte lenes. Ce trebuie sa fac pentru a schimba asta.

6. Ma multumesc cu putin?

7. Cum ma pot pregati pentru neasteptat?

Capricornul este foarte organizat si prevazator, urmeaza-i modelul. Accepta realitatea si fa tot posibilul pentru a merge inainte!

Conjunctura astrala a eclipsei de Luna plina

Acesta eclipsa de Luna plina in Capricorn face opozitie cu Mercur retrograde in Rac. E vremea sa-ti aduci aminte de faptul ca suntem interconectati. Ce traditii din familie iti faceau placere? Nu trebuie sa renunti la tot trecutul tau. Pastreaza lucrurile care iti fac placere. De asemenea, se simte puternica influenta a lui Saturn retrograd in Capricorn. El te indeamna sa fii mai responsabil de faptele tale. Pune-ti ordine in viata si in casa. Conjunctia Jupiter-Pluto din 29 iunie inca isi face simtita prezenta. Ambele planete sunt retrograde in Capricorn, iar transformarea sociala pe scara larga este intensa. Fa schimbari in exterior, dar nu uita ca totul pleaca din iniam. Pe masura ce Pluto si Jupiter se aliniaza cu asteroidul intelepciunii, Pallas Athena, primesti mesajul ca trebuie sa-ti alegi intelept bataliile. Chiar trebuie sa-ti irosesti energia in conflicte ce nu-ti aduc niciun beneficiu?

In plus, ii avem pe Marte si pe Chiron in Berbec. Suntem impinsi de la spate sa ne epxrimam si sa ne ocupam spatiul in lume, sa cooperam, sa avem grija unul de celalalt. Cu totii avem nevoie de structura, de disciplina, de ordine. Si nu in ultimul rand, Luna plina in Capricorn face trigon cu Uranus in Taur, ceea ce ne da posibilitatea sa gasim solutii neasteptate la problemele noastre. Ca un fulger puternic ce face lumina in intuneric, iar ceea ce parea de nerezolvat, brusc are chiar mai multe variante de solutionare.

Iata cum influenteaza eclipsa de Luna plina in Capricorn fiecare zodie in parte

Berbec

Daca nu poti suporta caldura, iesi din bucatarie, draga Berbec. Daca nu te simti confortabil in locul in care esti in acest moment, ce te tine pe loc? De ce nu pleci? Ai ocazia sa te ridici si sa faci ceva inaltator, care te va transforma intr-un om mai puternic si mai intelept.

Puncte de atins: cariera, reputatie, imagine publica, responsabilitati, viata de parinte, autoritate, lideri, sefi, directie de viata

Taur

Limitele te pot proteja, draga Taur. Insa cele pe care ti le faci doar in cap nu te ajuta. In plus, unele dintre ele iti pun piedica tie insuti! Atentie cum le setezi. Daca ai aspiratii academice, ce te tine pe loc? Daca vrei sa iti extinzi afacerea in strainatate, de ce te opresti? Gaseste obstacolul care iti sta in cale si inlatura-l! Poti avea succes rasunator!

