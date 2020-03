Horoscop special: Ultimele doua saptamani cu MARTE in ambitiosul CAPRICORN. Ce iti aduce combinatia DINAMITA pana pe 30 martie?

Zodia ce gazduieste pe Marte cate sase saptamani – si careia ii vine randul sa aiba acest rol o data la doi ani – dicteaza in mare masura cum este aceasta energie de a actiona. Marte nu se simte bine in orice zodie, desigur. Insa in Capricorn, calitatile lui Marte nu sunt doar foarte puternice insa functioneaza la capacitatea lor maxima. Interesant, zodia favorita gazda a lui Marte nu este un semn de foc si nici macar unul de aer. Locul cel mai putin placut al acestei planete agresive este Racul.

Capricornul este zodia opusa Racului, drept pentru care Marte este in exaltare in Capricorn.

Marte a mai fost acum 2 ani in Capricorn, dar acum in anul 2020 acest tranzit NU este unul obisnuit de Marte in Capricorn pentru ca deja avem un numar record de planete in aceasta zodie : Jupiter, Saturn, Pluto si Nodul Sud.

Saturn si Pluto sunt de cativa ani aici, dar au mentinut focul mic, mocnind. Insa atunci cand Marte intra pe orice scena, sigur agita focul. Deci multe lucruri se vor intampla, cu siguranta. Si nu cu viteza mica, asta e sigur !

Cand Marte se asociaza cu o companie asa selecta, noi vom fi ca intr-un roller coaster. Marte e eroul care lupta pentru victorie, orice ar fi. El este ca un personj super-erou. Daca Marte in Leu ar fi, de exemplu, Superman, Marte in Scorpion ar fi Batman...ei bine, Marte in Capricorn ar fi, desigur, James Bond.

Marte in Capricorn este agil, focusat, rafinat, eficient si la obiect.

El are o misiune importanta. Si, pentru ca e exaltat in Capricorn, mereu castiga. Cel mai nou film James Bond va avea premiera in aprilie 2020 si se numeste „Nu e timp pentru a muri" („No time to die") si acest titlu este foarte sugestiv pentru ce vom experimenta in urmatoarele sase saptamani sub acest tranzit !

In aceasta zodie ambitioasa si total orientata spre rezultate, scop si performanta, Marte gaseste teren excelent pentru a se focusa sa isi manifeste energia imensa. Aici, pe teritoriul caprei ambitioase, Marte poate sa isi mentina natura sa exploziva si patimasa de a conduce si a initia, in timp ce adopta un ritm mai asezat si temeinic de a-si obtine scopul.

Capricornul pondereaza impulsivitatea lui Marte (cum, de exemplu, nu se intampla in Berbec) insa ii da ambitia sa ca, orice ar fi si oricat efort ar presupune, reusita sa fie unica optiune posibila. Daca nu avem o tinta clara, acum o vom gasi. Putine pot ramane nerealizate atunci cand avem claritate, suntem comisi, ne tinem de treaba si Marte e si in Capricorn!

Semnificatia si efectele lui Marte in Capricorn

Marte este planeta ce ne conduce energia, vointa si ambitia, iar prezenta sa in Capricorn ne face sa simtim foarte puternic temele specifice Capricornului pe care oricum le cam experimentam de la finele anului 2019 incoace. Marea schimbare a venit o data cu celebra conjunctie dintre greii Saturn si Pluto in aceasta zodie – aspect ce nu a mai fost de acum 500 ani ! – dar si prin prezenta lui Jupiter tot in Capricorn pentru tot anul 2020 care e pus pe facut curatenie in zonele patronate de el pe hartile noastre. Acum, Marte se alatura acestora ca sa ne mentina focusati pe a face ce stie cel mai bine Capricornul – sa urcam pe cel mai inalt munte.

Aceasta combinatie dinamita dintre Marte si Capricorn ne ofera saptamani uimitor de puternice pentru a avansa cu proiectele noastre de viata, insa Mercur tocmai intra in primul sau retrograd al anului 2020 si se intampla in Pesti – iata o cu totul alta energie.

Ar parea ca retrogradul lui Mercur ne cam pondereaza energia spre inainte data de Marte in Capricorn, dar e valabil si invers: e bine ca Marte e in Capricorn in timp ce avem Mercur retrograd pentru ca efectele acestuia vor fi mult reduse!

Deci cum sa folosim determinarea lui Marte pentru a reusi in timp ce Mercur retrograd ne cere tocmai sa o lasam mai moale, sa facem un pas in spate, sa revizitam aspecte din trecut inainte de a merge mai departe cu activitatile noastre?

Combinatia acestor doua tranzite importante ne recomanda ca mai intai sa ne scufundam profund in noi, sa inotam in apele Pestilor adanc in gandurile si emotiile noastre pentru a fi siguri pe noi si a absorbi toata informatia de care avem nevoie. Apoi sa folosim energia ridicata si brilianta a lui Marte in Capricorn pe care o vom simti deja activa dar va fi cu mult mai mare dupa ce Mercur revine la miscarea directa la inceput de martie.

De ce Marte in Capricorn este un mare ajutor pentru noi?

Marte se simte foarte confortabil in Capricorn pentru ca planeta energiei isi propune doar sa reuseasca, exact ca si Capricornul care este in totalitate despre a munci sustinut si sa atinga scopurile. Marte merge spre viitor tare, cu forta si impulsiv, insa in Capricorn o face cu directie mai clara si cu pasi bine ganditi, chiar ceva mai calm si focusat decat stilul sau smuls traditional. Sa nu uitam cine conduce Capricornul : Saturn, planeta structurii si stabilitatii.

In plus, aici Marte doreste sa ne intrebam de ce facem ceea ce facem dar si cum o facem.

Marte vrea sa actioneze iar Capricornul vrea sa fie sigur ca ce face are un sens si scop clar. De aceea in acest tranzit este excelent sa ne fixam tinte clar dar si sa ne reevaluam scopurile anterioare, ca sa facem urmatorii pasi mult mai eficienti (si aici ajuta foarte mult si Mercur retrograd).

Din pacate, nici Marte si nici Capricornul nu au un renume de delicati si sensibili, ci sunt chiar duri, impingand dincolo de orice obstacol pentru a-si mentine muschii in forma buna. Compasiunea trebuie practicata pentru a evita sa calcam peste cadavre in drumul nostru spre succes!

Ce aduce zodiilor Marte in Capricorn 2020?

Marte in Capricorn 2020 pentru Berbec

Marte in Capricorn iti energizeaza foarte mult cariera ! Stilul tau, de regula, este acela de a sari orbeste si impulsiv inainte in proiecte, exact stilul coordonatorului tau Marte, dar acum a sosit acea perioada din an in care iti vei seta cu amanunutul obiective si vei veni cu un plan foarte realist si sustenabil pentru a le atinge. Planifica mai intai, actioneaza mai tarziu. Dupa ce ai un plan, poti trece la treaba (ce usurare pentru tine!). Incotro te indrepti, asadar?

Marte in Capricorn 2020 pentru Taur

Cu Marte in Capricorn, tranzit ce revine dupa doi ani, ai un timp perfect pentru a ataca un proiect de marketing sau media sau publicare, ori scopuri academice ambitioase dar chiar si planuri extinse de calatorie cu gust bun. Tranzitul te motiveaza ca nimeni altul sa iti expandezi orizonturile, sa iti extinzi aria de acoperire a vietii si sa dai viata celor mai indraznete idei pe care le ai. foarte bine, traieste viata la maxim pe aceste planuri si arata tuturor cine esti tu!

