Horoscop special VENUS in BERBEC 2019, intre 20 aprilie-15 mai. Zeita iubirii cu impulsivul Berbec? O COMBINATIE de FOC

Cuvintele ce definesc tot ce simbolizeaza Venus in vietile noastre sunt : iubire, dorinta, frumusete, pasiune, armonie, afectiune, sexualitate, creativitate, atractie, inspiratie, feminitate, estetica, imaginatie, apreciere, relatii.

In orice zodie poposeste Venus ne determina noua perceptie despre iubire, placere, romantism, delicii senzuale.

Venus in sensibilul Pesti a vazat o lume plina de iluzii si iubire neconditionata prin ochelari rozalii, stare care s-a reflectat si in relatiile si valorile noastre. Intr-un fel a fost bine si frumos, insa ne-a tinut si departe de realitate, neputand sa vedem adevarul despre un partener sau o relatie, imbatandu-ne cu apa rece.

Insa acum, o data cu trecerea timpului si schimbarea zodiilor prin care navigheaza Venus, iata-ne ajunsi in Berbec cu planeta iubirii. Venus in Berbec este trezirea din vis. Brusc, ochii ni se deschid chiar brutal si vedem in afara iluziei construita in imaginatia mintii noastre. Venus in Berbec este orice, dar nu este misterioasa si delicata. Pana la urma, Berbecul este coordonat de militarul Marte, planeta, agresiunii, asumarii, energiei, razboiului si sexului, cu abordare increzatoare si personalitate puternica.

In Berbec, zeita iubirii este zeloasa, entuziasta si independenta cu dorintele, valorile si relatiile ei. Adevarul este ca Venus in Berbec se iubeste mai intai pe ea, de aceea iubirea de sine este o tema asa de mare in acest tranzit.

Unii dintre voi veti inflori in acest tranzit, chiar daca combinatia Venus-Marte este un paradox, data fiind simbolistica din spatele lor. Ai auzit de expresia "barbatii sunt de pe Marte, femeile de pe Venus"? Cam asa este acum !

Daca combinam dorinta de romantism a lui Venus cu capacitatea mare a lui Marte de a prelua conducerea... ce obtinem?

Desi se spune ca lui Venus in Berbec nu ii plac relatiile asumate, pe termen lung si angajamentele, este doar partial adevarat. Nu ii displac, nu le elimina, nu fuge de ele dar prefera ceva cu mai mult zvac, spontan si fluturi in stomac.

Berbecul este cunoscut ca fiind impulsiv si dominat de placeri carnale.

Deci, daca dorintele noastre in relatii si amor erau mai spirituale cu Venus in Pesti, acum sunt fizice si indraznete in Berbec. Insa pasiunile fierbinti ale Berbecului risca si sa impinga spre cheltuieli impulsive, egoism si toane. De aceea este important sa fim cat mai constienti de nevoile partenerului si sa tii minte sa faci compromisuri, in ciuda adrenalinei ce curge prin vene.

Daca esti singur, Venus in Berbec adora libertatea, deci... simte-te bine la maxim ! Pentru cei care sunt in cuplu, fiti atenti si .. jucati frumos si corect ! Acest tranzit poate trezi certuri nenecesare doar asa, de amorul artei.

In concluzie, cand Venus este in Berbec, dragostea navalnica si fierbinte reincepe in inimile noastre.

Ne entuziasmam usor de ideea unei noi iubiri, cautam mereu moduri de a readuce la pasiune actuala dragoste sau ne asumam riscuri noi in amor de care nu ne temem. Insa atentie : Pe cat de repede te aprinzi, la fel te poti si stinge. Impulsivitatea iti poate aduce belele pentru ca nu iti place nimic prea asezat, preferand acea tensiune nervoasa in relatii. Pentru cei ce adora stabilitatea si rutina molcoma a cuplului, aceasta energie este greu de suportat.

Cu Venus in Berbec, iubirea este urgenta si foarte mult in moment. Iti aduci totala implicare pasionala ca focul in interesul iubirii si acest tip de atentie aduce viata pentru orice iubit/iubita. Dar nu mereu e ceva ce poate fi sustinut.

Iata cum influenteaza Venus in Berbec pana pe 15 mai cele 12 zodii :

BERBEC

Ai face bine sa lucrezi la imaginea ta, Berbecule. Cu zeita cosmosului facand piruete prin semnul tau, vei fi plin de zel si carisma de neoprit. Totusi, in afara de increderea ta de sine care e uluitoare si de magnetismul de netagaduit, acum vei fi in mari dispozitii sa te impodobesti. Vrei sa dai la o parte parfumul greu al iernii si sa il inlocuiesti cu ceva mai primavaratic ? Venus te ajuta sa faci tot ce iti sta in puteri sa arati si sa te simti o persoana speciala. Esti singur ? Desi esti extrem de atractiv in acest tranzit, s-ar putea sa iti placa deocamdata sa te distrezi solo. Independenta ta este de aur si flirtul va fi pasiunea ta favorita. Sfat : Fii curajos si lasa-ti pasiunile sa vorbeasca pentru ele insele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.