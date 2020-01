Horoscop TAROT săptămâna 14-19 ianuarie 2020. Mesajele CĂRŢILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 13-19 ianuarie 2020 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

As de pentagrame

Aceasta carte are aspecte pozitive si indica un nou inceput. Sanatatea si vitalitatea sunt la cote inalte. Cand iti apare aceasta carte este un semn ca lucrurile sunt pe calea cea buna in ceea ce priveste norocul si bunastarea. Cateodata poate insemna daruri in bani sau poate o mostenire.

Aceasta carte indica optimism, speranta pentru viitor. Poate ca vei incepe un proiect nou sau poate ca va trebui sa lucrezi cu tine insuti. Indiferent de situatie, este un semn bun.

Horoscop TAROT. TAUR

8 de cupe

Aceasta carte inseamna ca alegi sa iesi dintr-o situatie care nu iti mai este deloc favorabila. Fie ca este o relatie, fie ca este un job sau un cartier. Poate fi si ceva tristete dar, in general, separarea este in interesul tau. Timpuri prospere te asteapta. Daca instinctul iti spune ca trebuie sa pleci, pleaca. Ai incredere in tine. De cele mai multe ori, cand o usa de inchide, alta se deschide.

Horoscop TAROT. GEMENI

6 de pentagrame

Aceasta carte inseamna de cele mai multe ori semn ca urmeaza imbunatatirea unei situatii, in mod special in ceea ce priveste banii. Aceasta este una dintre cele mai pozitive carti din tarot si inseamna dreptate, corectitudine si ciclicitatea vietii. Fie urmeaza ca cineva sa fie generos cu tine, fie faci tu un act de caritate cu cineva aflat in nevoie. Generozitatea nu trebuie sa fie de natura materiala, ci si spirituala.

Cateodata o vorba buna este mai importanta decat orice poate banul cumpara. Nu fi prea mandru sa accepti ceea ce ti se ofera.

