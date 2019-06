Horoscop TAROT saptamana 4-9 iunie 2019. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 3-9 iunie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

Valet de spade

Aceasta carte reprezinta o persoana din viata ta. O persoana mai tanara decat tine, cu parul deschis la culoare. Mesajul este ca te fortezi prea mult, te straduiesti prea tare sau, uneori, ii calci pe bataturi pe cate unii. Ce trebuie sa faci este sa studiezi limbajul trupului, sa accepti criticile, iar cand nu le accepti sa reactionezi cu diplomatie. Ai energie fizica si mentala la capacitate mare. Foloseste-le cu intelepciune.

Horoscop TAROT. TAUR

8 de bate

Aceasta carte are multe intelesuri. Iti poate aduce la lumina frustrarea, oboseala si poate fi mesajul ca ai nevoie de si mai multa rabdare. Sau poate ca ai facut tot ce a depins de tine, iar acum astepti actiunea celorlalte persoane implicate. Mesajul este sa nu fortezi lucrurile. Lasa-le sa se intample. Daca ai facut tot ce a depins de tine, acum asteapta!

Horoscop TAROT. GEMENI

4 de cupe

Aceasta carte este despre gandirea pozitiva. Te avertizeaza sa fii atent la ceea ce "ESTE" acum, la binecuvantarile pe care le-ai primit cu fiecare experienta si sa nu iti mai faci griji pentru ceea ce "AR PUTEA FI". Este foarte simplu sa treci cu vederea peste ceea ce ai deja si sa iti doresti ceea ce nu ai. Insa asigura-te inainte de a vrea ceva ca esti constient de ceea ce ai deja.

Nu-ti irosi timpul si energia plangandu-ti de mila sau tanjind dupa altceva. Viata inseamna sa te concentrezi pe oamenii si lucrurile pentru care esti recunoscator. Ia in calcul sa tii un jurnal de gratitudine.

