Horoscop TAROT săptămâna 6-12 mai 2019. Mesajele CĂRŢILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 6-12 mai 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

2 de spade

Acesta carte simbolizeaza parteneriatul si echilibrul. Ea iti arata ca ai nevoie sa dai si sa primesti. Nimeni nu are intotdeauna dreptate 100%. Ia in calcul care sunt situatiile sau relatiile din viata ta in care ai nevoie de echilibru.

2 de spade iti transmite mesajul ca parteneriatul actual va merge cel putin la fel de bine ca si pana acum. Indiferent ca este vorba de unul romantic sau de afaceri. Totusi, ar trebui sa sporesti angajamentul si sa le echilibrezi, astfel incat sa nu neglijezi un partener in favoarea celuilalt. Comunica mai mult. Nimic nu se poate obtine fara efort.

Horoscop TAROT. TAUR

5 de spade

Aceasta carte sugereaza ca poti avea sentimente contradictorii despre viata in general, dar despre niste oameni in particular. Nu ignora ceea ce simti, insa nici nu trebuie sa rostesti fiecare cuvant pe care iti vine sa-l spui sau sa vorbesti despre fiecare sentiment. Alege-ti cu grija bataliile.

Aceasta carte mai poate simboliza faptul ca persoana la care tii este plecata pentru o vreme. Nu fi prea posesiv. Presupune ca se va intoarce la tine. Cartea este despre conflicte interioare si conflicte exterioare. Nu lasa sa escaladeze niciunul dintre ele. Gandeste inainte sa actionezi.

Horoscop TAROT. GEMENI

Rege de cupe

Aceasta carte aduce vorba despre echilibrul intre energiile feminine si masculine. Ea are calitatile pozitive si de la unele si de la altele. Deseori, aceasta carte aduce focusul pe un barbat din viata ta. Un barbat iubitor si bun, cu parul deschis la culoare. Cand el apare in calea ta, Universul iti ofera ajutor in moduri vazute si nevazute. El reprezinta bunatatea si compasiunea. Este elementul iubirii pure si adevarate. Ai grija de tine in aceasta saptamana si da-le si celorlalti voie sa te rasfete.