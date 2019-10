HOROSCOP URANIA 19-25 octombrie 2019. Bate vânt de toamnă în Casa Banilor, se scutură iubirile de-o vară. PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII

Astrologul Urania a făcut horoscopul pentru săptămâna 19-25 octombrie 2019. Ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte vedeţi mai jos. Foto: avantaje.ro BERBEC In prima parte a zilei de 19 octombrie, dialoguri, schimburi de impresii, informaţii, scurte deplasări. între 19 octombrie, după ora 13:43, şi după-amiaza zilei de 21 octombrie, preocupări domestice fără nimic spectaculos: relaţiile de familie şi trăirile legate de părinţi pot fi mai intense, motivate de evenimentele care vor pune în prim-plan problemele, nevoile şi suferinţele acelora. între 21 octombrie, după ora 19:29, şi seara zilei de 23 octombrie, motivaţii sentimentale, dorinţă de aventură: Berbecii, mai ales bărbaţii şi mai ales cei tineri, vor dori să facă impresie, să fie cuceritori, să se bucure de ceea ce le oferă actuala etapă de viaţă când sunt sănătoşi şi fără griji. în seara zilei de 23 octombrie, la ora 20:20, Soarele va intra în zodia Scorpionului şi, până spre 22 noiembrie, îi va ajuta să fie mai supli în gândire şi mai subtili în percepţii, ceea ce le va fi de folos ori de câte ori se va pune problema unui câştig material sau a protejării unui bun patrimonial. în seara zilei de 23 octombrie, la ora 20:20, Soarele va intra în zodia Scorpionului şi, până spre 22 noiembrie, îi va ajuta să fie mai supli în gândire şi mai subtili în percepţii, ceea ce le va fi de folos ori de câte ori se va pune problema unui câştig material sau a protejării unui bun patrimonial. Atenţie la subtextul şi la aluziile formulate de unii în privinţa posibilităţii de a rezolva o problemă de natură bănească; fiţi rezervaţi cu privire la sinceritatea şi bunele intenţii ale celor care vor să vă sară în ajutor (necondiţionat) şi nu acceptaţi soluţiile "în marginea sau în afara legii". între 23 octombrie după ora 22:30, şi 25 octombrie, hărnicie şi atenţie concentrată pe chestiunile de muncă. Discrete clipe de plictiseală, de absenţă a motivaţiei sau a satisfacţiei, chiar dacă, la serviciu, lucrurile evoluează corect. Marcaj activ, întreaga săptămână, pe sectoarele importante ale cerului astral al nativilor care pot privi, în funcţie de vârstă, relaţiile parteneriale (inclusiv conflictele) şi cariera: tensiunea va spori din 25 octombrie, când cuadratura Marte/Saturn va pune mai radical nişte probleme şi, implicit, nevoia unor opţiuni ce nu vor suporta amânare. TAUR In prima parte a zilei de 19 octombrie, nevoia de a primi un plus de lămuriri şi informaţii privitoare la plăţile şi încasările ce trebuie onorate. Unii nativi ar putea iniţia un dialog pe teme salariale. între 19 octombrie, după ora 13:43, şi după-amiaza zilei de 21 octombrie, în cazul unor Tauri s-ar putea pune problema unei hotărâri cu privire la meseria sau la formaţia profesională ce urmează să o abordeze în viitor. Alteori, vor avea nevoie de o gândire matură asupra perspectivelor care li se vor deschide dacă vor apuca pe un drum sau pe altul; deocamdată, mai ales cei tineri vor simţi povara responsabilităţii faţă de propriul lor drum în viaţă, dar şi dificultatea de a decide pe cont propriu. între 21 octombrie, după ora 19:29, şi seara zilei de 23 octombrie, cineva trebuie să-şi asume rolul de şef în familie, cineva trebuie să se implice autoritar şi în cunoştinţă de cauză în treburile de familie şi acela trebuie să fie nativul Taur. în unele cazuri, acest context apare clar, pe fondul unor situaţii tulburi sau complicate pe relaţia socri/gineri/nurori dacă părinţii intervin în căsnicia acestuia, mai ales că din seara zilei de 23 octombrie, după ora 20:20, Soarele va intra în zodia Scorpionului. El va tranzita sectorul relaţiilor parteneriale până pe 22 noiembrie, introducând o notă neplăcută de secret, de manipulare, de influenţare, de derută şi/sau chiar de minciună, ceea ce va complica relaţia conjugală a câte unui nativ care, dacă va descoperi aceste manevre, nu se va lăsa până nu va pune lucrurile la punct. începe un răstimp de o lună delicat şi pentru negocierea unui contract, pentru desfăşurarea unui proces sau pentru soluţionarea unui litigiu. între 23 octombrie după ora 22:30, şi 25 octombrie, nevoie de ordine, de respectare a regulilor, de disciplină pe care părinţii o vor introduce în relaţia lor cu copiii. GEMENI In prima parte a zilei de 19 octombrie, nativii vor fi într-o bună formă fizică şi mentală, dând dovadă de inventivitate şi creativitate. Unii Gemeni ar trebui să dea un răspuns unei oferte sau a unei propuneri. între 19 octombrie, după ora 13:43, şi după-amiaza zilei de 21 octombrie, efort de păstrare a unui venit sau a unei rezerve băneşti, de a administra parcimonios câştigurile, chiar şi cele curente, mai modeste, dar şi naşterea unei stări de spirit neplăcute provocate de constatarea unei nereguli în aplicarea legislaţiei privitoare la veniturile lor salariale sau la drepturile ce li se cuvin pentru activitatea depusă constant sau ocazional. Între 21 octombrie, după ora 19:29, şi seara zilei de 23 octombrie, mesaje autoritare sau motivate de ambiţii şi de dorinţa de afirmare, dacă este vorba de un context public, ori de dorinţa de a pune punct unei situaţii ambigui între ei şi fraţi, cunoscuţi ocazionali, vecini, tovarăşi de călătorie, de excursie ori participanţi la activităţi publice. în seara zilei de 23 octombrie, la ora 20:20, Soarele va intra în zodia Scorpionului şi, până pe 22 noiembrie, cât va dura acest tranzit, el va influenţa sectorul sănătăţii "de fiecare zi". Nota generală va fi de aspecte ascunse, mocnite, care vor ieşi la suprafaţă şi care vor pune în prim-planul atenţiei acestor nativi nevoia de a se consulta cu un medic, de a urma un tratament medicamentos. în alte cazuri, poate fi vorba de o implicare a aparatului genital sau urinar care impune mai multă precauţie. Atenţie, nu toate terapiile curente vor fi în această perioadă la fel de eficiente ca în alte dăţi, de unde şi nevoia altor abordări şi proceduri medicale. între 23 octombrie după ora 22:30, şi 25 octombrie, preocupările cotidiene domestice pot fi provocate de o chestiune juridică, administrativă, de natură legală, care să reglementeze un aspect patrimonial.

