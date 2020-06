Horoscop vara: Soarele in emotionalul RAC, 21 iunie - 23 iulie 2020. Care sunt NOUTATILE din viata ta aduse de sezonul Racului 2020?

Racul este zodia asociata cu emotiile, familia si caminul.

Soarele in Rac ne incurajeaza sa ne ascultam adevaratele sentimente si sa ne conectam mai mult cu interiorul nostru.

Racul, semn de apa, este coordonat de Luna, astrul raspunzator de emotiile tuturor oamenilor, si ne cere sa reintram in contact nu doar cu propria inima ci cu inima colectiva si sa ne cultivam constiinta emotionala.

Da, sezonul Gemeni ne-a dat un start senzational al verii prin energia sa sociala si comunicarea activa. Insa acum ca se termina zilele cu Soarele in Gemeni, este timpul si pentru noi sa incetinim ritmurile si sa ne scufundam in alt tip de energie. Exact asta vom primi de la sezonul Racului. Aceasta luna este una gentila in care vom fi mai sensibili si mult mai conectati cu emotiile noastre decat in orice alta luna si zodie din an. Este timpul sa ne oprim din a fi in miscare mereu si sa ne uitam si ce simtim.

Chiar daca esti o persoana foarte activa de felul tau, vei simti si tu cum sezonul Racului te face sa te simti mai moale si emotional.

Desigur ca sezonul Racului va afecta pe toata lumea, insa unele zodii vor simti mai puternic efectul sau decat altele. Mai toti ne vom simti atrasi spre viata de acasa, fie ca stam mai mult aici si ne simtim noi insine, fie ca invitam prieteni, familia sau ne rasfatam pur si simplu. Multi vom simti efectul Soarelui in Rac in relatiile noastre, pentru ca Racul este in totalitate despre iubire si a-ti urma inima. Uneori putem exagera pentru ca Racul este o mare bila plina de emotii !

Oricum, sezonul Racului este o binevenita oaza de relaxare de la ritmul nebun si agitat al vietii, in asteptarea stralucitorului Leu incepand cu 23 iulie. Racii sunt intuitivi, delicati, orientati spre cei dragi, adora sa fie mai mult acasa si nu se tem sa fie creativi – cu totii vom simti mai mult acest fel de a fi, indiferent ce zodie suntem. Sa spunem bun venit ritmului mai lent al lunilor de vara in care ne prinde bine cate o pauza de la tumultul intregului an.

Exista o prejudecata a multora cum ca sezonul Racului este doar un timp in care vom fi plangaciosi din orice si vom simti o oarecare stare de singuratate inchisi in propriile case, dar nu este deloc adevarat ! Sezonul Racului vrea sa ne reintoarcem la noi insine ; vrea sa fim in stare sa ne gasim starea de confort si securitate in noi ; vrea sa avem un loc sigur in care sa ne putem oricand retrage, orice s-ar intampla in afara noastra ; vrea sa ne reamintim ca viata este despre iubire si relatii afectuoase – Racii sunt cunoscuti ca lasandu-se usor condusi de inima lor.

Societatea zilelor noastre nu pune prea mare pret pe emotii si nici nu ne incurajeaza sa ne folosim inteligenta emotiilor ca instrument puternic pentru crestere personala si sociala.

Multi am fost invatati sa ne ignoram sau reprimam emotiile, sa nu le dam recunoastere, cu atat mai mult sa nu ne lasam condusi de ele. Iar astuparea emotiilor a devenit o practica periculoasa care afecteaza nu doar identitatea personala dar si nivelul de sanatate.

Emotiile sunt portalul nostru spre uriasul camp de intelepciune si inspiratie pe care fiecare il detinem. Daca le privim cu compasiune si mentinem un echilibru sanatos de a le observa si a nu ne atasa de ele, emotiile noastre devin cheia de a ne accesa cele mai profunde dorinte si ne ajuta sa ne eliberam de credinte limitative.

Reprezentat de crab, energia Racului ne invata cum sa ne imbratisam natura vulnerabila in timp ce ne mentinem in siguranta si protejati inima delicata. Racul ne cere sa revenim ACASA, in iubirea care ne uneste pe toti si ne cere sa nu ne ferim de vulnerabilitatea ce are puterea de a vindeca lumea.

Iata cateva lucruri tocmai bune de facut in timp de Soarele este in zodia Racului :

Gateste un meniu delicios acasa

Pregateste si mananca mancare emotionala

Mergi la spa, mergi la masaj sau orice iti aduce alinare si placere corpului

Fa ceva dragut in casa ta care iti aduce bucurie si siguranta sufleteasca

Mergi si fii aproape de apa : inoata, plimba-te cu barca sau vaporul, planifica o vacanta la mare

Uita-te prin vechi albume de poze, scufunda-te in arborele tau genealogic

Du-ti relatiile personale la un nivel mai adanc si mai plin de semnificatii

Incepe un nou proiect sau afacere pe care il simti si iubesti ca si cum este copilasul tau special

Ia-ti un animal de companie, o planta sau orice iubesti si il/o poti ingriji

Soarele in Rac inseamna timpuri emotionale. Racul tinde sa te uite mult in trecut, ii vrea pe cei dragi foarte aproape si mereu incearca sa aiba grija si sa ii hraneasca pe ceilalti. Asteapta-te sa te simti si tu mult mai emotional si sensibil dar nu lua totul personal.

Ce aduce diferit si nou zodiei tale tranzitul Soarelui in Rac pe 2020?

Faptul ca Soarele este in sensibilul, emotionalul si casnicul Rac ne va transforma pe toti in mari mingiute pline cu sentimente, sensibilitati si lacrimi la coltul ochiului ? Depinde ce pozitie are in harta fiecarei zodii pozitia Soareui in Rac. Si oricum... sa nu subestimam forta uluitoare a micutului crab!

In plus, intrarea Soarelui in Rac coincide cu o puternica eclipsa inelara de Soare cauzata de suprapunerea umbrei Lunii noi in Rac. Citeste mai multe despre cum iti influenteaza eclipsa de soare zoadia aici. Despre Luna noua in rac citesti mai multe detalii pentru zodia ta aici.

BERBEC

Soarele este timp de o luna in semnul familiei Rac iar tu, draga Berbec, vei fi cel ce va oferi altora o baza confortabila de a trai. Atentia iti va fi focusata pe caminul tau si pe cei foarte apropiati tie. Da-ti permisiunea sa fii singur si sa te bucuri de mici activitati dragi casnice. Este un timp bun sa te odihnesti, sa te relaxezi si sa faci unele imbunatatiri acasa. Decoreaza, redecoreaza, repara, extinde, zugraveste, modifica. Totul pentru confortul maxim al cuibusorului tau.

TAUR

Soarele in Rac este unul din cei mai buni lubrifianti sociali pe care i-ai putea primi, draga Taur. Distreaza-te ! Expandeaza-te ! Este un timp excelent pentru orice fel de comunicare. Abilitatile tale scrise si vorbite vor si puternice si este o perioada excelenta sa promovezi si sa impartasesti ceva pentru care simti pasiune. Daca vrei sa inveti o limba noua sau sa iti extinzi abilitatile, acum este timpul sa te inscrii la acel curs.

