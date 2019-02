Horoscop Vărsator. Totul despre bărbatul Vărsator. Totul despre femeia Vărsator

Horoscop Varsator. Despre zodia Varsator

Al unsprezecelea semn al zodiacului

Semn: Aer

Element: Fix

Energie: yang

Conducator planetar: Uranus

Polaritate: pozitiv

Motto: Eu vad

Piatra: Turcoaz

Culoare: Turcoaz

Parti de corp guvernate de Varsator: gambe, circulatie

Cuvinte cheie despre Varsator: progresiv, original, independente, filantrop

Horoscop Varsator. Caracteristici generale

Semn de Aer, Varsatorii se adapteaza foarte usor la energia care ii inconjoara. Au nevoie, deseori, de momente de singuratate in care sa isi analizeze actiunile, sa-si faca planuri si sa o ia de la capat acolo unde este nevoie. Varsatorii vad lumea ca un loc in care orice este posibil si isi pun mintea la contributie pentru a vedea solutii. Daca nu au stimulare mentala se plictisesc foarte repede, iar lipsa unei motivatii ii tine pe loc.

Patronat de Uranus, Varsatorul poate avea si o latura timida, abrupta, uneori agresiva, insa poate fi si un vizionar. Varsatorul este capabil sa vada ce va face peste cinci sau zece ani.

Varsatorul se simte bine in grupuri mari, inconjurat de oameni pe care sa-i ajute la nevoie. Este filantrop si gata oricand sa se sacrifice pentru binele altuia.

Problema apare cand se simte constrans sa faca ceva. El are nevoie de libertate de vorbire si de miscare. El pot fi catalogat drept persoanae rece. In realitate, are nevoie de mai mult timp pentru a avea incredere totala in cineva.

Varsatorii au nevoie sa invete sa-si exprime sentimentele intr-un mod sanatos.

