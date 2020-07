Horoscop WEEKEND 11-12 IULIE 2020. Chiron retrograd, Mercur direct! Vreme de vindecare

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 11-12 iulie 2020 scaldat de influente astrale majore. In acest sfarsit de saptamana vom avea intrarea lui Chiron, aflat in Berbec, in miscare retrograda. Iar dupa o zi, Mercur, aflat in Rac, isi va incepe cursul direct. Vei simti nevoia de a relua activitatile tale obisnuite. De exemplu, sa calatoresti, activitate care a fost ingradita de mai bine de 4 luni. Ai sentimentul ca totul va reveni la normal. Dar asa sa fie, oare?