Horoscop WEEKEND 12-14 iunie 2020. Liber la visare cu Luna şi Marte în Peşti

In timp ce Luna paraseste usor zodia Varsator si intra in Pesti, Marte, aflat tot in Pesti, face conjunctie cu Neptun. Ceea ce va energia visurile creative, romantice sau spirituale. Esti motivat sa mergi mai departe in aceasta zona, deci nu-ti mai ramane decat sa te lasi purtat pe aripile inspiratiei.

Luna in Pesti ne ofera zile visatoare traite dupa regulile emotionale ale Pestilor. Nu gandi lucrurile mai mult decat e cazul, ci chiar mai putin. Ai incredere in intuitia ta. Foloseste-ti imaginatia, roaga-te pentru calauzire si pentru miracole in viata ta. Cel mai important, nu iti pierde speranta. Acest lucru ne invata Luna in Pesti.

Pestii sunt visatorii zodiacului si cu Luna in Pesti cam asta facem si noi. Poti avea capul in nori si nu prea ai cum opri aceasta stare, deci mai bine mergi in ritm cu ea. Daca iei Luna in Pesti in afara acestui lumi fantastice, isi pierde tot sensul, ca un peste scos din apa. Nu ar fi trist ? Nu are sens sa incerci sa faci asta. Hraneste-ti imaginatia. Lasa-te sa plutesti cu magia. Vezi ? Lumea este plina de promisiuni si sperante.

Nu se vede si de la tine la fel sub Luna in Pesti?

– starea iti poate fi mai melancolica, meditativa, plina de compasiune si iertare.

– cei mai sensibili emotional vor fi mai coplesiti de aceasta energie.

– te poti simti bine ajutand oameni, dar trebuie sa mentii si granite sanatoase ca sa nu se profite de bunavointa ta.

– iti este usor sa vezi binele din alt om si sa ii treci cu vederea greselile.

– orice faci bun pentru oameni acum, are reverberatii de iubire neconditionata si impacteaza mai mult ca oricand.

– daca nu prea petreci timp singur de felul tau, Luna in Pesti te indeamna si iti da oportunitatea sa iti faci timp pentru actiuni solitare. Ca sa te conectezi deplin cu altii, trebuie mai intai sa fii conectat cu tine insuti.

– fa-ti timp sa visezi cu ochii deschisi, sa colinzi undeva in tacere, sa vizitezi un mal de apa, sa asculti cum susura un rau sau cum se sparg valurile marii. In aceste momente de pace vei reveni la tine insuti, iti vei reaminti de tine si te vei conecta cu sufletul tau.

– poti fi indemnat de Luna in Pesti sa evadezi din realitate mai mult spre tv, spre diverse adictii. Daca te surprinzi dorind sa fugi din acum si aici, poate e bine sa explorezi de ce. Ce te supara in situatia curenta, cu oamenii din prezentul tau, cu emotiile pe care le simti acum, de vrei sa "fugi"?

– poti simti emotii puternice, poti plange uneori si fara motiv. Este usor sa te ratacesti in altcineva.

Nostalgia e in aer, insa ramai conectat la cine esti si unde esti!

Activitati bune de facut sub Luna in Pesti :

Ofera-ti voluntar din timpul tau spre caritate / scrie in jurnal, scrie o poezie / lasa-ti sufletul sa se exprime / priveste-ti filmul preferat / fa o baie lunga cu sare de mare pentru a te relaxa si detoxifia energetic / asculta muzica ce iti bucura sufletul / plimba-te prin fotografii / fa mici actiune de bunatate / mediteaza / viziteaza o galerie de arta / scrie o scrisoare sau un mesaj de iertare / citeste ceva spiritual / roaga-te.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Incearca sa nu te opui propriei fragilitati interioare deoarece iti poate arata drumul pe care sa mergi, precum si modalitatile prin care iti poti aduce in practica viziunile. Acesta este un moment in care materializarea este favorizata de Univers, deci da-ti voie sa visezi si sa crezi cu toata inima ca totul este posibil.

Afirmatia weekend-ului: Eu simt!

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pot aparea in prim-plan unele ingrijorari, chiar daca exista oameni in jurul tau care incearca sa te convinga de faptul ca totul este in regula. Ai nevoie sa restabilesti ordinea in lumea ta, de aceea trebuie sa-ti accepti fiecare emotie pe care o simti. Nu are sens sa te ascunzi de tine insuti. Asculta-te si vei putea sa reusesti.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In Thailanda, macacii antrenati culeg 1600 de nuci de cocos intr-o zi, in timp ce oamenii numai 100. De ce iti spunem asta? Pentru ca trebuie sa te gandesti si la alte alternative, mai neconventionale. Poate ca unele cai nebatatorite te pot duce mai rapid acolo unde iti doresti. Asuma-ti responsabilitatea pentru alegerile facute.

Afirmatia weekend-ului: Bucuria se gaseste in zambetul meu!

