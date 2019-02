Horoscop WEEKEND 15-17 februarie 2019. Atmosfera electrizantă de dinaintea SUPERLUNII PLINE a ZĂPEZII sau a FOAMEI ce va fi Marţi!

Luna plina a lunii februarie este cea de-a doua dintr-o serie de SuperLuni pline ce au avut si au loc in zilele de 21 ianuarie, 19 februarie si 21 martie 2019. Aceste Luni pline de ianuarie, acum februarie si urmatoarea, in martie, sunt vazute si numite SuperLuni pentru ca ele au loc destul de aproape de Pamant. Cea de Marti este cea mai "super" dintre toate din cauza distantei sale fata de Pamant : 356.846 km (cea mai indepartata va fi la peste 406.000 km), deci se va vedea mai mare, mai stralucitoare si mai aproape de noi ca o Luna plina obisnuita.

Este un eveniment in sine, dat fiind ca anul trecut nu a existat deloc Luna plina in februarie !

In unele culturi stravechi, aceasta Luna plina de februarie se mai numeste Luna plina a zapezii din cauza conditiilor tipice ce implica zapada an de an in februarie (statistic, ea se suprapune cu peisaj de zapada de cele mai multe ori) iar in alte culturi se mai numeste Luna plina a foamei din cauza ca sursele naturale de mancare erau foarte greu de gasit iar conditiile de vanatoare foarte dificile.

Aceasta Luna plina are loc in Fecioara si este un timp foarte bun pentru manifestare dar si sa ai curajul sa spui la revedere situatiilor si oamenilor negativi care te-au secat de energie. Este un bun moment sa reevaluezi si sa iti dai seama ce nu mai ai nevoie in viata ta.

Lunile pline de regula ne creaza conditii favorabile sa eliberam si sa epuram lucruri din viata noastra, tot ce nu ne mai serveste pentru momentul de viata in care apare Luna plina respectiva. Dat fiind ca aceasta este energia adusa de o Luna plina, fii atent sa mentii controlul si discernamantul ca sa nu elimini din viata ta si ceea ce ai putea regreta ulterior ! (mai ales ca e vorba si de Fecioara care adora sa faca curatenie in tot si in toate).

Vei putea profita de aceasta energie ca sa faci curat in orice spatiu in care muncesti si traiesti dar corpul tau va fi esential.

Cand ai spatiile curate, si mintea va urma tendinta si se va curata si ea.

Energia cosmica a acestei SuperLuni pline nu doar ca te va impinge sa ai grija de corpul tau fizic si de lucrurile tale, dar te va incuraja sa mentii doar relatiile sanatoase. Astfel, ca sa ramai doar cu acestea, te va provoca sa te uiti la propriile tale lucruri – la rani, la trecut, la greseli si la sperante – dar vei vedea brusc si tot felul de defecte la altii peste care nu poti trece desi ai facut-o pana acum.

Totusi, sub o Luna plina in Fecioara, exista o uriasa sansa de vindecare de orice fel. Oricat de dure ar fi despartirile de orice in aceasta perioada, sa stii ca este pentru cel mai bun bine al tau. Trebuie sa crezi in tine ca sa poti trece prin orice provocare ar scoate-o Cosmosul. Nu te teme ca ai fi prea perfectionist, dat fiind ca Luna plina e in Fecioara si asa e Fecioara, pentru ca atunci cand Fecioara e gazda Lunii, ea nu mai este foarte perfectionista ci doar medie. Dar tot iti va curata sufletul de orice este toxic. Sigur ca toxicitatea scoasa nu e placuta, insa ce ramane este miraculos si binecuvantat.

In acest weekend, in asteptarea atmosferei intense a SuperLunii pline in Fecioara, Cosmosul ne da un ragaz de energie cu Luna in casnicul si sentimentalul Rac !

Atunci cand Luna este in Rac, cu totii devenim oameni casnici. Ne dorim sa ne retragem in acel loc unde ne simtim cel mai mult acasa ori ca acasa, ca sa ne umplem de bine dar si ca sa ne imbogatim prin legaturile de suflet si din siguranta caminului. Acest lucru poate aduce si un sentiment de "dor de casa" pentru cei ce se afla departe de casa sau de tara sau sunt instrainati de altii. Este si un timp pentru a ne conecta cu cei ce ne cunosc cel mai bine si profund pentru ca ne dorim sa fim apropiati, intimi si in medii familiare si familiale.

Luna in Rac ne face sa plangem usor si sa avem momente sentimentale. Ne putem trezi absorbiti in amintiri despre o iubire sau prietenie pierduta. Lumineaza si mai mult emotiile si ne putem astepta la schimbari de dispozitie, de la caderi in intuneric la iluminari puternice.

Suntem mult mai sensibili la starile altora.

Ne putem indrepta spre mancaruri preferate sau sa ne aratam iubirea gatind sau facand prajituri, toate cu miros de acasa deci de confort si bine. Totul se poate incheia stand comod in varful patului sau canapelei, ca in copilarie cand nu aveam griji.

Ne-am putea surprinde si rataciti in proiecte imaginare. Poti adauga adancime si nuanta emotionala la orice lucrezi acum. Orice ai face, este cu mai multa simtire. Este un timp pentru sensibilitate si in care suntem mult mai empatici in general.

Poti deveni mult mai plin de compasiune fata de altii sau fata de intreaga umanitate. Poti descoperi cu ce poti contribui ca sa aduci alinare cuiva sau mai multora. Poti avea un instinct mai mare despre ce hraneste si face bine oamenilor.

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Rac:

Bucura-te de activitati ce implica apropierea, caldura umana, hranitul, ingrijitul cu drag, maternatul si apa. Ele te ajuta sa cresti spiritual si iti intareste legaturile.

– ia-ti timp sa te bucuri de pacea ce vine din statul pe plaja, pe malul unui lac sau doar in cada de baie.

– prepara mancaruri preferate si arata-ti iubirea gatind sau facand prajituri, toate cu miros de acasa deci de confort si bine.

– stai comod in varful patului sau canapelei, ca in copilarie cand nu aveai griji.

– petrece timp de calitate cu familia si prietenii.

– hraneste-ti sufletul prin pictura, desenat, cantat, jucat, scris.

– ai grija de sufletul altora aducandu-le mici atentii dragi ce le place lor sau flori ca sa le inseninezi ziua.

– ajuta la ingrijirea copiilor, plantelor, batranilor, cuiva in nevoie.

– lucreaza in gradina daca vremea permite sau cu plantele, pune seminte, plante, ingrijeste un spatiu ce implica plante.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Oi fi tu berbec, dar in ultimul timp se pare ca te-ai comportat ca taurasul proverbial din magazinele chinezesti, adica fara pic de grija in felul in care te misti si te comporti fata de altii. Poate ca nu ai avut si nu ai mereu explicatii pentru comportamentul tau nesupus. Totusi, o privire mai detaliata arata ca acesta este mecanismul tau de a procesa orice durere emotionala si sa te poti elibera de ceva ce te tine pe loc si te streseaza. Scoate totul din sistem, Berbec. Eliberarea pe care o cauti este la indemana si va veni curand o data cu Superluna plina in Fecioara, experta pe asa ceva. Dupa ce vei scapa de ce vrei sa scapi, poate te vei simti cam ciudat sa avansezi, dar macar vei fi eliberat de trecut si vei fi inchis o pagina. Stai in weekendul acesta in tihna si cat mai mult in atmosfera de acasa pentru a simti profund ce ai de dat la o parte din viata ta.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Unele prietenii ti-au fost provocatoare, partial si pentru ca nu e deloc usor sa ai si sa mentii conexiuni pline de semnificatie si sens cand sunt inca atatea pe care nu le-ai acceptat la tine insuti. Cum sa ai incredere ca oamenii te pot iubi total cand tu insuti nu ai reusit sa te accepti si imbratisezi in toate aspectele tale ? Vestea buna este ca devii din ce in ce mai bun sa iti asumi toate excentricitatile si ciudateniile acelea dulci care te fac sa fii tu. In curand, si prieteniile vor fi mai usoare pentru ca vei sti cum sa fii autentic si nu ca si cum trebuie sa joci un rol ca sa fii acceptat. Ia incearca. Nu mai fi acel om care multumeste pe altii si vezi cum reactioneaza ceilalti la adevaratul tu.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu e de mirare ca prietenii sau cei din grupurile tale te-au privit uneori ca pe o creatura salbatica dezlantuita in actiune. Ti-ai asumat multe sanse, te-ai implicat in multe oportunitati si chiar te-ai expus in toate. Uneori acest stil functioneaza pentru tine o vreme, alteori te lasa vulnerabil si expus. Vestea buna este ca ai invatat ca nu exista nimic din fata caruia tu sa o iei la fuga. Cand e cazul, tu iti lingi ranile si continui sa mergi mai departe. Acum este momentul ca implicarea ta sa fie spre a face si intretine conexiuni umane mult mai pline de sens, care sa te sustina cu adevarat si imputerniceasca pe drum. Ia vezi, la care este cazul sa renunti ?

