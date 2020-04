Horoscop WEEKEND 17-19 aprilie 2020. Intram in sezonul Taur 2020 cu Luna in spiritualul Pesti chiar de Pastele ortodox!

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 17-19 aprilie 2020, weekendul in care crestinii ortodoxi au sfintele sarbatori pascale iar Luna este in spiritualul Pesti, zodie care ne conecteaza cu al saselea simt si in care inclinatia pentru contactul cu divinitatea este cea mai pronuntata.

Din acest weekend, mai exact de duminica 19 aprilie, Soarele isi incepe sezonul de o luna prin zodia Taur si in actualul context este o veste buna. De fapt, intotdeauna Soarele in Taur este o veste buna pentru ca Taurul raspunde de cele cinci simturi, de frumos, de bani si nu doar de munca sustinuta. Cand Soarele este in Taurul cel constient de tot ce inseamna confort, si noi ne pregatim sa simtim mai multa placere, sa incetinim ritmul si sa ne conectam la puterile pe care ni le ofera pamantul in viata de zi cu zi. Taurul este condus de Venus, zeita iubirii ce ne inconjoara cu frumusete, abundenta si senzualitate.

Sa ne delectam de placerile lumesti si sa ne amintim ca viata aceasta este frumoasa asa cum e tocmai pentru ca e unica si poate fi experimentata de simturile trezite de zodia Taurului!

Luna in Pesti ne ofera zile visatoare traite dupa regulile emotionale ale Pestilor. Nu gandi lucrurile mai mult decat e cazul, ci chiar mai putin. Ai incredere in intuitia ta. Foloseste-ti imaginatia, roaga-te pentru calauzire si pentru miracole in viata ta. Cel mai important, nu iti pierde speranta. Acest lucru ne invata Luna in Pesti.

Pestii sunt visatorii zodiacului si cu Luna in Pesti cam asta facem si noi. Poti avea capul in nori si nu prea ai cum opri aceasta stare, deci mai bine mergi in ritm cu ea. Daca iei Luna in Pesti in afara acestui lumi fantastice, isi pierde tot sensul, ca un peste scos din apa. Nu ar fi trist ? Nu are sens sa incerci sa faci asta. Hraneste-ti imaginatia. Lasa-te sa plutesti cu magia. Vezi ? Lumea este plina de promisiuni si sperante.

Nu se vede si de la tine la fel sub Luna in Pesti?

– starea iti poate fi mai melancolica, meditativa, plina de compasiune si iertare.

– cei mai sensibili emotional vor fi mai coplesiti de aceasta energie.

– te poti simti bine ajutand oameni, dar trebuie sa mentii si granite sanatoase ca sa nu se profite de bunavointa ta.

– iti este usor sa vezi binele din alt om si sa ii treci cu vederea greselile.

– orice faci bun pentru oameni acum, are reverberatii de iubire neconditionata si impacteaza mai mult ca oricand.

– daca nu prea petreci timp singur de felul tau, Luna in Pesti te indeamna si iti da oportunitatea sa iti faci timp pentru actiuni solitare. Ca sa te conectezi deplin cu altii, trebuie mai intai sa fii conectat cu tine insuti.

– fa-ti timp sa visezi cu ochii deschisi, sa colinzi undeva in tacere, sa vizitezi un mal de apa, sa asculti cum susura un rau sau cum se sparg valurile marii. In aceste momente de pace vei reveni la tine insuti, iti vei reaminti de tine si te vei conecta cu sufletul tau.

– poti fi indemnat de Luna in Pesti sa evadezi din realitate mai mult spre tv, spre diverse adictii. Daca te surprinzi dorind sa fugi din acum si aici, poate e bine sa explorezi de ce. Ce te supara in situatia curenta, cu oamenii din prezentul tau, cu emotiile pe care le simti acum, de vrei sa "fugi"?

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Focuseaza-te pe ce te inspira si te face sa te simti reasigurat in fata vietii. Vei gasi o cale de a gestiona ceva ce parea complicat la inceput dar pana la urma se va transforma in ceva cu adevarat satisfacator. Este adevarat ca sunt multe de facut, mai ales in acest sezon, dar tu ai avantajul ca te misti repede. Totusi, ia si o pauza mai ales in acest weekend si bucura-te de viata fix asa cum este ea in aceste zile. Stii ca orice ar fi in ea, este trecatoare deci merita sarbatorita.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Devii constient de ceva ce iti doresti mult dar nu gasesti deocamdata o cale sa obtii. Nu lasa pesimismul sa iti diminueze speranta. Esti mai aproape decat crezi de o mare realizare. Ce cauti nu e doar realist, este si palpabil in curand. Ar fi o greseala sa crezi ca esti in control total al destinului tau dar nici ca nu ai nicio optiune. Imaginea reala este undeva la mijloc intre cele doua variante. Iti va creste abilitatea de a atrage ceea ce vrei, dar nu fii atasat sau obsedat de rezultat. Cu cat te ingrijorezi mai mult, cu atat mai putine motive de ingrijorare vei avea. Si invers.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu esti dispus sa porti conversatii care se pot dovedi controversate si conflictuale. Totusi nu e asa de rau precum crezi sa iti duci ideile expuse la bun sfarsit. Cel mai bine este sa nu fii anxios despre a discuta cu oamenii in aceste zile. Astrele te ajute sa te focusezi pe gandurile care reflecta viziunea ta cea mai pozitiva. Lasa mintea sa ia o pauza in dorinta ei de a determina un rezultat final al drumului de la A la B. Vei vedea ca vei gasi o scurtatura intre A si B daca te lasi ghidat de inspiratia de moment. Cu cat discuti mai mult, cu atat vei gasi solutiile rapide pe care le cauti.

