Horoscop WEEKEND 17-19 ianuarie 2020. Atentie la profunzimi cu Luna in Scorpion!

In acest weekend, Luna este in Scorpion. Cand Luna trece prin Scorpion, se activeaza zile de pasiune si dorinta foarte intense.

Intensitate – iata despre ce este Luna in Scorpion. Fie ca este o pasiune, o euforie, o tristete sau o dorinta, emotiile sunt simtite la un nivel adanc si personal. Suntem motivati de dorinta ca sa mergem in adancimea lucrurilor si instinctiv citim printre randuri. Superficialitatea nu va functiona pentru noi acum.

Te poti simti mai increzator si poti avea energia de a solicita mai ferm lucruri, te poti simti foarte motivat si plin de resurse. In general, sunt foarte intensificate emotiile de la ambele capete ale spectrului si pot varia destul de mult intre ele, gratie influentei Scorpionului. Asteapta-te deci la susuri si josuri emotionale.

Acum vei simti conexiuni la un nivel adanc cu persoane de sex opus.

Pot aparea sentimente de gelozie si razbunare, asa ca ai grija mare sa eviti confruntari inutile si fara miza, mai ales ca Luna iese din Scorpion dupa 3 zile si starea ti se schimba.

Ce sa faci in acest weekend cu Luna in Scorpion :

– fii foarte atent la gelozii si obsesii; daca apar, ele vin ca sa te invete unde ti-ai pierdut puterea sau unde ai cedat-o celuilalt. O iubire trebuie sa te imputerniceasca, nu slabeasca sau injumatateasca.

– Daca simti ca pluteste o furtuna in aer intre tine si oricine altcineva, las-o sa vina si sa se manifeste. Aerul proaspat apare mereu dupa furtuna. Poate chiar este nevoie sa clarificati anumite aspecte.

– Exploreaza-ti aspecte mai intunecate din tine. De ce te temi si care este cauza ? Care iti sunt secretele ? Poate fi timpul sa ne dezgropi din ele.

– Daca suferi, du-te la cauza adevarata si decide ce se impune a fi schimbat. Vezi ce obiceiuri rutinate ai si ce e bine sa schimbi din ele.

– Fii foarte atent la ce visezi. Poti avea vise profunde si intunecate sub Luna in Scorpion, poti avea cosmaruri. Scrie despre ce visezi. Visele sunt aici sa te ghideze.

– Contempla misterele vietii, ciudatul si neobisnuitul vietii.

– Elibereaza ceva, orice de care nu mai ai nevoie ca sa faci loc pentru o noua crestere si evolutie.

– Curata prin casa sau gradina, debaraseaza inutilitatile si gunoaiele.

– Intalneste-te cu un psihoterapeut sau fa o calatorie samanica.

– Fa dragoste

– Rezerva o vacanta sau macar gaseste detalii pe net

– mergi intr-o calatorie la tara sau la munte

– fii spontan, invata o limba noua

– mergi la un eveniment sportiv

– aduna-ti dorintele viitoare pe o hartie

– mergi la o comedie

– fii entuziast

– socializeaza cu oameni diferiti

– scrie la ceva ce ai tot amanat.

Iata horoscopul weekend 17-19 ianuarie 2020 pentru fiecare zodie :

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Uita de ideea de a-ti petrece timpul dupa programul facut de altcineva sau sa te uiti spre partener sau prieteni pentru distractia de weekend. Este prea obositor pentru tine sa faci ce vor altii sa faci acum. Ai deja in tine ideile potrivite despre cum sa ai parte de un weekend pe cinste, deci mergi dupa propria ta agenda. Petrece timp lucrand la un proiect creativ care iti da pasiune sau afunda-te in acel hobby despre care inca nu vrei sa se stie. Si o intalnire amoroasa se anunta a fi atractiva, cu conditia ca acea persoana sa fie de aceeasi parere cu tine despre ce inseamna sa te distrezi pe cinste in weekend.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu esti cea mai practica persoana din lume cand vine vorba de bani in acest weekend, desi vei incerca sa prinzi o oportunitate de a-ti monetiza una din idei. Lasa-te prins de acest entuziasm de a transforma un proiect vizionar intr-o afacere ce se poate sustine financiar singura. Poate implica orice domeniu precum artele, frumusetea, moda, misticismul. Nu lasa nimic sa te opreasca din fluxul de creativitate ce ti se deschide in aceasta perioada. Orice nou proiect are un moment in care se naste si se dezvolta. Acum este un asemenea moment. In plus, sunt oameni care au nevoie de serviciile create de imaginatia ta.

