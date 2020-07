Horoscop WEEKEND 17-19 IULIE 2020. Dragostea pluteste in aer

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 17-19 iulie 2020 scaldat de influente astrale majore. In acest sfarsit de saptamana vom avea, in sfarsit, liniste. Se simte un aer romantic gratie conjunctiei Luna-Venus in Gemeni. Zeita iubirii si a placerilor iti aduce aminte de zilele bune si te timpinge sa savurezi bucuriile vietii asa cum se cuvine.