Horoscop WEEKEND 19-21 iunie 2020. Cel mai intens weekend al verii! Esti pregatit?

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 19-21 iunie 2020 scaldat de influente astrale majore. In acest sfarsit de saptamana vom avea intrarea Soarelui in Rac, o Luna noua in Sagetator care va pune Soarele in umbra (eclipsa inelara) si solstitiul de vara. Toate acestea sub o umbrela lui Mercur retrograd in Rac, miscare ce a inceput din 18 iunie.