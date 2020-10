Horoscop WEEKEND 24-25 OCTOMBRIE 2020. Unde e nevoie de claritate? Iubirea constanta aduce recompense

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sunt zile in care este bine sa te gandesti la finante, la aspecte practice si la toate acele idealuri ale tale care depind de starea ta mentala si de impamantarea ta de zi de zi. Fa tot ce poti pentru acest moment ca sa iti fie bine si lasa ingrijorarile pentru viitor deoparte. Atentia pe care nu ai primit-o cand trebuia poate veni sa te bantuie ca sa o vezi si vindeci. Nu ridica prea multe steaguri daca nu esti sigur despre alegerile tale si nu intelegi prea clar situatiile in care esti.

Afirmatia weekendului pentru Berbec : Eu ma misc cu flexibilitate si usurinta

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lumea exterioara pare stresanta si simti nevoia sa stai in stare de bine si confortabil in interiorul casei, in zona de siguranta ce te protejeaza de lucrurile pe care nu le poti infrunta inca. Respecta-ti limitele si nu forta sa sari prea multe ziduri. Unele presiuni sunt setate doar in mintea ta. Reaminteste-ti ca nu ai de facut nimic care nu te face sa te simti bine, chiar daca ti-ar aduce anumite beneficii.

Afirmatia weekendului pentru Taur : Respiratia mea este sincronizata cu Universul

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ceea ce crezi despre lume si istoria sa se poate dovedi a fi foarte diferit decat anticipai, iar asta va face ca totul sa fie mai usor si clar pentru viitor. Pe masura ce iti schimbi perspectiva si vezi evenimentele din trecut exact asa cum au fost, lectiile iti vor fi invatate si te vei putea duce mai departe in viata mult mai liber. Nu ai de ce sa stai in propria ta cale si sa duci batalii care nici macar nu mai sunt deloc batalii.

