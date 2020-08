Horoscop WEEKEND 28-30 AUGUST 2020. Ce a ramas nespus? Marte a încetinit mişcarea înainte de intrarea în retrograd

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Marte a incetinit miscarea inainte de intrarea in retrograd, iar lucrurile par dure si intense, mai ales in zona dragoste. Prea multe probleme trebuie rezolvate si parca nu iti mai ramane timp si pentru asta. Si, totusi, nu te da batut. Ramai concentrate si vei putea sa te vindeci dupa ce trece furtuna.

Afirmatia weekend-ului: Imi aleg cu atentie cuvintele!

oroscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cu Venus in Rac lucrurile sunt destul de emotionale. Este timpul sa gasesti o modalitate de rezolvare a problemelor, una cate una. Protejeaza-te pe tine si pe cei dragi tie. Urmeaza-ti prioritatile. Unele lucruri pur si simplu nu merita efortul. Te vei simti mai bine fara ele.

Afirmatia weekend-ului: Nu ma grabesc!

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile se misca rapid in acest weekend. Dar te simti, in sfarsit, recompensat. Nu iti este usor, avand in vedere ce s-a intamplat in ultimele zile. A venit timpul sa-ti sestezi prioritatile, fara frica, si sa te intrebi daca nu cumva esti pregatit pentru o noua provocare. Aceea de a-ti lua viata in propriile maini.

Afirmatia weekend-ului: Dau si primesc dragoste cu usurinta!

