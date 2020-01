Horoscop WEEKEND 3-5 ianuarie 2020. Primul weekend al deceniului, primele energii puternice noi, primele noi aventuri!

In acest moment, Marte devine singura planeta gazduita de aventurierul si desteptul Sagetator pentru ca Jupiter a plecat de aici spre Capricorn (unde este o mare aglomeratie de planete) la inceputul lui decembrie 2019. Asta inseamna ca aceste saptamani sunt ultimele in care energia Sagetatorului se va manifesta puternic pentru noi.

Dupa aceea, Marte se va muta si el in Capricorn iar dominatia acestei zodii va fi si mai mare.

Marte este planeta energiei si a determinarii, este cea care dicteaza cum actionam si cum ne comportam. In Sagetator, Marte aduce energie si zvac de actiune spre orice domeniu activeaza in harta natala a fiecaruia. Sagetatorul este un semn mutabil de foc deci este foarte activ. Intotdeauna dornic de clipe bune, de a-si asuma riscuri si a accepta sanse, mereu optimist si interesat de a primi si privi oportunitatile drept noi experiente de viata.

Combinatia dintre cele doua energii amplifica interesul nostru de a ne expanda, a explora si a experimenta. Este, asadar, timpul pentru aventura, entuziasm si minte deschisa.

Asa ne este primul weekend al acestui an 2020, timp in care Luna este in Berbec si apoi in Taur.

Corpul si sufletul nostru au mare nevoie acum de un weekend aflat sub aceasta energie a Lunii in Taur ! Este un contrapunct perfect pentru startul noii energii tumultoase si active a lui Marte in Sagetator !

Taurul este cunoscut pentru energia calda si asezata pe care o revarsa asupra noastra. Emotiile sunt stabilizate cand Taurul este in actiune si te surprinzi avand rabdarea ce ti-a lipsit in zilele anterioare. Cand Luna este in Taur, ea este multumita si la pace, la fel si noi.

Pe durata acestor zile, este timpul sa iei contact in mod frumos si armonios cu trupul tau. Fa-ti o manichiura, tunde-te, maseaza-ti picioarele, fa o baie cu spuma. Trece-ti mainile peste corp ca sa te reconectezi cu acele parti pe care le iubesti dar si cu cele de care nu esti foarte mandru dar care au nevoie de dragostea ta.

Daca ai rani, onoreaza-le, pentru ca aceste cicatrici arata ca ai supravietuit. Venus, coordonatoarea Taurului. poate vedea frumosul din toata lumea. Daca tu crezi in frumos, si altii vor crede.

Hraneste-ti simturile, vazul, auzul, gustul, mirosul, pipaitul. In viata moderna avem tendinta sa ne inchidem in spatele unui zid fata de lumea exterioara. Luna in Taur ne incurajeaza sa fim constienti. Ce auzi acum ? Ce mirosuri sunt in jurul tau ? Mananca o bucata din fructul tau favorit si savureaza aroma.

Taurul este despre abundenta vietii si adora imprejurimile frumoase. Mergi din camera in camera si priveste tot ce ai achizitionat din munca ta, tot ce e frumos in jurul tau. Care sunt lucrurile cele mai de pret pentru tine si de ce ? Sterge de praf tot ce ai valoros. Arunca sau daruieste tot ce nu mai are semnificatie importanta pentru tine sau care nu mai au functiile pe care le aveau candva. Un fermier are grija si de buruieni, nu doar de seminte. Verifica-ti contul bancar si exploreaza siteuri sau carti ce te invata cum sa iti economisesti si cresti veniturile.

Cel mai important este ca zilele sub Luna in Taur ne dau o fereastra de timp in care ne putem revizui ce am realizat si sa ne uitam la ce valorizam atat in lumea materiala cat si in noi insine. Aici este magia Mamei Pamant si a fiecarui copil al sau.

Lucruri practice de facut cat timp Luna este in Taur

Fa un masaj, ingrijeste-ti gradina, verifica-ti situatia financiara, gateste cina pentru persoana iubita, poarta hainele cele mai dragi, canta, mergi la plimbare prin padure, trateaza-te cu ceva special, fa-ti timp sa faci ceva la care esti bun in mod natural sau fa-ti timp sa iti descoperi talentele !

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti plin de idei minunate si de idealuri si esti in cautarea formelor de a le aduce in plan material. Prea multe lucruri circula prin mintea ta si iti pot lua din abilitatea de a te focusa ca sa dai viata dorintelor tale. Ingusteaza putin imaginea suficient cat sa vezi ce se poate face acum. Asta nu inseamna sa renunti la cauze mai mari, dar lucreaza la lucruri pe care le poti face acum si abordeaza-le cu pasi mici spre directia buna. Asta iti creste stima de sine si increderea in capacitatea ta de manifestare. Esti sustinut astral sa iti implinesti dorintele dar ai nevoie de claritate.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te indrepti spre anumite finaluri de etape, de faze de viata in care ai muncit din plin si din greu. Acum esti inspirat sa creezi alte proiecte si directii noi. Nu are sens sa opui rezistenta fluxului natural al lucrurilor si ciclurilor de inceput si final care servesc unor scopuri mult mai largi. Simte respect pentru marea putere a vietii si manifesta recunostinta celor care stau alaturi de tine. Ai grija de corpul tau la fiecare pas al drumului si gaseste companioni pentru activitati fizice si sportive. Petrece timp cu oamenii cu care te poti conecta mental, emotional si fizic in armonie.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Sunt zile de crestere pozitiva si de ganduri care ar trebui neaparat materializate, cu suficienta viziune si grija pentru viitorul tau. Devino mai creativ, gandeste-te la noi abordari pentru lucruri vechi si nu te lasa dus in directii ciudate in care nimic nu este clar si limpede. Ai nevoie de cooperare solida si sa aduci visele cu picioarele pe pamant pentru ca altii sa te inteleaga mai bine. Fii atent la sincronicitatile din viata ta si nu neglija semnalele ce vin de peste tot din jur care iti indica sa te misti intr-o anumita directie. Deschide-ti inima pentru a primi calauzire din Univers si indreapta-te in weekend spre meditatie si rugaciuni de ghidare spirituala.

