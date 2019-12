Horoscop weekend 6-8 decembrie 2019. Un nou început, cu Luna în Berbec

Cand Luna este in Berbec, sunt zile excelente ca sa visam mare si indraznet si sa ne identificam adevaratele pasiuni ale sufletului pentru care vom primi energie de a le da viata.

Pot fi totodata si zile foarte puternice emotional. In loc sa te lasi coplesit la nivelul unei probleme, mai bine abordeaz-o direct si rezolv-o. Vezi ce solutie ai sa o depasesti si actioneaza in acest sens. Daca ai clocotit de furie, aceasta Luna iti da curajul sa lasi adevarul sa iasa si sa se manifeste. Luna in Berbec trezeste “batalia” din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine.

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Berbec :

Este un excelent moment pentru a deschide noi drumuri de viata, o afacere sau sa vinzi o proprietate. La fel, poti sa te iei de cineva care tot amana un proiect.

Fii convingator. Bazeaza-te pe tine. Exploreaza-ti ambitiile. Apara-te. Actioneaza dupa propriul impuls.

Ea te sustine daca trebuie sa fii dinamic, daca ai un interviu pentru job sau daca ai o prima intalnire amoroasa.

Sunt favorizate actiunile rapide, in loc de munca sustinuta plictisitoare. Multa miscare fizica este indicata, alergat, dansat, muncit fizic.

BERBEC

Ai fost intr-un tipar de a tine cu dintii de ceva in ultimul timp, insa inainte sa se termine weekendul vei fi cu toate panzele sus din nou tot inainte. Este usor sa faci multe alegeri gresite daca nu esti liber sa faci lucrurile asa cum vrei tu. Trebuie sa ai grija sa nu faci o miscare ghidata gresit in cariera. Cineva iti poate da informatie falsa sau iti poate intretine sperante desarte. Vizualizeaza ce vrei tu sa obtii si vezi ce pasi realisti ai de facut ca sa ajungi acolo, insa nu face inca pasi majori.

TAUR

Tu ai multe de spus si unele din vorbele tale pot sa nu pice bine altora. In weekendul acesta ti se recomanda totusi sa nu incepi o confruntare cu nimeni. Totusi, te poti astepta ca unii oameni sa nu gestioneze prea bine cand tu iti rostesti adevarul. Fa tot ce poti ca sa fii diplomat, in special cand te simti furios. Iti poti schimba cuvintele folosite dar energia ta activa din spatele lor tot va arata cum te simti cu adevarat. Este mai bine sa scoti in exterior ce ai de spus cat timp esti calm si rational ca sa poti avea conversatii constructive.

GEMENI

Planificarea ta financiara inventiva te poate ajuta sa previi sau sa avertizezi lumea cu privire la o potentiala criza pe planul de acasa. Este posibil sa fie ultima asemenea situatie inainte ca lucrurile sa se aseze pe un trend mai bun la acest capitol, deci mai rezista. Desigur, este un stres sa fii tot timpul cu ochii in patru la bani, dar macar ai invatat sa fii responsabil in situatii de criza decat sa intri in panica. Ai mai invatat si diferite smecherii care sa aduca beneficiu situatiei tale financiare in continuare. Priveste spre viitor. Este timpul sa faci planuri noi.

RAC

Unele din ideile tale de la acest moment sunt putin cam controversate. Totusi, ai putea gasi sustinere de la cineva care iti apreciaza disponibilitatea de a scutura lucrurile ca sa aduci un aer nou. Nu este ceva obisnuit zi de zi sa gasesti pe cineva care sa fie pe aceeasi lungime de unde cu tine, deci ar merita sa te implici cu timp si efort ca sa cultivi in acest weekend o conexiune mai puternica. Poate fi si o implicare romantica la un moment dat. Sau poate este doar o cunostinta ce iti apreciaza punctul unic de vedere. Oricare caz ar fi, nu ai de facut prea multa munca de convingere ca sa faca o prima miscare.

Citeste continuarea pe Sfatul Părinților