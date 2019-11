Horoscop weekend 8-10 noiembrie 2019. Luna în Berbec şi cum trebuie să aibă grijă de ele zodiile!

Acest sextil dintre muncitorul Saturn si responsabilul de vise Neptun a mai fost in acest an si pe 31 ianuarie si pe 18 iunie. El poate introduce romantismul si speranta in inima celui mai mare cinic, poate da celui mai mare visator disciplina de a-ti implini o viziune. Si el culmineaza acum, dandu-ne ocazia sa internalizam o lectie, sa primim abilitatea pe care am primit-o cu totii in acest an de a ne realiza un vis prin pasi concreti si sustinuti de munca realista. Romantismul si realismul merg mana in mana acum, pentru binele nostru.

Sunt zile pline de vitalitate in care vezi ce este esential pentru inima ta si simti ca esti de neoprit in a obtine.

O mare energie de la aceasta Luna in Berbec te propulseaza inainte. Emotiile pot fi puternice iar rabdarea nu este punctul forte al nimanui.

Luna in Berbec iti da curajul sa iti implinesti scopurile si o constientizare ca nicio provocare nu este prea mare. Ea iti da forta sa treci peste obstacole si viteza sa alergi.

Exista o urgenta cu aceasta Luna in Berbec care te poate impinge la acte impulsive, ca si cum este acum ori niciodata. Berbecul este o energie invincibila care are credinta inocenta ca orice este posibil. Poti lua decizii impulsive, mai ales ca toata lumea se misca rapid. Rezista tentatiei sa faci orice sub presiunea altora, ci doar sub propria ta vointa.

Cand Luna este in Berbec, sunt zile excelente ca sa visam mare si indraznet si sa ne identificam adevaratele pasiuni ale sufletului pentru care vom primi energie de a le da viata.

Pot fi totodata si zile foarte puternice emotional.

In loc sa te lasi coplesit la nivelul unei probleme, mai bine abordeaz-o direct si rezolv-o. Vezi ce solutie ai sa o depasesti si actioneaza in acest sens. Daca ai clocotit de furie, aceasta Luna iti da curajul sa lasi adevarul sa iasa si sa se manifeste. Luna in Berbec trezeste "batalia" din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine.

Suntem neobositi sa incepem ceva ! Este un timp bun pentru inceputuri ce vin din a-ti infrunta o frica. Acei fluturi in stomac pe care ii simti la un inceput in necunoscut este semnalul ca ai cutezat sa iesi din zona de confort.

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Berbec:

· Este un excelent moment pentru a deschide noi drumuri de viata, o afacere sau sa vinzi o proprietate. La fel, poti sa te iei de cineva care tot amana un proiect.

· Fii convingator. Bazeaza-te pe tine. Exploreaza-ti ambitiile. Apara-te. Actioneaza dupa propriul impuls.

· Ea te sustine daca trebuie sa fii dinamic, daca ai un interviu pentru job sau daca ai o prima intalnire amoroasa.

· Sunt favorizate actiunile rapide, in loc de munca sustinuta plictisitoare. Multa miscare fizica este indicata, alergat, dansat, muncit fizic.

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 8-10 noiembrie 2019:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Lucrurile in viata sunt mereu intrepatrunse si acum ai ocazia sa vezi legatura dintre aspecte ce pareau imposibil sa fie conectate intre ele. Mercur este deja retrograd in Scorpion si in casa ta numarul opt, acolo unde este nevoie sa ne imbratisam umbrele inainte de a merge mai departe. Ce nu vrei sa accepti si sa vezi ca este bun pentru cresterea ta personala poate reveni sub tot felul de situatii si circumstante pana cand esti pregatit sa intelegi lectia de viata. Iti este recomandat sa vezi frumusetea din absolut tot ce este si se intampla in viata ta.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Acum ca Venus este in Sagetator, unele convingeri ale tale pot fi chestionate iar altele pot duce la materializarea unor scopuri de termen lung. Cu toate acestea, tot ai nevoie de mai multe momente in plus de a verifica toate informatiile cu care ai de-a face, ca sa eviti greseli ce te pot costa pe masura ce timpul trece. Fii atent cand conduci si cand comunici. Contactul cu alti oameni poate fi mai dificil, deci da-ti suficient timp ca sa iti asculti inima incotro e cea mai buna directie pentru tine. Esti liber sa iti alegi drumul bun dar pentru asta trebuie sa il intuiesti.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te pot preocupa anumite rutine de care tii si anumite aspecte ce iti par ciudate si poti depune eforturi ca sa schimbi aceste aspecte. Fii mai bland cu tine si cu abilitatile tale. Fii constient ca ai talente suficiente pentru o viata indestulata si nu mai pune presiune pe tine. Ai grija la banii tai si evita investitii nesigure sau cheltuieli inutile. Informatia de care ai nevoie este chiar la indemana ta, dar pentru a o gasi e nevoie sa te duci in interiorul tau, sa nu o mai cauti in afara. Inima iti arata calea.

