Horoscop WEEKEND de dragoste 4 - 6 octombrie 2019. Marte este în Balanţă: război în relaţii şi amor?

Marte este frustrat in Balanta si de aceea specialistii spun ca in aceasta zodie se afla in detriment.

Marte e planeta actiunii dar in Balanta, impulsul ramane inactiv pana cand situatia este cantarita mental. Marte este impulsiv, urgent si doreste sa actioneze liber, dar fiind in Balanta sunt importante si scalele cantarului, iar pentru el este o dilema. Este multa energie stapanita aici care poate duce la provocarea altora ca sa obtinem raspunsul dorit in relatii.

Marte in Balanta anunta ca avem nevoie de un partener atat in dragoste cat si in razboi. Pana la mijlocul lui noiembrie, parteneriatele Balantei sunt acolo unde e actiunea lui Marte. Ne certam, ne pupam, ne impacam, ne certam din nou... relatiile pot deveni teren de lupta cu Marte in Balanta. Aici ne vom testa muschii aproape o luna si jumatate !

Ce se intampla in amor cu Marte in Balanta ?

In acest tranzit, seductia incepe din minte si ne simtim fara sens daca suntem solo, fara sa existe macar o forma de parteneriat de orice fel. Stralucim cand exista cineva cu care sa vorbim, sa ne simtim inspirati, la care sa reactionam, de la care sa ne rafinam punctele de vedere, cu care chiar sa ne certam la nevoie, asa, ca in viata.

Reactionam la energia celorlalti si, atentie, putem fi chiar secatuiti de oameni neinspirati.

Mesajele de dragoste si actiunile romantice si bine gandite vor fi mai dese. Apreciem bunele maniere in relatii. Pe plan sexual, exista un mai mare interes pentru acest domeniu si putem sa trezim interes in partener cu mai multa usurinta pentru ca Balanta ne da farmec si senzualitate.

Standardele ne sunt inalte si ne indepartam de orice potential partener care este nepoliticos, cu comportament badaran, incorect sai abuziv. Stilul sexual ne devine gratios si rafinat, cu o mai mare placere sa facem placere persoanei iubite.

Iata horoscopul primului weekend de dragoste cu razboinicul Marte in gratioasa Balanta:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti interesat de iubire si romantism ? Poti fi foarte atras de cineva care are putere si magnetism dar iti poate oare cadea cu tronc ? Sentimentele iti pot escalada dar la fel de repede se pot stinge daca nu primesc un raspuns real. Focusul pe relatii si relationare se intensifica. Cu Marte in Balanta, o poveste de amor se poate infierbanta iar un parteneriat de dragoste de termen lung va capata mai mult zvac, stralucire, foc si culoare.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aspectele astrale ale acestor zile iti pot scoate in cale o noua cunostinta care sa te faca sa iti doresti mai mult de la aceasta intalnire si relatie. Daca simti ca incepi sa dezvolti o obsesie pentru aceasta persoana, acesta este un semn de avertizare. Poate ca iti este mai bine sa lasi lucrurile sa se dezvolte natural pentru ca atitudinea de interesat in prea mare masura va avea efectul opus. Chiar si asa, conversatiile seducatoare pot aprinde o flacara noua, oricare ar fi natura conexiunii pe care o aveti.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Romanticul din tine va fi mult la inaintare, ca si componenta ta in care flirtezi cu multa placere. Fii atent la legaturi predestinate ce iti pot aparea acum. Poti simti ceva puternic pentru cineva, insa intreaba-te daca este in interesul tau cel mai mare ? Daca relatia ta de termen lung are nevoie sa fie condimentata, un mix delicios astral te incurajeaza sa petreci aceste zile departe de rutina uzuala ca sa poti aduce stralucirea acolo unde ii este locul, intre voi.

