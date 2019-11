Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, DUMINICA 10 noiembrie. Mesaj NOU de la ingerii iubirii

Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie.



Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche. Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten. Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.



Ingerii iubirii ne invata ca iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa.



Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei.



Arhanghelul care "raspunde" de dragoste in viata noastra este Arhanghelul Chamuel. O frumoasa rugaciune indreptata spre el pentru atragerea si mentinerea unui suflet pereche in viata este : "Draga Arhanghelul Chamuel, iti cer ajutor din ceruri sa ma intalnesc si sa ma unesc cu sufletul menit mie alaturi de care sa traiesc si manifest iubirea in viata mea. Te rog sa ma calauzesti si sa imi arati calea corecta, adevarata si clara spre darul iubirii si fericirii in viata mea. Promit sa pretuiesc binecuvantarea pe care mi-o trimiti.".



Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:



Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



Intreaga magie pe care o posezi se bazeaza pe cuvintele tale si creezi tot timpul vraji prin opiniile tale despre tine si viata ta. Tu poti vraji pe cineva prin ceea ce spui, dar la fel de bine il poti elibera de o vraja. Ai grija la cuvintele tale, foloseste-le ca sa iti aduci la viata tot ce visezi.



Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Atunci cand ii vezi pe ceilalti asa cum sunt si decizi sa nu iei nimic, dar nimic, la modul personal, tu nu poti fi ranit de ceea ce spun sau fac acestia. Chiar daca te mint, nu te deranjeaza. Te mint pentru ca se tem ca vei descoperi ca nu sunt perfecti.



Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)



Comunica intotdeauna cu ceilalti oameni cat de clar iti sta in puteri, pentru a evita astfel neintelegerile, tristetea si dramele. Daca toti oamenii ar fi impecabili in ceea ce spun, comunicand astfel clar, toate relatiile noastre s-ar schimba. Pe Pamant nu ar mai exista razboaie, violenta si neintelegerile. Alege sa fii foarte atent ce spui, cat spui, de ce spui, cu ce energie spui ceea ce spui si ce doresti sa generezi in tine si in cealalta persoana urmare a acestui dialog.



