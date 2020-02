Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, DUMINICĂ 16 februarie 2020. Mesaj NOU de la îngerii iubirii!

Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche. Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten.

Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

Ingerii iubirii ne invata ca iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa. Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei.

Arhanghelul care "raspunde" de dragoste in viata noastra este Arhanghelul Chamuel. O frumoasa rugaciune indreptata spre el pentru atragerea si mentinerea unui suflet pereche in viata este : "Draga Arhanghelul Chamuel, iti cer ajutor din ceruri sa ma intalnesc si sa ma unesc cu sufletul menit mie alaturi de care sa traiesc si manifest iubirea in viata mea. Te rog sa ma calauzesti si sa imi arati calea corecta, adevarata si clara spre darul iubirii si fericirii in viata mea. Promit sa pretuiesc binecuvantarea pe care mi-o trimiti.".

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:

Afla mai multe despre contextul astral al zilei in Horoscopul zilnic.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Pentru cei intr-o relatie, ingerii flacarii albastre va aduc o perioada placuta de iubire si prosperitate. Vei putea scapa de unele tensiuni din relatie la acest moment. Cei singuri vor primi sustinerea care sa le permita sa isi inteleaga singuratatea. Prezenta acestor ingeri aduce speranta ca problemele vor disparea si incet incet veti descoperi bucuria prin dragoste.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ingerii iubirii impreuna cu ingerii transformarii semnaleaza ca este timpul sa schimbi ceva la tine. Este posibil ca atitudinea ta fata de altii sa fie negativa si asta sa iti cauzeze sa nu ai noroc in dragoste. Inveseleste-te si incepe sa radiezi fericire si iubire pentru ca totul depinde de tine. Totodata, o schimbare importanta in dragoste se apropie de tine. Poate fi vorba de finalul unei anumite etape care va aduce cu sine un nou inceput.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ingerii iubirii va ghideaza, astfel ca cei aflati intr-o relatie pot atinge un punct puternic al acestei uniuni. Poate fi un moment in care un mare adevar va fi revelat iar partenerul sa arate sau sa spuna ce simte cu adevarat despre tine si pentru tine. Daca esti singur, lucrurile se indreapta spre o directie buna si sunt sanse ca in curand sa intalnesti partenerul potrivit. Ghizii vor pune la cale o intalnire unica intre tine si persoana care este menita a fi alaturi de tine in continuare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO