Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, DUMINICA 29 DECEMBRIE 2019. Mesajul TAU de duminica de la ingerii iubirii!

Fiecare persoana are propriii sai ingeri pazitori, indiferent de rasa, cultura sau religia de care apartine. Chiar si persoanele care spun ca sunt atee, materialiste convinse sau cele care refuza sa creada intr-o alta dimensiune decat cea terestra, au ingeri pazitori care le trimit necontenit semne si mesaje.

Ingerii sunt entitati spirituale pe care ii poti simti daca esti ancorat in prezent. Ingerii pazitori te pot ghida prin mesaje, vise sau “strafulgerari”, flash-uri de inspiratie, meditatie sau simturi. Ingerii iti atrag intotdeauna atentia si iti lasa mesaje, insa acestea pot fi prea “discrete” ca sa le poti identifica. Insa, daca exersezi si te concentrezi pe aceste lucruri, incet-incet vei reusi sa le poti indentifica.

Ingerii pazitori sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor.

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ingerii iubirii iti transmit in aceasta saptamana ca singura lege fundamentala a vietii este schimbarea. Daca lucrurile nu arata bine acum, nu te ingrijora. Rezista si respira. Intotdeauna sa tii minte ca situatia ta prezenta in dragoste, indiferent cum este ea si de ce este ea acum, NU este destinatia finala a vietii tale si povestea nu ti se opreste aici. Daca ai incredere in Univers, vei vedea ca mereu, dar mereu, dupa ploaie apare soarele sau curcubeul.

Indemnul ingerilor iubirii : Tot ce este mai bun urmeaza sa vina de acum incolo

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ingerii iubirii iti transmit in aceasta saptamana ca este doar perceptia ta care decide ca ceva este negativ sau pozitiv. Adevarul este ca pentru Univers lucrurile sunt egale. Nu stii ce lucru bun poate iesi dintr-o experienta ce acum nu iti place.

Uneori, lucrurile rele care ni se intampla in viata ne pun direct pe o cale care ne duce la cel mai bun lucru ce ni s-ar putea intampla vreodata. Nu subestima puterea Universului de a-ti livra cel mai mare bine, prin cele mai nebanuite mijloace.

Indemnul ingerilor iubirii : Orice intamplare poate duce la binele tau

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ingerii iubirii iti transmit in aceasta saptamana ca viata este in continua miscare. Daca esti intr-o relatie proasta, iesi din ea. Daca iti urasti jobul, da-ti demisia si exemplele pot continua. Daca nu iti place unde esti cu viata ta amoroasa, energia din tine este activa si dornica sa se manifeste sa te duca in alt loc care iti place mai mult. Uneori tot ce ai nevoie ca sa fii fericit este curajul de a accepta ca nu esti fericit.

