Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 1 OCTOMBRIE 2020. Ce te infurie?

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu ar putea fi afectata de nesigurantele tale marunte si de suspiciunile nerezonabile. Schimba-ti atitudinea si incearca sa ai mai multa incredere in partenerul de cuplu. Daca esti singur, aminteste-ti ca norocul ii favorizeaza numai pe cei curajosi, care actioneaza!

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Sunt conditii prielnice pentru a face cateva schimbari in viata ta ce vor imbunatati substantial relatia. Nu este exclus sa treci laun nou nivel de intimidate. Daca esti singur, intelege ce ai de oferit. Abia apoi poti avea pretentii de la ceilalti.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nu este o zi potrivita pentru a te certa partenerul de cuplu. Ia initiativa si fa un efort pentru a te apropia de jumatatea ta. In loc sa te retragi in tine cauta modalitati prin care sa reaprinzi flacara pasiunii intre voi, renunta la rutina si incepeti un nou capitol al vietii voastre. Nu ai inca pe cineva in viata ta? Viata ti-a pregatit o surpriza: vei intalni o persoana care iti va da viata peste cap. Profita de aceasta oportunitate pentru a intra intr-o noua relatie.