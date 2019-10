Horoscop JOI 10 OCTOMBRIE 2019. Tu ce vezi în lumea ta?

Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 10 OCTOMBRIE 2019. Dupa ultimele zile intense, gratie aspectelor astrale cu energie mai dura, iata ca astazi este liniste si bine. Luna este in Pesti unde viseaza alaturi de noi toata ziua si de unde nu are decat aspecte frumoase de oferit. Este o zi de joi visatoare, artistica, romantica si cu multa compasiune. Foloseste-o ca sa iti hranesti si implinesti visele, pentru a crea ceva grozav si pentru a te conecta cu cineva special din inima. Luna in Pesti ne trezeste accelerat imaginatia. Lumea pare o padure din povesti plina cu zane, gnomi, demoni si par toti extrem de reali. Tu ce vezi in lumea ta? Iata previziunile astrale pentru fiecare zodie: Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Relatia de cuplu trece printr-o perioada tulbure asa ca ramai calm pentru a incearca sa-mi minimizezi efectele negative. Gandeste de doua ori inainte de a face sau spune ceva. Daca esti singur, aminteste-ti ca nu poti avea o relatie cu cineva cu care nu ai nimic in comun. Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai) Sentimentele pe care le-ai ascuns atat de multa vreme in tine acum sunt pe cale sa iasa la suprafata. Asa ca ia initiativa si spune-i jumatatii tale cum te simti. Si permite-i persoanei iubite sa faca acelasi lucru. Evita egoismul pentru ca un astfel de comportament poate, uneori, genera rezultate neplacute. Daca esti singur, este posibil sa intalnesti la birou o persoana care te va fascina. Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie) Lucrurile nu merg tocmai bine din punctul de vedere al relatiei de cuplu. In loc sa fii deschis si sa-i impartasesti partenerului ce te framanta ai tendinta de a reactiona agresiv, de a ataca. Nu crezi ca este timpul sa schimbi tactica? Daca continui pui presiune pe jumatatea ta, situatia va degenera. Nu ti-ai gasit inca sufletul pereche? Azi e o zi numai buna pentru a socializa. Cu singuranta ca poti intalni multi oameni noi, interesanti.

