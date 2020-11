Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, joi 12 NOIEMBRIE 2020. Dragostea te cheama. Se anunta schimbari mari!

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, joi 12 NOIEMBRIE 2020. Jumatate din lume este in carantina. Scena politica e agitata. Luna este in scadere, in zodia Balanta, si face conjunctie cu Venus si opozitie cu Marte. Ceea ce inseamna ca parteneriatul este la putere azi. La fel si dragostea! Bucura-te de aceste zile inainte ca Luna sa intre in misteriosul si intunecatul Scorpion. Conecteaza-te cu cei dragi, cu persoana iubita. Cauta-ti companion daca esti singur. Schimbari mari apar la orizont.